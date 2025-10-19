Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 19/10/2025 19:30 GMT+7

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới

Tường Thụy Chủ nhật, ngày 19/10/2025 19:30 GMT+7
Từ những cuộc làm việc cùng đối tác Anh với thế mạnh vượt trội về dịch vụ tài chính đến lễ ký kết mới đây với sàn Nasdaq ở New York, TP.HCM đang mở rộng bước tiến trên bản đồ tài chính thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á.
TP.HCM - trung tâm tài chính mới của Việt Nam

Giữa nhịp phát triển sôi động của siêu đô thị hơn 14 triệu dân, TP.HCM đang ấp ủ một giấc mơ lớn: Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới không chỉ mở rộng quy mô địa lý mà còn tái định hình toàn bộ không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng Nam Bộ.

Với đóng góp khoảng 25% GDP cả nước, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và giờ đây là kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính mới của Việt Nam – nơi kết nối công nghiệp, logistics, công nghệ cao và dịch vụ tài chính.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM theo nghiên cứu của Sở Tài chính TP.HCM

Tầm nhìn phát triển của TP.HCM đặt trọng tâm vào tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo – những động lực được kỳ vọng giúp thành phố bước ra sân chơi khu vực. Thành phố đang thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, cùng với việc hình thành hệ sinh thái tài chính xanh gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. Các chuyên gia đánh giá, nếu thực hiện đúng lộ trình, TP.HCM có thể trở thành nơi được những định chế tài chính quốc tế lớn rót vào vốn đầu tư dài hạn.

Và tín hiệu đầu tiên cho thấy bước tiến đó đã đến khi cuối tháng 9/2025, TP.HCM tăng ba bậc trong bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI 38), đạt vị trí 95/120, vượt qua Bangkok và Manila.

Dù thị trường tài chính trong nước còn non trẻ, việc lọt vào nhóm 100 trung tâm hàng đầu thế giới cho thấy TP.HCM đang dần được nhìn nhận như một điểm đến mới nổi trên bản đồ tài chính châu Á. Trong lĩnh vực fintech, thành phố đứng hạng 90, chỉ giảm nhẹ hai bậc nhưng tăng đến 19 điểm – dấu hiệu cho thấy sức bật của hệ sinh thái công nghệ tài chính trong nước.

Kết nối những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Không chỉ cải thiện thứ hạng tầm quốc tế, TP.HCM còn chủ động tìm kiếm hợp tác với những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Tháng 9 vừa qua, tại tọa đàm do BritCham Vietnam, Dragon Capital và KPMG Việt Nam tổ chức tại TP.HCM, lãnh đạo thành phố đã làm việc với các chuyên gia Anh quốc về chiến lược phát triển một trung tâm tài chính đẳng cấp khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh tại sự kiện: “Tầm nhìn của chúng tôi là đưa IFC TP.HCM trở thành một trung tâm công nghệ tài chính hiện đại, trong đó AI và blockchain sẽ là hai trụ cột công nghệ chủ đạo”. Thành phố cũng dự kiến hình thành các khu “fintech sandbox” - môi trường thử nghiệm cho mô hình kinh doanh và sản phẩm tài chính mới - để khuyến khích đổi mới sáng tạo song hành với quản lý rủi ro.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng Ảnh phát biểu tại tọa đàm về xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM ngày 17/9/2025. Ảnh: BritCham

Thẩm phán Tòa phúc thẩm Anh và xứ Wales - ngài Richard Snowden, cho rằng Việt Nam có thể tham khảo mô hình Thông Luật (Common Law) – nền tảng pháp lý giúp tạo nên sự linh hoạt và niềm tin cho các trung tâm tài chính như London hay Singapore. Đây có thể là bước đột phá để Việt Nam xây dựng khung pháp lý phù hợp với chuẩn mực quốc tế và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư toàn cầu.

Việc hợp tác với Vương quốc Anh và Khu trung tâm Tài chính London (City of London) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do vị thế về dịch vụ tài chính của Anh quốc trên trường quốc tế. Ông Alastair King, Thị trưởng Khu trung tâm Tài chính London, nhấn mạnh trong chuyến công tác tới Việt Nam vào giữa tháng 9 rằng, Vương quốc Anh tự hào là đối tác chiến lược đồng hành trong hành trình trở thành trung tâm tài chính toàn cầu của Việt Nam.

Ông Alastair King cũng nhấn mạnh việc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại.

Cùng với việc “bắt tay” với Vương quốc Anh, TP.HCM tiếp tục mở rộng hợp tác trong dịch vụ tài chính với Mỹ. Ngày 17/10/2025 tại New York, Sở Tài chính TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq – một biểu tượng của thị trường vốn toàn cầu. Thỏa thuận bao gồm năm nội dung chính: hỗ trợ tư vấn khung pháp lý, cấu trúc quản trị, cơ chế quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm phái sinh và xây dựng nhóm công tác chung để theo dõi tiến độ.

Đây không chỉ là bước đi mang tính biểu tượng mà còn là cơ hội để TP.HCM tiếp cận chuẩn mực vận hành của những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Đoàn đại biểu TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm cùng với đại diện Sàn chứng khoán Nasdaq tại New York- Ảnh: T.T.

Định hình “nút giao mới” trong dòng vốn tài chính toàn cầu

Từ những cuộc làm việc với đại diện từ Anh quốc đến lễ ký kết với Nasdaq ở New York mới đây, hành trình của TP.HCM đang dần mở ra một chương mới - chương của hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế.

Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn đang viết nên câu chuyện tài chính mới của châu Á: Nơi khát vọng Việt Nam hòa vào dòng chảy toàn cầu, định hình một trung tâm tài chính quốc tế tại siêu đô thị phía Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong dòng chảy ấy, TP.HCM đang nỗ lực để bắt kịp với thế giới với việc hình thành một điểm đến mới trên bản đồ tài chính toàn cầu, nơi dòng vốn, công nghệ và ý tưởng gặp nhau để tạo nên các giá trị mới.

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM sẽ có quy mô khoảng 898 ha, bao gồm toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, phường Bến Thành và một phần phường Sài Gòn – khu vực được xem là “trái tim” của thành phố. Trong lõi trung tâm rộng 9,2 ha, thành phố dự kiến xây dựng 11 tòa cao ốc, trong đó có một công trình biểu tượng thể hiện khát vọng vươn lên bản đồ tài chính toàn cầu. TP.HCM cũng hướng đến môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở, với chính sách ưu đãi về thuế, cơ chế pháp lý một cửa và hạ tầng tài chính hiện đại.


Từ khóa:
Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay 18/10 đang biến động mạnh dữ dội. Tại TP.HCM, người dân đã xếp hàng từ rất sớm chờ mua vàng nhẫn. Mới 8h, tiệm vàng từ chối bán.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Ngắm "trái tim" du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Ngắm 'trái tim' du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM

TP.HCM bứt phá đầu tư mạng lưới metro, kiến tạo diện mạo đô thị mới

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM bứt phá đầu tư mạng lưới metro, kiến tạo diện mạo đô thị mới

