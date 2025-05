Thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông của chủ tịch UBND các cấp năm 2025

Bạn đọc Minh Quân (Hòa Bình) hỏi:

Tôi bị Chủ tịch UBND huyện lập biên bản và ra quyết định xử phạt vì đi xe không đội mũ bảo hiểm. Xin hỏi, chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phạt lỗi vi phạm giao thông không ? Nếu có thì trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025. Trong đó, có các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông của chủ tịch UBND các cấp.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông của chủ tịch các cấp

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 41 về Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định này quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình.

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được quy định tại Điều 42 168/2024/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị định này.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng. Ảnh: X.H.

3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 75 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như đối với thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện và biện pháp buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam.

Trình tự, thủ tục trừ điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh ra quyết định xử phạt

Trình tự, thủ tục trừ điểm giấy phép lái xe đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh ra quyết định xử phạt được quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 168/2024NĐ-CP, cụ thể như sau:

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm có trừ điểm giấy phép lái xe thì Trưởng Công an cấp huyện hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu trừ điểm giấy phép lái xe vào Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Việc thông báo trừ điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và được giao trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản của công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin; đồng thời cập nhật thông tin về giấy phép lái xe bị trừ điểm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái trừ điểm giấy phép lái xe trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia.