Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt quả tang Huỳnh Lê Công (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) có hành vi giả danh cán bộ công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Huỳnh Lê Công mặc trang phục công an, điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau đó, lực lượng công an đã yêu cầu Huỳnh Lê Công cùng phương tiện về trụ sở công an để làm rõ.

Huỳnh Lê Công và tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAT.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Lê Công cho biết, bản thân có sở thích được làm công an, muốn khoe khoang, tạo hình ảnh “có uy tín” trong mắt người khác nên đã nhiều lần đặt mua quân phục, mũ kê-pi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu… qua mạng xã hội để mặc ra đường.

Sau khi làm việc với Cơ quan Công an, Công đã tự nguyện giao nộp các bộ cảnh phục, mũ kê-pi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 và một số đồ dùng khác phục vụ việc giả danh.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.