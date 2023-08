Kiến nghị bỏ thi thăng hạng giáo viên

Ngay sau khi vụ việc cả nghìn giáo viên ở Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu 9 năm có bằng đại học mới được thăng hạng trong Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT vì giáo viên mất cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn và có hàng chục năm cống hiến, mới đây, 2.500 giáo viên ở Hà Nội lại đồng loạt ký đơn kiến nghị bỏ thi thăng hạng giáo viên hạng III lên hạng II.

Bản kiến nghị này đã được gửi đến UBND TP.Hà Nội, Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1979, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đại diện cho 2.500 giáo viên các trường THPT, THCS... đang làm hồ sơ dự thăng hạng trên địa bàn thành phố, cho hay: "Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT, công văn số 1783/SNV-CCVC và sau đó là công văn số 2066/SNV-CCVC của Sở Nội vụ Hà Nội, ngày 6/7/2023 Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn 2368/SGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên đến các trường trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo đó, chúng tôi - những giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm hồ sơ dự thăng hạng đợt này đã vô cùng phấn khởi. Đây là sự đãi ngộ, ghi nhận và khuyến khích của Nhà nước với những giáo viên có thành tích và cống hiến, có sự nhiệt tâm với nghề.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp nhen lên đã bị dập tắt. Ngay sau khi tìm hiểu hình thức, nội dung và thời gian thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, rất đông giáo viên Hà Nội bày tỏ băn khoăn và chạnh lòng".

"Chúng tôi là những thầy giáo, cô giáo giỏi cấp cụm, cấp thành phố, những Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, những cán bộ giàu năng lực chuyên môn... đã được khẳng định trong thực tiễn công tác nhưng lại không thể là viên chức có chức danh nghề nghiệp hạng cao nếu không may sơ suất trong một môn thi nào đó như tiếng Anh hoặc Tin học. Nhất là với những giáo viên ngoài 50 tuổi thì khả năng tiếng Anh và Tin học hạn chế hơn. Như vậy, lợi thế lại thuộc về các giáo viên trẻ", thầy Đường cho biết.

Cũng theo thầy Đường, qua tâm sự và tìm hiểu thông tin từ bạn bè, đồng nghiệp các nơi, nhiều người rất bất ngờ và có sự khác biệt: Thứ nhất, trên cả nước có nhiều tỉnh thành khác (Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình…), giáo viên từ hạng III được xét lên hạng II mà không phải qua thi tuyển.

Thứ hai, ngay trên địa bàn Hà Nội, giáo viên ở nhiều trường THCS, Tiểu học từ mấy năm trước đã được xét thăng hạng mà không phải thi. (Điều này có nghĩa nhiều giáo viên nhen nhóm hy vọng có cơ hội được xét như những giáo viên THCS, Tiểu học như đồng nghiệp trên cùng địa bàn Hà Nội).

"Chúng tôi cũng tự thấy, việc tổ chức một kỳ thi cho hàng ngàn giáo viên trên khắp thành phố cũng tiêu tốn một nguồn kinh phí không nhỏ. Công sức và thời gian mà giáo viên dành cho việc ôn tập và dự thi cũng không ít. Thiết nghĩ, thời gian ấy, công sức ấy, nguồn kinh phí ấy, nếu đầu tư cho việc trau dồi nghiệp vụ chuyên môn và những dự án giáo dục khác sẽ phát huy giá trị hơn rất nhiều.

Là giáo viên, chúng tôi tự thấy mình đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những áp lực công việc, trăn trở tìm tòi để có được những bài giảng tốt nhất, đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện chương trình phổ thông mới 2018. Việc được hội đồng nhà trường xét duyệt, thông qua hồ sơ dự thi thăng hạng cũng đã chứng tỏ rằng chúng tôi đã có cống hiến, có thành tích, chúng tôi xứng đáng với việc có chức danh ở hạng cao hơn", thầy Đường khẳng định.

Từ những lý do trên, 2.500 giáo viên tại Hà Nội đã gửi đơn kiến nghị và bày tỏ nguyện vọng giáo viên từ hạng III lên hạng II không phải dự thi. "Mong các ban ngành lắng nghe, xem xét và tạo điều kiện để nguyện vọng chúng tôi được thực hiện, để những thầy cô giáo có thể yên tâm, có động lực tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người", thầy Đường cho hay.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng viên chức, Hà Nội vẫn tổ chức thi

Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tại Điều 4, Mục 1 (Căn cứ tuyển dụng viên chức) nêu rõ: Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển.



Tại Khoản 1, Điều 31 Căn cứ, nguyên tắc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho biết: "Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

Tuy nhiên, mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới sẽ bỏ thi và chỉ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm. Bộ Nội vụ lý giải, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chưa thật sự gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; nội dung thi thăng hạng còn hình thức, chưa sát với vị trí việc làm và đặc thù công việc của từng chức danh nghề nghiệp dẫn tới không đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ của việc thăng hạng.

Ngoài ra, hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của viên chức chưa được hoàn thiện đã dẫn đến thực trạng là viên chức trước và sau khi được thăng hạng không có sự thay đổi về công việc và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc thăng hạng hiện nay chủ yếu để giải quyết chế độ tiền lương và thu nhập.

Theo Bộ Nội vụ, với số lượng viên chức rất lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành, nghề ở các bộ, ngành, địa phương, việc tổ chức các kỳ thi thăng hạng hàng năm gây tốn kém kinh phí; cá biệt một số nơi xảy ra vi phạm, tiêu cực trong quá trình tổ chức thi.

Trong khi Bộ Nội vụ và Chính phủ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhiều địa phương cũng tổ chức xét thăng hạng thì Sở GDĐT Hà Nội lại ra công văn "hướng dẫn thu, xét hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng đối với giáo viên Mầm non, phổ thông công lập". Công văn của Sở Nội vụ Hà Nội "hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập" cũng nói rõ hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng. Điều này khiến nhiều giáo viên bày tỏ lo lắng, thất vọng, so sánh trong việc tổ chức thăng hạng ở Hà Nội.