Tạm giữ hình sự đối tượng giận bạn nhậu, đập phá nhiều ô tô ở Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng





Trước đó, tối 3/8, Nguyễn Quốc Long cùng hai người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng cá Phú Hài (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Khi cuộc nhậu kết thúc, hai người bạn hẹn Long tới khu vực Bệnh viện Tâm Phúc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để nhậu tiếp.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long. Ảnh: CTV

Khi đến điểm hẹn nhưng không thấy bạn nhậu xuất hiện và sẵn có men rượu trong người, cộng thêm sự bực tức vì bạn nhậu hứa lèo nên Long đã lấy gạch, đá đập phá loạt ô tô đang đậu ven đường. Chỉ trong ít phút, hàng chục ô tô đậu trên tuyến đường thuộc phường Phan Thiết bị Long phá hoại.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Công an phường Phan Thiết nhận định hành vi của Long thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật nên xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ô tô bị Long đập phá. Ảnh: CTV

Sau khi thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

