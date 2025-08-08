Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Giảm nghèo nông thôn
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 13:12 GMT+7

Đây là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả đang giúp nông dân một xã ở Tây Ninh khấm khá, giảm nghèo

+ aA -
Vân Nguyễn Thứ sáu, ngày 08/08/2025 13:12 GMT+7
Từ một hộ nghèo ở vùng biên giới xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cũ), ông Huỳnh Văn Mười đã nỗ lực không ngừng để vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc cho gia đình và trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vốn chính sách giúp nông dân nghèo mạnh dạn làm mô hình mới

Sinh ra trong gia đình nghèo thuần nông, ông Mười quen với cảnh “ăn bữa sáng lo bữa chiều”. Lúc lập gia đình, hành trang khởi nghiệp chỉ là 1 ha đất ruộng cha mẹ chia lại. Thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, sản phẩm làm ra khó bán, ông vẫn không nản chí. “Nhiều lần thấy lúa trổ đẹp mà giá thấp, tôi chỉ biết ôm đầu mà thở dài,” ông kể lại.

Không cam chịu, ông tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp, học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến. Năm 2022, cơ hội mở ra khi ông được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn chính sách. Với 50 triệu đồng, ông quyết định nuôi bò sinh sản, một bước ngoặt quan trọng.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Huỳnh Văn Mười đã nỗ lực không ngừng để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc cho gia đình và trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền. Ảnh: Vân Nguyễn

“Lúc dắt hai con bò đầu tiên về, cả nhà mừng như bắt được vàng”, ông cười nói. “Gia đình tôi đã tận dụng rơm rạ làm thức ăn, tự tay dựng chuồng, mỗi sáng đều dậy sớm nấu cám, tắm rửa cho bò như chăm trẻ nhỏ. Nhờ vậy, bò khỏe mạnh, sinh sản đều. Đến nay, đàn bò đã có 6 con, góp phần đưa thu nhập gia đình vượt mốc 200 triệu đồng/năm”, ông Mười khoe.

Để tăng quy mô sản xuất, ông mạnh dạn thuê thêm 2ha đất, thực hiện sản xuất lúa hai vụ mỗi năm. Nhờ siêng năng và khéo léo, ông từng bước nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.

Hiện nay, ông đang canh tác 3ha lúa với kỹ thuật “1 phải 5 giảm”, nâng năng suất và giảm chi phí đáng kể. Việc kết hợp trồng lúa, nuôi bò giúp ông đảm bảo vòng quay sản xuất quanh năm, không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Từ người nông dân tay trắng thuộc diện hộ nghèo của địa phương, đến nay, ông Mười đã dựng nên cuộc sống ấm no bằng chính đôi tay và khối óc của mình.

Ông đã mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình, nuôi các con ăn học đầy đủ và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Để tăng quy mô sản xuất, ông Mười mạnh dạn thuê thêm 2ha đất, thực hiện sản xuất lúa hai vụ mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Giúp bà con chòm xóm cùng tăng thu nhập

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Mười còn tích cực tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay, ông đang tạo việc làm cho 6 lao động, trong đó có 1 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

Trong điều kiện ở nông thôn, đây là nguồn thu nhập giúp nhiều người dân thoát khỏi cảnh thất nghiệp, nhất là trong mùa giáp hạt.

Ông còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự chân tình, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác đã khiến ông trở thành người “anh cả” đáng kính trong tổ hội nông dân ấp Bến.

Không chỉ là người nông dân sản xuất giỏi, ông Huỳnh Văn Mười còn là một công dân gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động.

Ông góp mặt trong hầu hết các phong trào như bình xét hộ nghèo, nghĩa vụ quân sự, bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động con em tham gia nghĩa vụ quân sự, và hưởng ứng các hoạt động của Hội Nông dân xã.

Đồng thời, cùng người dân trong xóm hiến đất, dặm vá đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Ông cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Cha mẹ mẫu mực”, và “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã và huyện.

Nhờ biết cách chăm sóc, chuồng trại đảm bảo vệ sinh, đến nay đàn bò nhà ông Mười đã phát triển lên 6 con, góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Vân Nguyễn

Nỗ lực không ngừng

Điều đáng quý ở ông Huỳnh Văn Mười không chỉ là tinh thần vượt khó làm giàu mà còn là khát vọng được chia sẻ thành công với cộng đồng.

Ông đang từng bước xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất để hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tiến tới làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Ông chia sẻ chân thành: “Tôi nghèo nên tôi hiểu nỗi khổ của người nghèo. Có được ngày hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước và Hội Nông dân hỗ trợ, nên tôi cũng muốn góp sức mình giúp đỡ lại bà con để cùng nhau thoát nghèo, vươn lên”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết: Từ một người nông dân nghèo chỉ có 1 ha đất lúa vùng biên và hai bàn tay trắng, ông Huỳnh Văn Mười với nghị lực, niềm tin và tinh thần đoàn kết đã vươn lên làm giàu. Sự thành công của ông hôm nay không chỉ là kết quả của sự siêng năng, mà còn là hiệu quả của các chính sách an sinh, hỗ trợ nông dân từ Nhà nước.

Ông Mười chính là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân mới, vừa cần cù sản xuất, vừa có trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tham khảo thêm

Cô nông dân xinh đẹp Tây Ninh làm giàu từ nghề trồng hoa lan cấy mô

Cô nông dân xinh đẹp Tây Ninh làm giàu từ nghề trồng hoa lan cấy mô

47 tỷ đồng Quỹ Hội giúp nông dân Tây Ninh làm giàu

47 tỷ đồng Quỹ Hội giúp nông dân Tây Ninh làm giàu

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Liều nuôi cá đặc sản đuôi đỏ ở vùng nước phèn, một anh nông dân Tây Ninh bất ngờ hốt bạc tỷ

Liều nuôi cá đặc sản đuôi đỏ ở vùng nước phèn, một anh nông dân Tây Ninh bất ngờ hốt bạc tỷ

Nuôi cá lạ đời ở Tây Ninh, chả cho ăn cám công nghiệp, dân vẫn 'bỏ túi' tiền tỷ

Nuôi cá lạ đời ở Tây Ninh, chả cho ăn cám công nghiệp, dân vẫn "bỏ túi" tiền tỷ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TS. Nguyễn Viết Chức: “Giảm nghèo giai đoạn mới là giảm nghèo trong cả tư duy, cách nghĩ”

TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cho rằng, giảm nghèo giai đoạn mới là giảm nghèo trong cả tư duy và cách nghĩ. Phải làm sao để người nghèo chủ động nghĩ rằng mình sẽ thoát nghèo bằng cách nào, chứ không phải bị động "chờ nhà nước mang bò đến cho".

Đọc thêm

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này

Gia đình

Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất nào trong lịch sử Trung Hoa không tự xưng “trẫm”?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Quốc, khi hỏi: “Ai là người cao quý nhất?” thì đó chính là hoàng đế. Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, là Chân Mệnh Thiên Tử (con trời), điều này không phải do ông tự xưng mà cả thiên hạ đều tôn sùng ông như vậy.

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn
Thế giới

Xe buýt chở hàng chục du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia: Toàn bộ hành khách đều an toàn

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung
Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang - Nhân vật nhiều thủ đoạn tàn độc và đáng khinh bỉ nhất kiếm hiệp Kim Dung

Đông Tây - Kim Cổ

Dương Khang không sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng rất thủ đoạn và tàn độc. Vì ham mê giàu sang phú quý, Dương Khang sẵn sàng nhận giặc làm cha, cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đẩy chàng vào thế đối đầu với cha vợ Hoàng Dược Sư. Dương Khang nhận quả báo khi ra tay ám hại Hoàng Dung nhưng lại chết thảm bởi độc tố của Âu Dương Phong.

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính
Gia đình

Người sinh ngày Âm lịch này sẽ có vận may lâu dài, công việc thuận lợi, tương lai đạt được tự do tài chính

Gia đình

Người sinh vào ngày Âm lịch này được dự đoán có vận mệnh và cuộc sống khác biệt, dư dả tiền bạc, sự nghiệp thành công, hạnh phúc viên mãn.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính
Thể thao

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA V.League: Thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết kịch tính

Thể thao

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử, lội ngược dòng đầy quả cảm để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là 'Điểm đến nổi bật'
Văn hóa - Giải trí

Không chỉ là kỷ lục châu Á: Chùa Bái Đính nay lại được cả thế giới công nhận là "Điểm đến nổi bật"

Văn hóa - Giải trí

Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.

Du lịch Ninh Bình 'cất cánh': Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam
Xã hội

Du lịch Ninh Bình "cất cánh": Từ vùng đất cổ đến cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam

Xã hội

Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới
Thế giới

Ông Netanyahu nêu “cách tốt nhất để kết thúc nhanh chóng chiến tranh”, LHQ cảnh báo chương kinh hoàng mới

Thế giới

Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây cảnh báo những gì Ukraine sẽ hành động trước cuộc gặp Trump - Putin

Thế giới

Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Sa Pa phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ
Thể thao

Tin tối (10/8): Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ

Thể thao

Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ; Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi; Sesko đi ăn tối cùng người đại diện; Greenwood bị Mings xé áo; Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U.

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy
Chuyển động Sài Gòn

Xe ô tô đang chạy trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, bất ngờ bốc cháy

Chuyển động Sài Gòn

Ô tô đang lưu thông trong cơn mưa lớn trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức (cũ) bất ngờ xảy ra cháy ở phần đầu, tối 10/8.

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên
Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng sống kín tiếng sau nhiều lần lận đận chuyện tình duyên

Văn hóa - Giải trí

Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' trong nông nghiệp trước đây
Kinh tế

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây

Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

5

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?