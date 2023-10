Lê Đình Long Vũ - "Thần đồng" bóng đá Việt Nam được ví như Phil Foden tài năng cỡ nào?

The Guardian, tờ báo nổi tiếng hàng đầu của Anh đã chọn ra 60 cầu thủ tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới năm 2023. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Lê Đình Long Vũ của SLNA đã vinh dự góp mặt trong danh sách trên.

The Guardian ấn tượng với khả năng chơi bóng của tiền đạo 17 tuổi. Tờ báo uy tín nước Anh cũng so sánh Long Vũ với Phil Foden vì sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng táo bạo trong vòng cấm. The Guardian tin rằng nếu có được sự dìu dắt và bệ phóng phát triển tốt, Long Vũ còn có thể tiến xa trong tương lai.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Việt Nam có cầu thủ trẻ lọt top triển vọng thế giới. Năm 2014, tiền vệ Phan Thanh Hậu của HAGL cũng lọt top 40 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Đáng chú ý, người đề cử cựu sao trẻ HAGL chính là tác giả John Duerden của The Guardian và cũng vừa "chấm" Lê Đình Long Vũ.