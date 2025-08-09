



Ngày 9/8, tỉnh Tây Ninh chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa (xã Thủ Thừa) với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: HD

Với diện tích 170,7ha, Khu công nghiệp Thủ Thừa sở hữu vị trí chiến lược, chỉ cách TP.HCM 45km và dễ dàng kết nối với các tuyến cao tốc cùng hệ thống cảng quốc tế.

Dự án do Công ty CP Phát triển KCN & Đô thị Thủ Thừa (IDTT) làm chủ đầu tư, hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, thu hút nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT. Ảnh: HD

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, Khu công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch theo mô hình đa chức năng, tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh và thông minh.

Dự án sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch như chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Đặc biệt, khu công nghiệp được thiết kế với hạ tầng đồng bộ, bao gồm hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, sử dụng năng lượng tái tạo và tích hợp các tiện ích như nhà ở cho công nhân, khu dịch vụ và thương mại. Điều này thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, thi công hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Giai đoạn 2, mở rộng và phát triển theo nhu cầu của các nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2026-2027.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh rằng dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa không chỉ là một công trình kinh tế mà còn là biểu tượng cho sự quyết tâm của chính quyền địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ông Út khẳng định: "Việc khởi công hôm nay đánh dấu bước tiến mới trong quá trình sáp nhập, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền Tây Ninh trong việc hướng đến mục tiêu đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và logistics phát triển hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.