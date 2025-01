Lời khai ban đầu của nghi phạm giết mẹ, mang thi thể đi phi tang ở Quảng Nam

Chiều 1/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có lời khai ban đầu của nghi phạm vụ người mẹ chết bất thường ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 31/12/2024, Công an xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có phát hiện một người thanh niên kéo 1 vật thể giống cơ thể người được che đậy bằng tấm mền đến đoạn đường phía trước khu vực chợ Phú Thuận thuộc thôn Thuận Hòa, Đại Thắng, huyện Đại Lộc.

Đối tượng Đoàn Mai Khanh bị bắt giữ. Ảnh: CAQN

Công an xã Đại Thắng lập tức đến hiện trường xác minh nội dung tin báo, xác định người thanh niên trong nội dung tin báo trên là Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú tại thôn Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) và vật thể trên là thi thể bà Mai Thị Bích H. (SN 1970, trú thôn Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc) là mẹ ruột của Đoàn Mai Khanh.

Sau khi xác minh tin báo, Công an xã Đại Thắng báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc để chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Đại Thắng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, Khanh khai nhận hành vi dùng dao đâm chết bà H. rồi chờ đến tối để kéo thi thể nạn nhân ra vứt xuống sông, trong lúc thực hiện hành vi thì bị phát hiện nên để thi thể bà H. lại trên đường.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ việc.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Hiện tại, 18 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, trong khi 4 người khác bị tạm giữ liên quan đến việc tham gia đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là người cầm đầu. Viễn là người Việt Nam gốc Trung Quốc, từng theo học ngành du lịch tại Đại học Đài Bắc (Đài Loan). Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại Đài Loan làm việc trước khi trở về Việt Nam năm 2012. Tại Việt Nam, Viễn kết hôn với Lê Thị Chinh và sinh sống ở phường Yên Nghĩa.

Trong thời gian sống tại Đài Loan, Viễn kết giao với một số đối tượng nước ngoài và tham gia hợp tác phát triển ứng dụng phục vụ hoạt động đánh bạc tại Việt Nam. Để chuẩn bị, nhóm này đã di chuyển sang Campuchia và Myanmar học cách vận hành các hệ thống đánh bạc trực tuyến. Đến tháng 7/2024, họ quyết định triển khai cổng thanh toán tại Việt Nam. Viễn được đối tượng cầm đầu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền hoa hồng môi giới và một phần lợi nhuận, tổng thu nhập lên đến 70 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Để thực hiện kế hoạch, Viễn cùng vợ thuê nhà tại phường Yên Nghĩa làm văn phòng, trang bị điện thoại, máy tính, camera và tuyển nhân viên thực hiện việc quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã xử lý giao dịch qua cổng game đánh bạc với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CACC.

Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các tình tiết.

"Doanh nhân" Cao Văn Đạt bị bắt

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra xác định, năm 2017, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP.Hà Nội) có quen biết với Đạt.

Cao Văn Đạt thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC.

Đến năm 2020, Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà Đạt gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27, phường 13, quận Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800m2, với giá 60 triệu đồng/m2.

Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai nên ông Duy và ông Chiền đồng ý mua.

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/1/2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Thời gian này, Đạt đưa cho ông Duy, ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt. Còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi ông Duy và ông Chiền giao cho Đạt 4 tỷ đồng.

Đến thời hạn cam kết nhưng Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022, cả hai làm đơn tố giác Đạt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt, còn 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận).

Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26/1/2021 đến 26/4/2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng của ông Duy chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỷ đồng, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm Giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh nữ nhân viên gác chắn vì từ chối mở thanh barie ở TP.HCM

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ trong thời hạn 3 ngày đối với Nguyễn Thuỳ Trang (SN 1988, quê Bạc Liêu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 35 ngày 30/12/2024, Trang điều khiển xe máy chở ông Ngô Thành Tiến (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ chùa Ưu Đàm ra đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh.

Trang tại cơ quan công an.

Khi đến chắn gác tàu hoả Km 1717+600 đường Kha Vạn Cân thì gặp tàu hỏa mang đầu máy số hiệu H4501 di chuyển từ TP.Thủ Đức về ga Sài Gòn.

Lúc này, chị Hoàng Thị Bình (SN 1976, ngụ tỉnh Thanh Hóa) là nhân viên thực hiện nhiệm vụ chắn barie gác tàu hỏa đảm bảo an toàn hành lan đường sắt đóng cần chắn hết hoàn toàn thì có một đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) bị vướng lại bên trong nên chị Bình kêu lỡ vượt qua rồi thì ở đây khi tàu qua thì mở thanh chắn.

Sau đó, 1 thanh niên mặc áo Grab (chưa rõ lai lịch) đứng cạnh gác chắn và nâng rào chắn lên để đôi nam nữ chạy xe vào hướng chùa Ưu Đàm, nên chị Bình kêu thanh niên đó dừng lại rồi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Trang đậu xe cạnh gác chắn tàu mới nói với chị Bình "cho người ta qua, làm gì mà ghê vậy" thì chị Bình mới trả lời "bà biết gì mà nói, bà im lại đi".

Nghe vậy, Trang bực tức nên dựng xe đi bộ tiến lại gần chị Bình, dùng tay tay phải đấm 1 cái vào mặt chị Bình, rồi túm tóc chị và dùng chân phải lên gối vào mặt chị Bình 3 cái.

Dù được mọi người can ngăn nhưng Trang vẫn tiếp tục hành hung chị Bình, mọi người kéo Trang ra thì người này mới dừng lại.

Sau khi xảy ra sự việc chị Bình đến Bệnh viện TP.Thủ Đức cấp cứu rồi đến Công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Trang nên Công an phường Hiệp Bình Chánh tiến hành mời Trang về làm việc.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Thùy Trang khai nhận hành vi vi phạm như trên.

Cặp nam nữ hành hung tài xế trên đường, người đàn ông miệng liên tục nói "biết tao là ai không?"

Chiều 1/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận vụ việc liên quan clip dài hơn 2 phút đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cặp nam nữ hành hung tài xế xe công nghệ trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, xảy ra lúc 23h30 ngày 31/12/2024.

Trong clip dài hơn 2 phút đang lan truyền trên mạng xã hội, cặp nam nữ này vừa đánh, miệng người đàn ông liên tục nói "mày biết tao là ai không?". Clip: M.X.H

Đáng chú ý, người phụ nữ không những đấm còn dùng chân đè lên đầu tài xế công nghệ. Người đàn ông đánh tài xế công nghệ luôn miệng nói "mày biết tao là ai không?".

Tiếp đó, người đàn ông này đánh luôn cả người phụ nữ đến can ngăn bằng nắm đấm thẳng vào mặt.

Theo nhân chứng tại hiện trường, người phụ nữ này nghi đang mang bầu.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cũng xác nhận, cặp nam nữ đánh tài xế công nghệ đang trong tình trạng say xỉn.

Công an quận 1 đã triệu tập 2 đối tượng lên làm việc, đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc.