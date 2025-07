Tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn đất đai

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn xử lý và truy xét thanh niên phun dòng chữ “bắn tốc độ”.