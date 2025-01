Thái Bình: Thấy đánh bạc cần báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, những ngày đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025 đang đến gần, trong không khí vui xuân mới, nhiều người ở nơi xa về quê ăn Tết, các địa phương tổ chức lễ hội đầu năm với nhiều chương trình trong đó không thể thiếu các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bên cạnh việc mang lại các giá trị truyền thống thì nhiều đối tượng đã lợi dụng để tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau như xóc đĩa, bài lá, đặt cược đá gà, bầu tôm, cua, cá… sát phạt nhau bằng tiền thu hút nhiều con bạc tham gia gây mất an ninh trật tự, đồng thời là nguồn thúc đẩy phát sinh các tội phạm và vi phạm pháp luật khác gia tăng phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người…

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, nếu thấy đánh bạc cần báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan công an gần nhất. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho người dân vui xuân mới và đón các lễ hội đầu năm lành mạnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các đơn vị, tổ chức, địa phương và người dân nghiêm túc thực hiện một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong thời gian vui xuân mới, không tụ tập tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không tham gia các trò chơi dân gian có dấu hiệu sát phạt nhau bằng tiền tại các điểm lễ hội đầu năm, phải ý thức được hậu quả, tác hại của cờ bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Thứ hai, quan tâm, quản lý, giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia đánh bạc.

Thứ ba, các đơn vị, địa phương, ban tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai lễ hội đầu năm trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, không tiếp tay, bao che để cho các đối tượng lợi dụng trò chơi dân gian tổ chức đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền tại các điểm lễ hội.

Thứ tư, trường hợp nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc cần kịp thời báo tin đến cơ quan công an gần nhất hoặc báo đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình qua đường dây 0692760273 để có biện pháp điều tra xử lý đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.