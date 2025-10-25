Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay

Nằm bên sông Sài Gòn, trên trục đường Nguyễn Tất Thành, Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM là một trong những địa danh nổi tiếng gắn liền với hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tại nơi đây, bác đã ra đi tìm đường cứu nước.

Ngày 5/6/1911, Bác Hồ (lúc bấy giờ lấy tên là Văn Ba) đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville từ bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, chàng thanh niên yêu nước ngày nào quay về và trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, hôm nay. Ảnh: Khánh Linh

Trước công trình Bến Nhà Rồng ngày nay là bức tượng khắc họa hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo hoài bão lớn rời xa quê hương để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Phía sau là công trình tòa nhà Bến Nhà Rồng. Tòa nhà được người Pháp xây dựng từ giữa năm 1862 và hoàn thành vào năm 1863. Ban đầu, đây là trụ sở của hãng tàu Messageries Impériales - doanh nghiệp vận tải biển lớn nước Pháp.

Tòa nhà có lối kiến trúc khá đặc biệt khi mang dáng dấp của kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc có gắn hai con rồng châu đầu vào mặt trăng theo mô típ lưỡng long chầu nguyệt. Đây là một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Vì vậy, người dân quen gọi là Nhà Rồng và bến cảng tại khu vực này cũng mang tên là Bến cảng Nhà Rồng.

Từ Bến Nhà Rồng nhìn sang bên kia là Bến Bạch Đằng, cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son. Ảnh: Khánh Linh

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, sau ngày đất nước thống nhất 1975, Nhà Rồng được giữ lại làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1315/QĐ-UB, ngày 9/7/1979, của UBND TP.HCM. Nơi đây chính thức mở cửa đón khách tham quan vào ngày 2/9/1979 với nội dung trưng bày về “Sự nghiệp tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đến tháng 10/1995, UBND TP.HCM quyết định đổi tên địa điểm này từ “Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” thành “Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM” và duy trì cho đến ngày nay.

Biểu tượng kết nối quá khứ và hiện tại ở TP mang tên Bác

Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM là nơi nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam cùng tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác.

Bến Nhà Rồng khắc họa tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác. Ảnh: Khánh Linh

Hình ảnh về Bác được trưng bày tại Bến Nhà Rồng. Ảnh: Khánh Linh

Tái hiện và mô phỏng nhà của Bác tại Nghệ An. Ảnh: Khánh Linh

Bến Nhà Rồng là một biểu tượng văn hoá, kết nối quá khứ với hiện tại trong nhịp sống năng động của TP.HCM - thành phố vinh dự được mang tên Người.

Mỗi ngày, Bến Nhà Rồng đón một lượng lớn học sinh, sinh viên, người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác.

Ông Nguyễn Đức Thông (55 tuổi) du khách đến từ Hà Nội cho biết vừa đến TP.HCM, ông phải ghé tham quan Bến Nhà Rồng ngay. Ông chia sẻ bản thân cảm thấy đầy tự hào, xúc động và biết ơn khi tham quan Bến Nhà Rồng.

“Cảm xúc đầu tiên là tự hào vì đất nước mình có một vị anh hùng dân tộc vĩ đại, không có Bác thì đất nước sẽ không có được tự do. Để đất nước được như bây giờ, chúng ta phải luôn biết ơn Bác, các bậc tiền bối, những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu để con cháu đời sau được sống hạnh phúc chan hòa”, ông Thông chia sẻ.

Du khách, cựu chiến binh, người lớn tuổi từ các tỉnh thành đến TP.HCM đều ghé thăm Bến Nhà Rồng. Ảnh: Khánh Linh

Giới trẻ tham quan Bến Nhà Rồng, cảm xúc xen lẫn giữa tự hào và biết ơn. Ảnh: Khánh Linh

Lớp thế hệ trẻ, sinh viên từ mọi miền tổ quốc đến TP.HCM học tập cũng dạt dào cảm xúc khi lần đầu tham quan Bến Nhà Rồng.

Ngô Trúc Quỳnh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM cho biết nhân dịp đầu năm học, bạn quyết định ghé thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm về hành trình cứu quốc cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

“Khi đến xem, tham quan, tìm hiểu qua các tư liệu trưng bày, đặc biệt đứng ở nơi trước đây Bác lên tàu ra đi tìm đường cứu nước, mình cảm thấy rất tự hào và biết ơn vì những gì mà Bác đã làm cho người dân, đất nước Việt Nam mình”, Quỳnh bày tỏ.

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, quy hoạch thêm công viên và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Quyết định này nhận được sự đồng thuận tích cực từ xã hội và lan tỏa rộng khắp nhằm đảm bảo hài hoà giữa phát triển và gìn giữ, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.