Tăng trưởng vượt dự báo, được FTSE nâng hạng: Việt Nam gây ấn tượng toàn cầu

Động lực tăng trưởng đến từ cải cách và hội nhập tài chính

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Theo báo cáo “Vietnam’s Ambitious Growth Play” (tạm dịch: Câu chuyện Kỳ vọng Tăng trưởng của Việt Nam) vừa công bố của Deutsche Bank Research (bộ phận phân tích kinh tế và chiến lược thị trường toàn cầu của Deutsche Bank), GDP quý III/2025 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo của thị trường (7,2%) và cao hơn dự báo 8% của chính Deutsche Bank.

Tính chung 9 tháng, kinh tế tăng 7,8%, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% trong cả năm 2025 – một kết quả mà Deutsche Bank mô tả là “một bất ngờ tích cực khác” của Việt Nam.

Đoàn đại biểu TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 3 từ bên phải, hàng trước) dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm cùng với đại diện Sàn chứng khoán Nasdaq tại New York ngày 17/10/2025. Ảnh TL

Cùng với kết quả tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam còn đạt một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu: FTSE Russell đã quyết định nâng hạng Việt Nam từ “Thị trường cận biên” lên “Thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo Deutsche Bank Research, quyết định này phản ánh những cải cách sâu rộng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội tăng trưởng thị trường vốn, đặc biệt nhờ việc xóa bỏ yêu cầu ký quỹ trước và áp dụng cơ chế thanh toán không ký quỹ.

Báo cáo cũng cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu được MSCI nâng hạng, điều có thể tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Theo ước tính được trích dẫn trong báo cáo, nếu đạt được cả hai nâng hạng FTSE và MSCI, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn ròng lên tới 25 tỷ USD vào năm 2030, tạo thêm dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường tài chính và nền kinh tế thực.

Tăng trưởng toàn diện, cải cách thể chế làm nền tảng

Deutsche Bank Research nhận định nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện sức tăng trưởng toàn diện. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 16% nhờ nhu cầu mạnh đối với hàng công nghệ; đầu tư công quý III tăng 28,7%; bán lẻ tăng 10,1%; và vốn FDI giải ngân tăng 8,5%.

Bìa báo cáo “Vietnam’s Ambitious Growth Play” của Deutsche Bank Research. Ảnh chụp màn hình

Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 20% trong 9 tháng, trong khi chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ. Deutsche Bank đánh giá chính sách tài khóa chủ động sẽ tiếp tục là động lực lớn cho tăng trưởng, giúp Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới, Việt Nam dự kiến tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình 10%/năm giai đoạn 2026–2030, hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: Phải đẩy mạnh ba đột phá chiến lược – thể chế, hạ tầng và nhân lực – để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Deutsche Bank Research gọi quá trình này là “một cuộc cách mạng thể chế”, khi Việt Nam tinh gọn bộ máy hành chính từ 18 xuống 14 bộ, hợp nhất đầu mối quản lý và cắt giảm khoảng 100.000 biên chế – những thay đổi được kỳ vọng nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Hạ tầng, FDI và trung tâm tài chính – trụ cột của tăng trưởng mới

Cũng theo Deutsche Bank Research, đầu tư hạ tầng tiếp tục là trụ cột của chiến lược tăng trưởng. Chính phủ đã khởi động lại nhiều dự án lớn, gồm hai nhà máy điện hạt nhân trị giá 16 tỷ USD, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam 67 tỷ USD, tuyến đường sắt 8 tỷ USD kết nối Trung Quốc và các cảng nước sâu mới. Các dự án này không chỉ tạo ra việc làm và nhu cầu vật liệu trong ngắn hạn, mà còn hỗ trợ năng lực tăng trưởng sản xuất – logistics trong dài hạn.

Dự báo đường sắt tốc độ cao có khả năng cạnh tranh rất tốt với hàng không. Ảnh đồ họa: Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng)

Để tài trợ cho các kế hoạch này, Việt Nam dự kiến mở rộng bội chi ngân sách lên khoảng 5% GDP và đưa nợ công lên 45% GDP vào năm 2030. Dòng vốn FDI được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 10%/năm, với tổng vốn thực hiện 150–200 tỷ USD giai đoạn 2026–2030.

Báo cáo cũng lưu ý, Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức từ môi trường địa chính trị phức tạp, song lại hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đầu tư trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung gia tăng. Việt Nam đang mở rộng hợp tác với 18 hiệp định thương mại tự do, 12 đối tác chiến lược toàn diện và 9 đối tác chiến lược, giúp tăng cường khả năng tăng trưởng xuất khẩu và mở rộng chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, Deutsche Bank Research đánh giá cao kế hoạch phát triển 2 trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, cho phép nhà đầu tư nước ngoài huy động vốn và giao dịch linh hoạt hơn. Những cải cách này, theo báo cáo, sẽ góp phần tạo môi trường tăng trưởng tài chính lành mạnh, nâng tầm thị trường vốn Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ lộ trình tăng trưởng bền vững đến 2045.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM theo nghiên cứu của Sở Tài chính TP.HCM

Kết luận, Deutsche Bank Research cho rằng Việt Nam đang bước vào “chu kỳ tăng trưởng mới” – được dẫn dắt bởi cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và hội nhập sâu rộng. Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam đang chứng minh năng lực duy trì tăng trưởng cao, đồng thời tạo dựng hình ảnh một nền kinh tế đang tăng trưởng năng động, tự tin và bền vững trên bản đồ toàn cầu.