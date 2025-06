Tập đoàn Tân Long “chia tay” CLB SLNA sau khi V.League 2024/2025 hạ màn

Ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Văn Phúc – Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Ông Phúc cho biết: “Tập đoàn Tân Long sẽ tài trợ cho CLB SLNA đến hết mùa giải này. UBND tỉnh Nghệ An đang kêu gọi nhà tài trợ cho mùa giải sau. Hiện, đã có một số nhà tài trợ đăng ký, UBND tỉnh Nghệ An đang xem xét để đưa ra lựa chọn phù hợp. Khi nào có nhà tài trợ chính thức thì đơn vị sẽ công bố chi tiết”.

Tập đoàn Tân Long sẽ chia tay CLB SLNA sau khi V.League 2024/2025 hạ màn, thời gian được ấn định là ngày 30/6. Hiện, các cầu thủ SLNA đang tập trung cho 2 lượt trận cuối để có kết quả tốt nhất. Ảnh: T.C

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc CLB SLNA cho biết: “Tập đoàn Tân Long đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An trả lại CLB SLNA vào ngày 30/6. Việc lựa chọn nhà tài trợ mới phụ thuộc vào UBND tỉnh Nghệ An. Từ nay đến 30/6, Tập đoàn Tân Long vẫn có trách nhiệm chi trả các chi phí hoạt động như tập luyện, thi đấu, lương và thưởng cho các cầu thủ. Hoạt động của CLB vẫn ổn định”.

Trước thông tin nhà tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long sẽ chia tay CLB, tinh thần của ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA vẫn ổn định. “Công việc của các bạn (cầu thủ SLNA) là tập luyện và thi đấu tốt. Công việc tài trợ là của CLB và UBND tỉnh Nghệ An. Các cầu thủ đều rất chuyên nghiệp và hiểu rõ điều này”, ông Hồ Lê Đức chia sẻ thêm.

Hiện, CLB SLNA đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League 2024/2025 với 23 điểm. SLNA chỉ hơn 2 đội cuối bảng là CLB Bình Định và SHB Đà Nẵng đúng 2 điểm. SLNA sẽ phải đối đầu với HAGL và SHB Đà Nẵng ở 2 lượt trận cuối của mùa giải.

Thông tin chính thức về nhà tài trợ mới của CLB SLNA sẽ được công bố sau khi mùa giải năm nay kết thúc.