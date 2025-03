Thành phố duy nhất của TP.HCM đề xuất hai phương án tổ chức chính quyền ra sao?

UBND TP Thủ Đức vừa gửi văn bản đề xuất Sở Nội vụ TP.HCM về phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hiện nay, TP Thủ Đức có diện tích gần 212km2, dân số hơn 1,3 triệu người và bao gồm 34 phường.

Dựa trên phân tích cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, UBND TP Thủ Đức đề xuất hai phương án tổ chức chính quyền địa phương.

Phương án 1: Giữ nguyên TP Thủ Đức là chính quyền cấp cơ sở trực thuộc TP.HCM

UBND TP Thủ Đức dựa vào Kết luận 127 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị theo mô hình địa phương hai cấp phải khách quan, khoa học và phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, Nghị quyết 31 (2022) của Bộ Chính trị xác định TP Thủ Đức là cực tăng trưởng mới, đô thị sáng tạo, thúc đẩy kinh tế TP.HCM. UBND TP Thủ Đức đánh giá việc duy trì chính quyền cấp cơ sở giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tải cho TP.HCM.

Đề xuất giữ nguyên TP Thủ Đức là chính quyền cấp cơ sở trực thuộc TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Thực tế, TP Thủ Đức đang vận hành với thẩm quyền tương đương cấp tỉnh, trong khi các phường chủ yếu xử lý thủ tục hành chính đơn giản. Theo phương án này, TP Thủ Đức sẽ hoạt động theo mô hình chính quyền cơ sở 1 cấp, đồng thời thành lập các trung tâm phục vụ hành chính công để tối ưu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Phương án 2: Sáp nhập các phường, giảm xuống còn 9 đơn vị hành chính

Theo phương án này, TP Thủ Đức sẽ sắp xếp 34 phường hiện tại thành 9 đơn vị hành chính mới, giảm 23 phường (tương đương 68%). Tuy nhiên, chỉ 5/9 đơn vị mới đạt tiêu chuẩn theo quy định (tỷ lệ 55,55%). Danh sách 9 phường đề xuất: Thủ Đức 1: 24,77km2, 112.179 dân (sáp nhập An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm).

Thủ Đức 2: 14,22km2, 172.934 dân (Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước).

Thủ Đức 3: 10,71km2, 149.252 dân (Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú).

Thủ Đức 4: 10,94km2, 129.762 dân (Linh Trung, Linh Xuân).

Thủ Đức 5: 34,23km2, 153.624 dân (Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú).

Thủ Đức 6: 46,95km2, 83.021 dân (Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh).

Thủ Đức 7: 36,85km2, 169.292 dân (Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu).

Thủ Đức 8: 20,95km2, 261.055 dân (Hiệp Phú, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Bình).

Thủ Đức 9: 11,95km2, 175.941 dân (Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ).

UBND TP Thủ Đức nhận định rằng cả hai phương án đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại và đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố.