Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

PVF-CAND đấu với HAGL: HAGL không thắng 4 trận đầu V.League 2025/26

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Minh Long; Hiểu Minh, Bảo Long, Đức Anh, Marco Antonio, Viết Trường, Công Đến, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande, Amarildo.

HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Văn Triệu, Du Học, Thanh Nhân, Đình Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha, Minh Tâm.



Ảnh: Vietnamnet.

PVF-CAND đấu với HAGL: Với quyết tâm giành chiến thắng, HAGL chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Phúc. Phút thứ 9, Marciel Silva tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành PVF-CAND.

Nhờ kiểm soát bóng tốt hơn nên HAGL đã thi đấu lấn lướt so với PVF-CAND. Phút 11, Minh Tâm thực hiện đường chuyền thuận lợi từ cánh trái vào trong vòng cấm nhưng Marciel Silva lại không thể dứt điểm trúng bóng.

Phút 12, Vĩnh Nguyên treo bóng khó chịu từ quả phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Jairo Rodrigues bật cao đánh đầu chệch cột dọc khung thành thủ môn Minh Long.

Trước sức ép của HAGL, PVF-CAND buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 23, Đình Lâm xử lý bóng khéo léo bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa khiến thủ thành Minh Long phải bay người cản phá. 1 phút sau, Jairo Rodrigues có pha đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Ảnh: Vietnamnet.

Mãi đến phút 30, PVF-CAND mới có pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên. Thanh Nhàn thực hiện đường chuyền vừa tầm trong trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của Công Đến lại tìm trúng vị trí thủ thành Trung Kiên.

Quãng thời gian tiếp theo, PVF-CAND đã dần tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 35, Amarildo dứt điểm hụt trong vòng cấm vô tình tạo thành pha kiến tạo thuận lợi nhưng Xuân Bắc lại không thể tận dụng được thời cơ.

Về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, PVF-CAND lại chơi lấn lướt trước HAGL. Phút 43, Xuân Bắc khống chế bóng rồi xoay người dứt điểm sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên.

PVF-CAND đấu với HAGL: Sang hiệp hai, PVF-CAND nhập cuộc tốt hơn so với HAGL. Phút 49, Công Đến thực hiện đường chuyền cho Hoàng Vũ Samson dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng Jairo Rodrigues đã kịp lăn xả cản phá.

Ảnh: Vietnamnet.

Do kiểm soát bóng ít hơn nên HAGL rất ít khi có cơ hội tổ chức tấn công. Phút 55, Thanh Nhàn có đường chuyền bất cẩn bên phần sân nhà giúp Minh Tâm có cơ hội sút xa nhưng bóng tìm trúng vị trí thủ thành Minh Long.

Tuy kiểm soát bóng ít hơn nhưng HAGL phòng ngự kín kẽ khiến PVF-CAND gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 63, Thanh Nhàn đột phá từ cánh phải vào trong vòng cấm cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu dội xà ngang khung thành HAGL.

Mặc dù cả PVF-CAND và HAGL đã thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự, song thế trận vẫn diễn ra giằng co và không có nhiều tình huống đáng chú ý được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Phút 79, PVF-CAND được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m hơi chếch sang cánh trái. Tuy vậy, cú đá của Thanh Nhàn dễ dàng bị thủ môn Trung Kiên bắt gọn.

Với hy vọng giành chiến thắng, PVF-CAND nỗ lực gia tăng sức ép trong quãng thời gian cuối trận. Phút 90+2, Thanh Nhàn có pha đánh đầu cận thành nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận này.

