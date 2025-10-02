Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Sáng ngày 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ năm 2025-2030. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/10/2025, tại Hội trường 7/7 của Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Trong đó, phiên trù bị bắt đầu từ chiều ngày 9/10, đại hội chính thức khai mạc vào sáng ngày 10/10.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Võ Thanh Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng công cuộc đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Võ Thanh Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ có 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%. Đến năm 2030, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động khoảng 33.000 doanh nghiệp; kinh tế khu vực tư nhân đóng góp 78% trong GRDP. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân 11,5%/năm...

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin trong buổi họp báo.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm ít nhất từ 1,0% - 1,5%/năm, đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 92 xã được công nhận xã nông thôn mới; 41 xã nông thôn mới nâng cao; 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tại tỉnh Lâm Đồng, nền kinh tế tiếp tục phát triển với quy mô, chất lượng tăng trưởng được nâng lên theo hướng bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá. Trong đó, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại, ngành nông, lâm, thủy sản đóng vai trò quan trọng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển các giá trị văn hóa, xã hội và con người. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm, hỗ trợ. Hệ thống thiết chế văn hóa mới ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, gắn với nhu cầu và nguyện vọng của người dân.