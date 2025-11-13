Chân dung tân Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chiều nay (13/11), tại kỳ họp thứ 27 – kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu bầu nhân sự thuộc thẩm quyền, chiều 13/11.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng đã bỏ phiếu bầu ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, sinh ngày 1/5/1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội, trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài Chính Hà Tây (cũ) và Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư huyện Thanh Oai (cũ), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.



Từ tháng 7/1990 đến tháng 4/1998, bà Phùng Thị Hồng Hà là cán bộ Chi cục quốc doanh, cán bộ phòng quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây.



Từ năm 1994, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Hà Tây và từ năm 1997 là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tây.

Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giai đoạn từ năm 1998 đến 2007, bà Phùng Thị Hồng Hà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Hà Tây, Bí thư đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Hà Tây.

Từ tháng 8/2007, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, đồng thời là Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tây.

Sau khi Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội (năm 2008), bà Phùng Thị Hồng Hà được tin tưởng giao trọng trách Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Cũng trong thời gian này, bà tích cực tham gia công tác Đảng và đoàn thể, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (từ tháng 10/2010) và trúng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2016, bà Phùng Thị Hồng Hà được Thành ủy Hà Nội điều động, phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dự kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 27 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 6/2016, bà Hà đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. Đến ngày 23/12/2020 bà làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội. Sau đó, bà Hà tiếp tục được Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.



Ngày 16/10/2025, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 2025-2030.



Sau khi kiện toàn, HĐND TP Hà Nội có 3 Phó Chủ tịch gồm: Ông Phạm Quí Tiên 57 tuổi, ông Trần Thế Cương (52 tuổi) và bà Phạm Thị Thanh Mai 50 tuổi.



Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương.

Ông Trần Thế Cương, sinh ngày 30/9/1973, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1999. Ông là cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên và có nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, ông Trần Thế Cương từng kinh qua nhiều chức vụ:

Cụ thể: từ năm 1996 đến 12/2004, ông đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố. Giai đoạn 2005-2015, ông công tác tại UBND TP Hà Nội với các vị trí từ chuyên viên đến Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội.

Từ tháng 3/2016, ông là Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, sau đó giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội (2016-2018), đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Đầu năm 2019, ông được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động về quận Bắc Từ Liêm (cũ), giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, sau đó được HĐND quận bầu làm Chủ tịch UBND quận. Tại Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II (2020-2025), ông được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy.

Từ ngày 1/3/2021, ông Trần Thế Cương được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Ông Phạm Quí Tiên, sinh ngày 23/5/1968, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Tiên có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học ngành Tài chính Công nghiệp.

Ông Tiên từng trải qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất (cũ).

Ngày 23/6/2021, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ông Phạm Quí Tiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Bà Phạm Thị Thanh Mai (sinh ngày 3/11/1975), quê quán xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (cũ), thành phố Hà Nội. Bà Mai có trình độ chuyên môn Tiến sĩ quản lý kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân Tài chính – Tín dụng, cử nhân Luật.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP Hà Nội.

Tại kỳ hợp thứ 23, ngày 13/6/2025, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu là Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI.