Phường La Gi ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển, đô thị văn minh

Phường La Gi phát kinh tế biển

Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại phường La Gi và chứng kiến nhiều thay đổi. Ấn tượng nhất là tuyến đường ven biển từ mũi Kê Gà vào La Gi được làm mới và mỗi chiều 2 làn xe. Ngoài những vườn thanh long, cảng cá, hai bên đường vào phường La Gi còn có những cánh đồng lúa xanh mượt…

Tuổi trẻ phường La Gi tỉnh Lâm Đồng ra quân phục vụ người dân. PV

Ông Trần Hoàng Tú, một người dân sống ở La Gi cho biết, nhờ tuyến đường mới này đã giúp cho bà con vận chuyển hải sản và thanh long từ đây ra Phan Thiết rất thuận tiện…

Tiểu thương Lê Thanh Hòa ở phường La Gi cho biết, mấy tuần qua, ông và gia đình đã đưa hàng hải sản và nước mắm lên Đà Lạt và Gia Nghĩa để bán cho khách hàng mới.

“Tỉnh mình giờ mở rộng hơn nhiều, nên thời gian qua tôi đã đi tiền trạm mấy lần. Mục đích đi là để tìm nơi giới thiệu những mặt hàng hải sản và nước mắm cho bà con trong tỉnh Lâm Đồng biết “hàng nhà” để bà con ủng hộ. Xe lên chở hàng biển, xe về tôi chở hàng từ phố núi nên cũng thuận tiện cho mình và phục vụ bà con. Mới hơn 1 tháng thôi mà tôi đã thấy có những khách hàng mới, tiềm năng nhiều hơn…”, tiểu thương Lê Thanh Hòa chia sẻ.

Một cánh đồng lúa trên địa bàn phường La Gi tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ

Theo Đảng ủy phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo nên những chuyển biến rõ nét, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là lĩnh vực kinh tế biển với ngành thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực, lượng khai thác bình quân đạt trên 22.000 tấn/năm.

Trên địa bàn phường La Gi có những đội tàu khai thác ổn định với gần 1.000 phương tiện. Song song đó là hàng chục nghiệp đoàn nghề cá hoạt động hiệu quả, giữ vững vai trò liên kết sản xuất - hỗ trợ - tiêu thụ. Nhờ kinh tế biển đa giúp đời sống của bà con vùng biển này ngày càng phát triển ổn định hơn…

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trung bình 34,6 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Dịch vụ du lịch cũng có những bước phát triển, với lượng khách tăng liên tục hàng năm, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch biển, du lịch trải nghiệm.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường La Gi xác định cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử là khâu đột phá để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Theo ông Nguyễn Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường La Gi, phường vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có sự tham gia của 220 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.718 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội khẳng định trong thời gian tới phường La Gi quyết tâm xây dựng địa phương trở thành đô thị biển văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Nam, một trong những thành tựu nổi bật của phường La Gi trong thời gian qua là diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Nhiều tuyến đường nội thị, công viên, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, rác thải được đầu tư bài bản.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, phản ánh mức sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phường La Gi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: CTV

La Gi sẽ là một trong những đô thị biển năng động hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng

Đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của phường La Gi, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và Nhân dân phường La Gi.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo phường La Gi tăng cường đoàn kết, thống nhất hành động và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của phường La Gi. Ảnh: CTV

Song song đó La Gi phải đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, thương mại - dịch vụ - du lịch và các dự án động lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như đường ven biển, kè sông Dinh, khu tái định cư Tân Bình cũ, chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Hồng Hải cũng kỳ vọng La Gi sẽ là địa phương sẽ phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, sớm khẳng định vai trò là một trong những đô thị biển năng động hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng.

“Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công vụ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền số hiệu quả và chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân…”, ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

Tuổi trẻ phường La Gi làm vệ sinh bờ biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường La Gi nhiệm kỳ mới gồm 23 người và Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 người.

Ông Nguyễn Quốc Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường La Gi; ông Võ Minh Vương và bà Đặng Thị Hồng Lâm được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường La Gi.