Thanh niên 23 tuổi tử vong trong phòng trọ ở phường Thủ Đức, nghi ngạt khói





Thanh niên 23 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói ở phường Thủ Đức. Ảnh: AV

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết ngày 17/8 đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ, cạnh một lò nướng than.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/8, chủ một khu nhà trọ trên đường số 8, phường Thủ Đức, thấy căn phòng của anh L.M.Tr (23 tuổi, quê Bình Định) khóa cửa suốt hai ngày, không có động tĩnh. Thấy bất thường, người này gọi cửa nhưng không ai trả lời.

Sau khi phá cửa xông vào, chủ trọ tá hỏa phát hiện anh Tr. nằm bất động dưới nền nhà. Lực lượng y tế được gọi đến nhưng xác định nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Đến rạng sáng 27/8, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi phòng trọ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong có thể do ngạt khói. Tại hiện trường, căn phòng được bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có một lò nướng bằng than.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.