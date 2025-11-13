Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27), HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.



Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tại kỳ họp.

Trước đó, chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất đề nghị HĐND TP miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, do đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Trần Sỹ Thanh 54 tuổi, quê tại tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.



Ông Trần Sỹ Thanh Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính).

Sau đó, ông Trần Sỹ Thanh lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh Đ.X

Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, ông đảm nhiệm chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông Trần Sỹ Thanh đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 7/2022.



