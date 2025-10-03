Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Pháp luật
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:18 GMT+7

Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Văn Long Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:18 GMT+7
Do có sở thích làm công an, Huỳnh Lê Công đã lên mạng mua quân phục, cầu vai, bảng tên, phù hiệu về mặc, ra đường để tạo hình ảnh "có uy tín".
Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt quả tang Huỳnh Lê Công (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) có hành vi giả danh cán bộ công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Huỳnh Lê Công mặc trang phục công an, điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau đó, lực lượng công an đã yêu cầu Huỳnh Lê Công cùng phương tiện về trụ sở công an để làm rõ.

Huỳnh Lê Công và tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAT.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Lê Công cho biết, bản thân có sở thích được làm công an, muốn khoe khoang, tạo hình ảnh “có uy tín” trong mắt người khác nên đã nhiều lần đặt mua quân phục, mũ kê-pi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu… qua mạng xã hội để mặc ra đường.

Sau khi làm việc với Cơ quan Công an, Công đã tự nguyện giao nộp các bộ cảnh phục, mũ kê-pi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 và một số đồ dùng khác phục vụ việc giả danh.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Điểm mặt hàng loạt sai phạm những năm qua của Công ty có nữ Giám đốc vừa bị bắt tạm giam ở Quảng Ngãi

Trước khi bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn (Quảng Ngãi) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công ty này đã có hàng loạt sai phạm gây dư luận xấu ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật
Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Công an vào cuộc điều tra clip tài xế xe buýt bị bắt quỳ, đánh dã man ở Nghệ An

Pháp luật
Công an vào cuộc điều tra clip tài xế xe buýt bị bắt quỳ, đánh dã man ở Nghệ An

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật
Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Đọc thêm

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria
Thể thao

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria

Thể thao

Tiền vệ phòng ngự Joseph Onoja là tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2025/26.

Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh
Văn hóa - Giải trí

Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh

Văn hóa - Giải trí

Là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, NSƯT Linh Nga, Jenna Anh Phương, Yu Dương đều ghi dấu ấn trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong
Kinh tế

Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong

Kinh tế

Ngày 02/10/2025, tại Lễ công bố và vinh danh chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng. Đây không chỉ là sự ghi nhận uy tín thương hiệu và nội lực bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một năm với nhiều thành tựu nổi bật về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và trách nhiệm xã hội.

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị
Giảm nghèo thông tin

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị

Giảm nghèo thông tin

Khoảng cách thông tin giữa đô thị và vùng đồng bào dân tộc, miền núi vẫn rất lớn, vừa là vấn đề công bằng xã hội vừa là thách thức phát triển bền vững. Phát triển dịch vụ viễn thông chính là “chìa khóa” để thu hẹp khoảng cách này.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác
Tin tức

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10
Kinh tế

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10

Kinh tế

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và hai vị khách “chốt deal” thành công căn hộ với giá trị vượt 8 tỷ đồng - đây là những dấu ấn đáng chú ý trong lần đầu tiên dự án Noble Crystal Riverside xuất hiện trên sóng livestream NobleGo tối 30/9.

Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời
Xã hội

Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời

Xã hội

Một người đàn ông 60 tuổi tràn đầy năng lượng đến từ miền đông Trung Quốc đã trở thành hiện tượng mạng sau khi ghi danh vào đại học và tham gia khóa huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên.

Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa, là tác giả của nhiều giống lúa, ngô chất lượng, giúp nông dân bội thu
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa, là tác giả của nhiều giống lúa, ngô chất lượng, giúp nông dân bội thu

Nhà nông

Hơn 30 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, từ vùng mía Lam Sơn đến giảng đường đại học, TS.Lê Văn Ninh, Phó Trưởng khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) luôn ghi dấu ấn bằng những công trình nghiên cứu hiệu quả, gắn liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

Mưa lớn giờ cao điểm, hàng loạt cửa ngõ TP.HCM dòng xe nhích từng chút một
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn giờ cao điểm, hàng loạt cửa ngõ TP.HCM dòng xe nhích từng chút một

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM đúng vào giờ cao điểm, khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ, dòng xe nhích từng chút một.

Vĩnh Long sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao, tổng vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng
Kinh tế

Vĩnh Long sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao, tổng vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng

Kinh tế

Theo kế hoạch đề ra của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2026-2030, sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao. Đây là 3 trong số những công trình lớn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực logistics và thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

TP.HCM tính toán khai thác bãi xe công cộng để lắp đặt trạm sạc điện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tính toán khai thác bãi xe công cộng để lắp đặt trạm sạc điện

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM ghi nhận đề xuất khai thác bãi xe công cộng kết hợp đặt trạm sạc điện, nhằm tối ưu quỹ đất, phát triển hạ tầng giao thông xanh, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch.

Nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân mang Trung thu vào bệnh viện
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân mang Trung thu vào bệnh viện

Văn hóa - Giải trí

Chiều 2/10, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân cùng đông đảo nghệ sĩ đã mang chương trình "Trao yêu thương" đến bệnh viện dịp Trung thu đang đến gần.

Một 'con chim Sách đỏ' mỏ lạ tự dưng bay thẳng vào phòng ngủ của quán nhậu ở tỉnh Đắk Lắk, cả phố xôn xao, tò mò
Nhà nông

Một "con chim Sách đỏ" mỏ lạ tự dưng bay thẳng vào phòng ngủ của quán nhậu ở tỉnh Đắk Lắk, cả phố xôn xao, tò mò

Nhà nông

Một con chim Cao cát bụng trắng - loài chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ, thuộc danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ, tự dưng bay thẳng vào một quán nhậu ở tỉnh Đắk Lắk, khiến dân cả phố xôn xao, tò mò...

Vì sao lương tăng nhưng thu nhập giảm, đời sống lao động khó khăn?
Xã hội

Vì sao lương tăng nhưng thu nhập giảm, đời sống lao động khó khăn?

Xã hội

Mặc dù định kỳ hàng năm tiền lương tối thiểu vùng vẫn tăng, nhưng mức tăng này được cho là khá thấp, chỉ cao hơn mức sống tối thiểu và chưa đủ để bù đắp các chi phí sinh hoạt, cuộc sống của người lao động.

Đâu là kiếp nạn 'nổi tiếng' nhất của thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986?
Đông Tây - Kim Cổ

Đâu là kiếp nạn "nổi tiếng" nhất của thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986?

Đông Tây - Kim Cổ

Tây Du Ký vẫn không ngừng được nhắc lại, như một tấm gương phản chiếu giá trị nhân sinh.

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở Việt Nam
Nhà đất

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở Việt Nam

Nhà đất

Cần Thơ đứng trước cơ hội đón dự án công nghiệp xanh hàng trăm triệu USD từ nhà đầu tư Hàn Quốc, hướng tới hình thành khu Net Zero đầu tiên tại Việt Nam.

Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine
Điểm nóng

Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine

Điểm nóng

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin cho biết, các tên lửa hiện đại của Nga đã bắt đầu vượt qua thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Ukraine.

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm
Nhà đất

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Nhà đất

Quyết định gia hạn thuế chống bán phá giá với thép Việt Nam của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường lớn siết chặt hàng rào thương mại, đặt doanh nghiệp xuất khẩu trước áp lực cạnh tranh và nguy cơ bị điều tra lẩn tránh thuế.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói về 'hai mặt phức tạp' giữa lạm phát và tăng trưởng
Kinh tế

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói về "hai mặt phức tạp" giữa lạm phát và tăng trưởng

Kinh tế

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thẳng thắn, Ngân hàng Nhà nước luôn hết sức thận trọng trong quá trình điều tiết dòng tiền cũng như trong tác nghiệp của ngân hàng trung ương khi cung ứng tiền cho nền kinh tế.

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bán giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội: Chủ đầu tư nói gì?
Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bán giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội: Chủ đầu tư nói gì?

Nhà đất

Nhà ở xã hội Thượng Thanh có giá bán gần 30 triệu đồng/m² - mức giá bán cao nhất từ trước tới nay của nhà ở xã hội tại Hà Nội. Chủ đầu tư Rice City Long Châu nói gì về tính hợp lý và cam kết minh bạch khi triển khai dự án?

Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững
Giảm nghèo bốn phương

Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bốn phương

Xác định chè Shan Tuyết cổ thụ là cây trồng chủ lực, xã Phình Hồ đã và đang tập trung xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, biến sản vật quý của núi rừng thành nguồn sinh kế ổn định, giúp hàng trăm hộ dân tộc Mông từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế

Pháp luật

Tại xã A Lưới 1, TP.Huế xảy ra vụ người đàn ông nổ súng trong đêm. Hiện người đàn ông này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?
Giao thông - Xây dựng

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?

Giao thông - Xây dựng

Phương án khai thác đồng thời sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất, trong đó Long Thành đóng vai trò trung tâm quốc tế còn Tân Sơn Nhất tập trung nội địa, hướng tới phát huy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông
Tin tức

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Tin tức

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 1/9/2025, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là nơi có số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cao nhất cả nước, với 2.189 trường hợp. Đây là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ) xuống cấp: Ổ voi, ổ gà chi chít như “bẫy” phương tiện giao thông
Bạn đọc

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ) xuống cấp: Ổ voi, ổ gà chi chít như “bẫy” phương tiện giao thông

Bạn đọc

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ), nay thuộc TP.HCM, sau một năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi như những chiếc “bẫy” nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt khi trời mưa.

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang
Tin tức

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Tin tức

Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'
Thể thao

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

Thể thao

Tờ báo Bola của Indonesia gây chú ý khi dự đoán FIFA sẽ xử ĐT Malaysia thua 0-3 trước ĐT Việt Nam do bê bối nhập tịch, mở ra những xáo trộn lớn tại vòng loại Asian Cup 2027.

Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?
Du lịch

Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?

Du lịch

Những ngày này, dù trời mưa to nhưng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng (BQLRĐD) Nam Quảng Trị vẫn thường xuyên tuần tra bảo vệ hơn 66 nghìn ha rừng tự nhiên, một nơi đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình
Văn hóa - Giải trí

Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Chị ngã em nâng" vừa có buổi ra mắt tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Thành Vinh giới thiệu một tác phẩm điện ảnh của mình tại Thủ đô.

Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?
Thể thao

Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?; M.U chiêu mộ tiền vệ trẻ 17 tuổi; Ibrahima Konate có thể gia hạn hợp đồng với Liverpool; Chelsea chú ý đến thần đồng người Nigeria; Cristiano Ronaldo sẽ tổ chức đám cưới “tốn kém nhất thế kỷ”.

1

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

2

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

3

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

4

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

5

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”