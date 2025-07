Đây là bức ảnh do lực lượng thực thi pháp luật chia sẻ về người đàn ông mà họ tin là tay súng đang bước vào tòa nhà. Nguồn CNN

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6:30 chiều tại tòa nhà 345 Park Avenue, một tòa nhà chọc trời 44 tầng, nơi đặt trụ sở của KPMG, Blackstone, NFL và nhiều công ty lớn khác. Kẻ nổ súng là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, đến từ Las Vegas, đã xông vào tòa nhà, mặc áo chống đạn và mang theo thứ mà các nhân chứng mô tả là một khẩu súng trường cỡ lớn.

Theo nguồn tin cảnh sát được ABC News và New York Post trích dẫn, nghi phạm đã nổ súng ở sảnh trước khi cố thủ trên tầng 33, nơi hắn ta sau đó được phát hiện đã chết do tự sát bằng súng.

Đoạn phim do Fox News và truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy các sĩ quan Sở Cảnh sát New York (NYPD) và Sở Cảnh sát Quận được trang bị vũ khí hạng nặng, súng trường đã lên nòng, đang sơ tán nhân viên và lục soát tòa nhà. Người ta thấy hàng dài người ra ngoài, tay giơ cao khi cảnh sát bảo vệ từng tầng. Ít nhất một người được cảnh sát khiêng đi, và một người khác được sơ cứu trên mặt đất, video cho thấy.

FBI xác nhận các đặc vụ từ Văn phòng New York đã có mặt để hỗ trợ điều tra. Phó Giám đốc Dan Bongino mô tả tình hình trên mạng xã hội là "hiện trường vụ án đang diễn ra". Thị trưởng Eric Adams kêu gọi người dân New York tránh xa khu vực này và tuân thủ các hướng dẫn an toàn, đồng thời cho biết "cuộc điều tra về vụ xả súng đang diễn ra" đang được tiến hành.

Tính đến tối muộn thứ Hai, cảnh sát đã dọn sạch tòa nhà và xác nhận không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Động cơ của vụ tấn công vẫn đang được điều tra, và nhà chức trách đang nỗ lực xác định danh tính kẻ nổ súng và xác định xem tòa nhà hay người thuê nhà có phải là mục tiêu cụ thể hay không.

Các nhà lập pháp New York phản ứng với "vụ xả súng kinh hoàng" ở Manhattan

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, một đảng viên Dân chủ đến từ New York, đã viết trên X rằng ông "vô cùng đau buồn trước vụ xả súng kinh hoàng".

“Xin cầu nguyện cho cảnh sát NYPD dũng cảm bị ảnh hưởng và tất cả các nạn nhân khác của thảm kịch này. Xin Chúa gìn giữ thành phố chúng ta trong thời khắc đầy thử thách này", Jeffries viết.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng bà và nhóm của bà đang theo dõi diễn biến xung quanh vụ xả súng.

“Tôi đang cầu nguyện cho những người ứng cứu đầu tiên và mọi người có mặt tại hiện trường,” bà nói.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông "cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng" và nói thêm rằng "chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực súng đạn ở Mỹ".

Nghi phạm có giấy phép mang súng ngắn giấu kín

Nhiều quan chức thực thi pháp luật cho hãng tin CNN biết, nghi phạm nổ súng, hiện đã chết, có giấy phép mang súng ngắn giấu kín.

Nguồn tin cho biết với CNN rằng nghi phạm được cho là một người đàn ông 27 tuổi đến từ Las Vegas, có giấy phép thám tử tư đã hết hạn.

Cảnh sát đã lần theo dấu vết nghi phạm đến xe của hắn, đoạn video cho thấy hắn ta đã một mình rời đi.