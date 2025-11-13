Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung: "Dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân"

Chiều 13/11, tại Kỳ họp thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh, do được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.



Ngay sau đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dấn thân, tận hiến, dám nghĩ - dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND, cử tri và Nhân dân Thủ đô. Ông cũng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. “Đây là nguồn động viên rất lớn để ông nỗ lực hết mình trong việc thực hiện nhiệm vụ mới”, ông nói.



Tân Chủ tịch Hà Nội khẳng định: “Sự tín nhiệm của HĐND TP là yêu cầu, mệnh lệnh và trách nhiệm hành động của cá nhân tôi ngay từ hôm nay. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự Thành phố, phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND Thành phố đoàn kết - đổi mới - hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.



Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp HĐND TP Hà Nội chiều 13/11.

Nhấn mạnh định hướng phát triển Thủ đô trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Trung cho biết UBND TP sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đề ra, hướng tới năm 2030 Hà Nội trở thành Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; và đến năm 2045 trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước.



Với trọng trách người đứng đầu chính quyền Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ cùng tập thể UBND TP Hà Nội nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của Thủ đô.

“Tôi nhận thức rằng, thành công của UBND TP không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân”, ông Trung nói.

5 trọng tâm ưu tiên hành động

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND TP thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn…để tập trung thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao. Trước mắt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%.



Ông Trung cũng nêu 5 trọng tâm ưu tiên hành động trong thời gian tới. Một là, cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dự kỳ họp.

Hai là, tạo đột phá về thể chế để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong nhiệm kỳ tới, dựa trên các động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển mạnh kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP, tập trung phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.



Ba là, triển khai đồng bộ hai Quy hoạch lớn của TP, tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại - thông minh - xanh; tập trung xử lý 4 điểm nghẽn về: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng. Đồng thời, ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

Bốn là, phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch - văn minh, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội, đảm bảo an sinh xã hội và hạnh phúc người dân.

Năm là, xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính – chuyên nghiệp - trách nhiệm - sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Hà Nội cần sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Thủ đô, cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.



Nhân dịp này, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đặc biệt là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, “những người đã và đang dày công cống hiến, đóng góp cho sự phát triển liên tục của Thủ đô, tạo tiền đề và triển vọng cho khát vọng phát triển trong giai đoạn tới, để chúng tôi và các thế hệ đi sau tiếp tục phấn đấu, kế thừa và phát huy”, ông Trung nói.

