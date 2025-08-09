Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ với tiền vệ Việt kiều Anh 1m88 Williams Lee

Lý Liên Kiệt tặng xe hơi làm quà cưới cho con gái lớn
Sau khi trắng tay ở mùa giải 2024/2025, Thể Công Viettel đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng áo lính đưa về một loạt những bản hợp đồng chất lượng.
Trong thông báo mới nhất trên fanpage chính thức, Thể Công Viettel đã chiêu mộ thành công cầu thủ Williams Lee. Williams Lee là Việt kiều Anh năm nay 18 tuổi có chiều cao 1m88. Cầu thủ sinh năm 2007 chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.
Mới 18 tuổi, William Lee đã gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành tiền vệ xuất sắc trong tương lai.
Trong sự nghiệp của mình, Williams Lee ra sân 16 trận ở sân chơi National League North, ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo.
Mặc dù thông báo đã chiêu mộ thành công Williams Lee, nhưng Thể Công Viettel lại không đăng ký tiền vệ Việt kiều Anh 18 tuổi này cho giai đoạn lượt đi mùa giải 2025/2026, thay vào đó, họ coi anh như một phần trong chiến lược chuẩn bị toàn diện cho tương lai mới của đội bóng áo lính.
Đề cập tới Williams Lee, HLV Velizar Popov khẳng định: "Tôi tin William có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V.League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển”.
Lee Williams có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Cầu thủ cao 1m88 này hiện chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33.
