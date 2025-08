Người phụ nữ chết bất thường trong nhà riêng

Rạng sáng 2/8, người dân ở thôn Bình An 1 (xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) phát hiện người phụ nữ 55 tuổi tử vong trong nhà riêng với vết thương trên đầu.

Ngôi nhà bà T. sinh sống - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: ĐVCC. Nguồn: Báo Gia Lai

Trưa 2/8, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Tô Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây cho biết, công an địa phương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày (2/8), người dân phát hiện thi thể bà Ng.T.K.T. (55 tuổi, trú tại thôn Bình An 1) nằm trên nền gạch ở phòng khách trong nhà riêng. Vùng đầu có vết thương nghi do bị va chạm mạnh dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, triển khai công tác điều tra.

Ông Tô Minh Chánh cho biết thêm, thời điểm phát hiện sự việc, nhiều vật dụng trong nhà bà T. bị xáo trộn bất thường. Bà T. từng sống cùng một người đàn ông như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Liên quan đến vụ việc, một số người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bà T. có thể do trộm đột nhập gây ra. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, đây mới là thông tin chưa được xác thực, cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Ngoài tội đưa hối lộ, công an Thanh Hóa khởi tố bổ sung đối với trùm giang hồ Vi "ngộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) do Nguyễn Văn Vi (còn gọi là Vi "ngộ") làm cổ đông sáng lập.

Cụ thể trước đó, ngày 31/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối tượng Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ") tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, Nguyễn Văn Vi (còn được giới giang hồ gọi là Vi "ngộ") từng bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" vào ngày 30/6/2025, giờ còn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (Vi ngộ)

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) cầm đầu và những vụ án thời gian gần đây liên quan đến các đối tượng hình sự cộm cán khác như Bùi Quốc Ý (tức Ý “ẻng”) và các đối tượng đàn em dưới chướng của Ý “ẻng”; hay Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sĩ”, cánh tay đắc lực của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" - đối tượng đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam) và một số đối tượng đàn em khác cho thấy sự hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm, đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với các băng nhóm tội phạm.

Về hành vi đưa hối lộ, Vi "ngộ" bị cáo buộc đã chi 350 triệu đồng để "chạy" giảm án cho một phạm nhân là bạn của Vi "ngộ" đang thụ án tù chung thân. Số tiền này được chuyển qua một cựu quân nhân làm trung gian. Theo điều tra, cựu quân nhân này đã giữ lại 70 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và đưa phần còn lại cho một cán bộ tư pháp để lo lót.

Với vai trò là cổ đông sáng lập tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, Cơ quan công an xác định có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng bằng cách bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu và lập khống nhiều hóa đơn, giao dịch "ma".

Bắt giữ đối tượng giả danh công an cướp tài sản

Đêm 31/7, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng Đinh Hoài Nam (SN 1996, HKTT tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giả danh công an để cướp tài sản chỉ sau hơn 2 giờ gây án.

Công an phường Lào Cai thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đinh Hoài Nam (dấu X) về hành vi cướp tài sản. Nguồn: CAND

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 31/7, Công an phường Lào Cai đã tiếp nhận trình báo từ anh Thào Seo Chính (SN 1987, thường trú tại thôn Mản Thẩn, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) về việc bị một người đàn ông lạ mặt tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Lào Cai đe dọa và cướp tài sản tại một bãi đất trống thuộc tổ 26, phường Lào Cai.

Bắt 3 kẻ giả danh công an, cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Đối tượng đã cướp và chiếm đoạt của anh Chính 3.050.000 đồng tiền mặt, 1 chiếc nhẫn bạc và một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Chỉ chưa đầy 2 giờ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây án là Đinh Hoài Nam (SN 1996), thường trú tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, qua quá trình truy xét, Công an phường Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Đinh Hoài Nam cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Hiện, Công an phường Lào Cai đã tiến hành tạm giữ hình sự với đối tượng Đinh Hoài Nam và đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Phát hiện thi thể nam giới tử vong nằm sau trụ sở UBND xã

Chiều 2/8, Công an xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo tìm kiếm thân nhân của nam giới khoảng 30 tuổi được phát hiện đã tử vong ở bãi đất trống sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực bãi đất trống ở phía sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo (Quốc lộ 1A, thuộc xóm 1B, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng), người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động và đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nam giới tử vong sau trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NL

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hảo đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong để cấp cứu. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của cơ sở y tế, nạn nhân đã tử vong trước đó nghi do phù phổi cấp.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, nạn khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,55m, mặc 1 áo thun dài tay màu xám trắng, quần jeans dài màu xanh, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Phát hiện thi thể nghi là cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Lâm Đồng hơn 20 ngày trước

Tại hiện trường, bên cạnh nạn nhân có 1 ba lô màu đen chứa một số vật dụng cá nhân và 1 đôi dép màu trắng, 1 mũ lưỡi trai màu trắng và 1 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương.

Trong điện thoại chỉ lưu duy nhất một số danh bạ với tên “banklm hoc” với số điện thoại là: 0917.451.38. Tuy nhiên, lực lượng chức năng hiện chưa thể liên lạc được với số điện thoại này.

Công an xã Vĩnh Hảo thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân nêu trên, vui lòng liên hệ Công an xã Vĩnh Hảo qua số điện thoại: 0252.3853.130, hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã để phối hợp xác minh, làm rõ danh tính, hỗ trợ các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Xã Vĩnh Hảo trước đây là huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng. Vĩnh Hảo nằm trên Quốc lộ 1A, sát mé biển, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Bắt giữ nghi phạm bịt mặt gây ra 3 vụ cướp trong đêm

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Trấn Biên bắt giữ Đặng Hoàng Tuấn (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên).

Trước đó, rạng sáng 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trấn Biên liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị một thanh niên cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường Tam Hiệp và Trấn Biên.

Nghi phạm được đưa đến hiện trường vụ cướp. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Đặc điểm nhận dạng chung là kẻ cướp đi xe máy một mình, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín, dùng dao khống chế nạn nhân, cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm và gây hoang mang dư luận, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt nghi phạm. Chỉ sau gần 10 giờ điều tra, công an bắt giữ Đặng Hoàng Tuấn khi đang lẩn trốn tại nhà.

Qua đấu tranh, Tuấn đã khai nhận do cần tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Tổng số tiền Tuấn cướp được tại ba cửa hàng tiện lợi là 2,6 triệu đồng.

Công an phường Trấn Biên đã tạm giữ Tuấn để tiếp tục điều tra xử lý.