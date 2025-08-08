Vốn chính sách giúp nông dân nghèo mạnh dạn làm mô hình mới

Sinh ra trong gia đình nghèo thuần nông, ông Mười quen với cảnh “ăn bữa sáng lo bữa chiều”. Lúc lập gia đình, hành trang khởi nghiệp chỉ là 1 ha đất ruộng cha mẹ chia lại. Thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, sản phẩm làm ra khó bán, ông vẫn không nản chí. “Nhiều lần thấy lúa trổ đẹp mà giá thấp, tôi chỉ biết ôm đầu mà thở dài,” ông kể lại.

Không cam chịu, ông tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp, học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến. Năm 2022, cơ hội mở ra khi ông được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn chính sách. Với 50 triệu đồng, ông quyết định nuôi bò sinh sản, một bước ngoặt quan trọng.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Huỳnh Văn Mười đã nỗ lực không ngừng để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc cho gia đình và trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền. Ảnh: Vân Nguyễn

“Lúc dắt hai con bò đầu tiên về, cả nhà mừng như bắt được vàng”, ông cười nói. “Gia đình tôi đã tận dụng rơm rạ làm thức ăn, tự tay dựng chuồng, mỗi sáng đều dậy sớm nấu cám, tắm rửa cho bò như chăm trẻ nhỏ. Nhờ vậy, bò khỏe mạnh, sinh sản đều. Đến nay, đàn bò đã có 6 con, góp phần đưa thu nhập gia đình vượt mốc 200 triệu đồng/năm”, ông Mười khoe.

Để tăng quy mô sản xuất, ông mạnh dạn thuê thêm 2ha đất, thực hiện sản xuất lúa hai vụ mỗi năm. Nhờ siêng năng và khéo léo, ông từng bước nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.

Hiện nay, ông đang canh tác 3ha lúa với kỹ thuật “1 phải 5 giảm”, nâng năng suất và giảm chi phí đáng kể. Việc kết hợp trồng lúa, nuôi bò giúp ông đảm bảo vòng quay sản xuất quanh năm, không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Từ người nông dân tay trắng thuộc diện hộ nghèo của địa phương, đến nay, ông Mười đã dựng nên cuộc sống ấm no bằng chính đôi tay và khối óc của mình.

Ông đã mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình, nuôi các con ăn học đầy đủ và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.



Để tăng quy mô sản xuất, ông Mười mạnh dạn thuê thêm 2ha đất, thực hiện sản xuất lúa hai vụ mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Giúp bà con chòm xóm cùng tăng thu nhập

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Mười còn tích cực tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay, ông đang tạo việc làm cho 6 lao động, trong đó có 1 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

Trong điều kiện ở nông thôn, đây là nguồn thu nhập giúp nhiều người dân thoát khỏi cảnh thất nghiệp, nhất là trong mùa giáp hạt.

Ông còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự chân tình, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác đã khiến ông trở thành người “anh cả” đáng kính trong tổ hội nông dân ấp Bến.

Không chỉ là người nông dân sản xuất giỏi, ông Huỳnh Văn Mười còn là một công dân gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động.

Ông góp mặt trong hầu hết các phong trào như bình xét hộ nghèo, nghĩa vụ quân sự, bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động con em tham gia nghĩa vụ quân sự, và hưởng ứng các hoạt động của Hội Nông dân xã.

Đồng thời, cùng người dân trong xóm hiến đất, dặm vá đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Ông cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Cha mẹ mẫu mực”, và “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã và huyện.

Nhờ biết cách chăm sóc, chuồng trại đảm bảo vệ sinh, đến nay đàn bò nhà ông Mười đã phát triển lên 6 con, góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Vân Nguyễn

Nỗ lực không ngừng

Điều đáng quý ở ông Huỳnh Văn Mười không chỉ là tinh thần vượt khó làm giàu mà còn là khát vọng được chia sẻ thành công với cộng đồng.

Ông đang từng bước xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất để hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tiến tới làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Ông chia sẻ chân thành: “Tôi nghèo nên tôi hiểu nỗi khổ của người nghèo. Có được ngày hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước và Hội Nông dân hỗ trợ, nên tôi cũng muốn góp sức mình giúp đỡ lại bà con để cùng nhau thoát nghèo, vươn lên”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết: Từ một người nông dân nghèo chỉ có 1 ha đất lúa vùng biên và hai bàn tay trắng, ông Huỳnh Văn Mười với nghị lực, niềm tin và tinh thần đoàn kết đã vươn lên làm giàu. Sự thành công của ông hôm nay không chỉ là kết quả của sự siêng năng, mà còn là hiệu quả của các chính sách an sinh, hỗ trợ nông dân từ Nhà nước.

Ông Mười chính là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân mới, vừa cần cù sản xuất, vừa có trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.