Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Kinh tế
Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:28 GMT+7

Tăng trưởng vượt dự báo, được FTSE nâng hạng: Việt Nam gây ấn tượng toàn cầu

+ aA -
Tường Thụy Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:28 GMT+7
Kinh tế Việt Nam đang bước vào “chu kỳ tăng trưởng mới” với tốc độ được thế giới chú ý tới, theo các nhà phân tích kinh tế và chiến lược của Ngân hàng Deutsche Bank (Đức).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Động lực tăng trưởng đến từ cải cách và hội nhập tài chính

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Theo báo cáo “Vietnam’s Ambitious Growth Play” (tạm dịch: Câu chuyện Kỳ vọng Tăng trưởng của Việt Nam) vừa công bố của Deutsche Bank Research (bộ phận phân tích kinh tế và chiến lược thị trường toàn cầu của Deutsche Bank), GDP quý III/2025 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo của thị trường (7,2%) và cao hơn dự báo 8% của chính Deutsche Bank.

Tính chung 9 tháng, kinh tế tăng 7,8%, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% trong cả năm 2025 – một kết quả mà Deutsche Bank mô tả là “một bất ngờ tích cực khác” của Việt Nam.

Đoàn đại biểu TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 3 từ bên phải, hàng trước) dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm cùng với đại diện Sàn chứng khoán Nasdaq tại New York ngày 17/10/2025. Ảnh TL

Cùng với kết quả tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam còn đạt một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu: FTSE Russell đã quyết định nâng hạng Việt Nam từ “Thị trường cận biên” lên “Thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo Deutsche Bank Research, quyết định này phản ánh những cải cách sâu rộng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội tăng trưởng thị trường vốn, đặc biệt nhờ việc xóa bỏ yêu cầu ký quỹ trước và áp dụng cơ chế thanh toán không ký quỹ.

Báo cáo cũng cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu được MSCI nâng hạng, điều có thể tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Theo ước tính được trích dẫn trong báo cáo, nếu đạt được cả hai nâng hạng FTSE và MSCI, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn ròng lên tới 25 tỷ USD vào năm 2030, tạo thêm dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường tài chính và nền kinh tế thực.

Tăng trưởng toàn diện, cải cách thể chế làm nền tảng

Deutsche Bank Research nhận định nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện sức tăng trưởng toàn diện. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 16% nhờ nhu cầu mạnh đối với hàng công nghệ; đầu tư công quý III tăng 28,7%; bán lẻ tăng 10,1%; và vốn FDI giải ngân tăng 8,5%.

Bìa báo cáo “Vietnam’s Ambitious Growth Play” của Deutsche Bank Research. Ảnh chụp màn hình

Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 20% trong 9 tháng, trong khi chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ. Deutsche Bank đánh giá chính sách tài khóa chủ động sẽ tiếp tục là động lực lớn cho tăng trưởng, giúp Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới, Việt Nam dự kiến tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình 10%/năm giai đoạn 2026–2030, hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: Phải đẩy mạnh ba đột phá chiến lược – thể chế, hạ tầng và nhân lực – để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Deutsche Bank Research gọi quá trình này là “một cuộc cách mạng thể chế”, khi Việt Nam tinh gọn bộ máy hành chính từ 18 xuống 14 bộ, hợp nhất đầu mối quản lý và cắt giảm khoảng 100.000 biên chế – những thay đổi được kỳ vọng nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Hạ tầng, FDI và trung tâm tài chính – trụ cột của tăng trưởng mới

Cũng theo Deutsche Bank Research, đầu tư hạ tầng tiếp tục là trụ cột của chiến lược tăng trưởng. Chính phủ đã khởi động lại nhiều dự án lớn, gồm hai nhà máy điện hạt nhân trị giá 16 tỷ USD, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam 67 tỷ USD, tuyến đường sắt 8 tỷ USD kết nối Trung Quốc và các cảng nước sâu mới. Các dự án này không chỉ tạo ra việc làm và nhu cầu vật liệu trong ngắn hạn, mà còn hỗ trợ năng lực tăng trưởng sản xuất – logistics trong dài hạn.

Dự báo đường sắt tốc độ cao có khả năng cạnh tranh rất tốt với hàng không. Ảnh đồ họa: Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng)

Để tài trợ cho các kế hoạch này, Việt Nam dự kiến mở rộng bội chi ngân sách lên khoảng 5% GDP và đưa nợ công lên 45% GDP vào năm 2030. Dòng vốn FDI được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 10%/năm, với tổng vốn thực hiện 150–200 tỷ USD giai đoạn 2026–2030.

Báo cáo cũng lưu ý, Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức từ môi trường địa chính trị phức tạp, song lại hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đầu tư trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung gia tăng. Việt Nam đang mở rộng hợp tác với 18 hiệp định thương mại tự do, 12 đối tác chiến lược toàn diện và 9 đối tác chiến lược, giúp tăng cường khả năng tăng trưởng xuất khẩu và mở rộng chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, Deutsche Bank Research đánh giá cao kế hoạch phát triển 2 trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, cho phép nhà đầu tư nước ngoài huy động vốn và giao dịch linh hoạt hơn. Những cải cách này, theo báo cáo, sẽ góp phần tạo môi trường tăng trưởng tài chính lành mạnh, nâng tầm thị trường vốn Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ lộ trình tăng trưởng bền vững đến 2045.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM theo nghiên cứu của Sở Tài chính TP.HCM

Kết luận, Deutsche Bank Research cho rằng Việt Nam đang bước vào “chu kỳ tăng trưởng mới” – được dẫn dắt bởi cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và hội nhập sâu rộng. Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam đang chứng minh năng lực duy trì tăng trưởng cao, đồng thời tạo dựng hình ảnh một nền kinh tế đang tăng trưởng năng động, tự tin và bền vững trên bản đồ toàn cầu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Giá vàng hôm nay trong nước đầu giờ chiều bất ngờ quay đầu giảm hơn 4 triệu đồng/lượng cả vàng SJC và nhẫn. Dù vậy, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn khi người dân ồ ạt xếp hàng đi mua do cửa hàng mở bán số lượng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá
11

Kinh tế
Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng "khóc ròng", sốt sắng ra quyết định quan trọng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng 'khóc ròng', sốt sắng ra quyết định quan trọng

Đà Nẵng công khai loạt khách sạn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy
5

Kinh tế
Đà Nẵng công khai loạt khách sạn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy

Đọc thêm

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Gia đình

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Gia đình

Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Đào Sư Tích – vị Trạng nguyên cuối cùng của triều Trần – không chỉ nổi danh bởi học vấn uyên thâm, tài văn chương lỗi lạc, mà còn bởi khí tiết kiên trung, trí tuệ siêu quần, đặc biệt là tài đối đáp khiến cả triều đình Minh phải cúi đầu nể phục. Nhưng chính tài năng ấy lại khiến ông rơi vào bi kịch – bị hoàng đế nhà Minh đố kỵ, tìm cách sát hại trên đường về nước.

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN
Kinh tế

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?
Đông Tây - Kim Cổ

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?

Đông Tây - Kim Cổ

Đằng sau câu chuyện “Phóng hỏa hí chư hầu” đầy tính huyền thoại ấy, Bao Tự không chỉ là một “hồng nhan họa thủy”, mà còn là biểu tượng cho thời kỳ vương quyền mục ruỗng, nơi mê sắc và ngu muội đã đẩy cả thiên hạ vào cảnh diệt vong.

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA
Thể thao

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA

Thể thao

Từ mùa giải 2025/26 đến 2027/28, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025
Thể thao

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025

Thể thao

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam – Swing for young talents Vietnam 2025 đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng Quốc lộ 28B là con đường động lực, quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm tới, nếu đến 31/12/2025 không xong, tỉnh sẽ đề nghị thay chủ đầu tư.

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
Pháp luật

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan
Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan

Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Sở Giáo dục Helsinki, Ban Giám hiệu Trường Vesala đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lớp học tiếng Việt được duy trì và phát triển. Phu nhân cũng trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy.

Kỹ sư thú y cùng vợ chồng buôn lợn 'tuồn' hàng tấn thịt nhiễm tả châu Phi vào chợ và bếp ăn công nghiệp
Pháp luật

Kỹ sư thú y cùng vợ chồng buôn lợn "tuồn" hàng tấn thịt nhiễm tả châu Phi vào chợ và bếp ăn công nghiệp

Pháp luật

Từ đầu năm, kỹ sư thú y Lê Phú Hiệp cùng vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương - Phạm Văn Đồng mua lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ, bán ra chợ và bếp ăn công nghiệp. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 61 tấn lợn bệnh trong vụ án.

'Malaysia chỉ có 1% cơ hội lật ngược án phạt từ FIFA'
Thể thao

"Malaysia chỉ có 1% cơ hội lật ngược án phạt từ FIFA"

Thể thao

Dù LĐBĐ Malaysia (FAM) đã kháng cáo, nhưng cơ hội lật ngược tình thế là “rất nhỏ, gần như bằng không”, trừ khi họ chứng minh được FIFA mắc lỗi trong quá trình thu thập và xác thực bằng chứng về 7 cầu thủ nhập tịch được cho là sai quy định.

Nữ Thủ tướng Nhật lộ quá khứ là tay trống nhạc rock cự phách, chồng chọn vào bếp nấu ăn, chăm tổ ấm
Thế giới

Nữ Thủ tướng Nhật lộ quá khứ là tay trống nhạc rock cự phách, chồng chọn vào bếp nấu ăn, chăm tổ ấm

Thế giới

Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản Sanae Takaichi, 64 tuổi không chỉ được biết đến là chính trị gia bảo thủ, học trò trung thành của cố Thủ tướng Shinzo Abe mà còn khiến cả nước bất ngờ khi quá khứ của bà được hé lộ: Từng là tay trống trong một ban nhạc heavy metal.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN dần áp sát, 5 tỉnh thành hứng 'bom nước' ngay đêm nay, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN dần áp sát, 5 tỉnh thành hứng "bom nước" ngay đêm nay, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất, đến 20 giờ tối nay (22/10), bão số 12 FENGSHEN còn cách TP. Đà Nẵng khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Tối nay và ngày mai, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gây ra nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ, sạt lở...

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai

Pháp luật

Trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch được phê duyệt, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) đã bị hai người điều khiển ô tô bán tải truy đuổi, ép chặn, có lời lẽ xúc phạm và quay video phát tán lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, hai người còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải gặp mưa lớn, rạp cưới khủng vẫn sáng rực bên sông Nhật Lệ
Văn hóa - Giải trí

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải gặp mưa lớn, rạp cưới khủng vẫn sáng rực bên sông Nhật Lệ

Văn hóa - Giải trí

Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương (Tập đoàn Sơn Hải) đã chính thức diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị). Dù tiết trời mưa to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 12, nhưng không khí buổi lễ vẫn ấm cúng, sang trọng.

Bỉ bất ngờ thừa nhận Ukraine, phương Tây không thể đánh bại Nga bằng quân sự
Thế giới

Bỉ bất ngờ thừa nhận Ukraine, phương Tây không thể đánh bại Nga bằng quân sự

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định rằng, Ukraine và các quốc gia phương Tây sẽ không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng họ có thể khiến Moscow quỵ ngã về kinh tế nếu duy trì áp lực lâu dài.

Tin tối (22/10): LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo
Thể thao

Tin tối (22/10): LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo

Thể thao

LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo; Lê Công Vinh muốn ngồi "ghế nóng" của SLNA; Hai Long chạm mốc 100 trận cho Hà Nội FC; Messi khiến Inter Miami lo lắng; Pogba ra mắt thương hiệu thời trang; Ruben Dias bị chỉ trích vì clip đấu bò.

Đà Nẵng bắt tay “ông lớn” của Trung Quốc cho tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An
Kinh tế

Đà Nẵng bắt tay “ông lớn” của Trung Quốc cho tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An

Kinh tế

Thành phố Đà Nẵng đang tăng tốc chuẩn bị cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên nối Đà Nẵng – Hội An, khi Phó Chủ tịch UBND Lê Quang Nam làm việc với Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc (CRSCDI). Dự án được kỳ vọng tạo trục giao thông xanh, kết nối hai trung tâm du lịch lớn miền Trung, đồng thời mở ra hướng hợp tác công – tư trong phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sa Pa - Lai Châu sẽ khởi công vào đầu tháng 11/2025
Lào Cai thi đua yêu nước

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sa Pa - Lai Châu sẽ khởi công vào đầu tháng 11/2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều nay 22/10, tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu họp bàn, thống nhất về hướng tuyến và phạm vi thi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc khi xem nghệ sĩ Quang Tèo đóng vai bi trong bộ phim truyền tải nhiều triết lý nhân sinh về chữ "Buông".

Tiến độ dự án cao tốc ở Đồng Nai nóng lên từng giờ, dân Phước Sơn giao đất sớm để đường nhanh thông
Giao thông - Xây dựng

Tiến độ dự án cao tốc ở Đồng Nai nóng lên từng giờ, dân Phước Sơn giao đất sớm để đường nhanh thông

Giao thông - Xây dựng

Dự án cao tốc ở Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khí thế khẩn trương trên khắp công trường. Từ sân bay Long Thành đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, người dân và chính quyền cùng chung sức đẩy nhanh tiến độ.

Chơi lép vế, Thép xanh Nam Định nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka
Thể thao

Chơi lép vế, Thép xanh Nam Định nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka

Thể thao

Ở cuộc so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, Thép xanh Nam Định thi đấu lép vế và phải nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka.

Trung Quốc giữ ‘át chủ bài’ 1 tỷ USD mỗi ngày, gây sức ép khủng khiếp lên ông Trump
Thế giới

Trung Quốc giữ ‘át chủ bài’ 1 tỷ USD mỗi ngày, gây sức ép khủng khiếp lên ông Trump

Thế giới

Sáu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tái khởi động “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc, Bắc Kinh cho thấy họ vẫn nắm lợi thế đáng gờm: mỗi ngày, hơn 1 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vẫn vượt Thái Bình Dương đến Mỹ, bất chấp mức thuế 55% mà chính quyền Trump đang áp đặt. Điều này tạo ra một sức ép khủng khiếp lên Washingon, Bloomberg nhấn mạnh.

Ở Hải Phòng (sau gần 3 tháng sáp nhập tỉnh Hải Dương), bình dân học vụ số sôi nổi, vào tận ngõ, rõ từng người
Nhà nông

Ở Hải Phòng (sau gần 3 tháng sáp nhập tỉnh Hải Dương), bình dân học vụ số sôi nổi, vào tận ngõ, rõ từng người

Nhà nông

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ thành phố Hải Phòng (bao gồm cả tỉnh Hải Dương sau gần 3 tháng sáp nhập) đang góp sức trẻ phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến từng người dân, hộ gia đình, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Vì sao lẩu khế trở thành món ăn 'gây thương nhớ', bạn nhất định phải thử mùa đông này!
Doanh nghiệp

Vì sao lẩu khế trở thành món ăn "gây thương nhớ", bạn nhất định phải thử mùa đông này!

Doanh nghiệp

Khi gió thu bắt đầu len lỏi khắp phố phường Hà Nội cũng là lúc những nồi lẩu nóng hổi trở thành “người bạn thân” của thực khách Thủ đô. Năm nay, giữa vô vàn món lẩu quen thuộc, lẩu khế bất ngờ chiếm trọn cảm tình với hương vị chua thanh, nhẹ dịu mà khó quên.

Tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng: Bão số 12 chưa đổ bộ, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành, áp sát biển Đông
Nhà nông

Tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng: Bão số 12 chưa đổ bộ, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành, áp sát biển Đông

Nhà nông

Theo tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách TP.Đà Nẵng khoảng 190km thì một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần biển Đông.

Cổ phiếu bất động sản phân hoá, VN-Index lấy lại mốc 1.678 điểm cuối phiên
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản phân hoá, VN-Index lấy lại mốc 1.678 điểm cuối phiên

Nhà đất

Thị trường chứng khoán ngày 22/10 ghi nhận sự phân hoá rõ nét trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Dù dòng tiền suy yếu, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế khi nhiều mã lớn như VHM, VPL, VRE tăng điểm, giúp VN-Index giữ đà đi lên.

Thương Tín sẽ tái xuất cùng 2 danh hài nổi tiếng?
Văn hóa - Giải trí

Thương Tín sẽ tái xuất cùng 2 danh hài nổi tiếng?

Văn hóa - Giải trí

Ân nhân của diễn viên Thương Tín - nhạc sĩ Tô Hiếu kể với PV Dân Việt, nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn được trở lại TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức: 'Tôi không hiểu Bộ GDĐT sẽ quản lý đào tạo ngành y thế nào?'
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức: "Tôi không hiểu Bộ GDĐT sẽ quản lý đào tạo ngành y thế nào?"

Tin tức

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định đào tạo y khoa có đặc thù sâu sắc, không thể tách rời bệnh viện và cần cơ chế quản lý riêng.

Sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả, Giám đốc công ty An Thịnh Food có thể đối mặt với tội danh nào?
Bạn đọc

Sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả, Giám đốc công ty An Thịnh Food có thể đối mặt với tội danh nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi sản xuất và tiêu thụ hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả của Công ty An Thịnh Food không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng mà còn có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự với mức xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

1

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

3

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

4

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng