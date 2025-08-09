Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 15:31 GMT+7

Thể Công Viettel có quyết định bất ngờ với tiền vệ Việt kiều Anh 1m88 Williams Lee

+ aA -
Quốc An Thứ bảy, ngày 09/08/2025 15:31 GMT+7
Thể Công Viettel đã thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ Việt kiều 18 tuổi người Anh Williams Lee. Tuy nhiên, họ lại quyết định không đăng ký cầu thủ cao 1m88 này ở giai đoạn 1 của mùa giải 2025/2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thể Công Viettel chiêu mộ thành công tiền vệ Việt kiều Anh 1m88 Williams Lee

Sau khi trắng tay ở mùa giải 2024/2025, Thể Công Viettel đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng áo lính đưa về một loạt những bản hợp đồng chất lượng.

Trong thông báo mới nhất trên fanpage chính thức, Thể Công Viettel đã chiêu mộ thành công cầu thủ Williams Lee. Williams Lee là Việt kiều Anh năm nay 18 tuổi có chiều cao 1m88. Cầu thủ sinh năm 2007 chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Thể Công Viettel chào mừng William Lee. Ảnh: Thể Công Viettel.

Mới 18 tuổi, William Lee đã gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành tiền vệ xuất sắc trong tương lai.

Trong sự nghiệp của mình, Williams Lee ra sân 16 trận ở sân chơi National League North, ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo.

Mặc dù thông báo đã chiêu mộ thành công Williams Lee, nhưng Thể Công Viettel lại không đăng ký tiền vệ Việt kiều Anh 18 tuổi này cho giai đoạn lượt đi mùa giải 2025/2026, thay vào đó, họ coi anh như một phần trong chiến lược chuẩn bị toàn diện cho tương lai mới của đội bóng áo lính.

William Lee trong ngày ký hợp đồng với Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Đề cập tới Williams Lee, HLV Velizar Popov khẳng định: "Tôi tin William có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V.League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển”.

Lee Williams có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Cầu thủ cao 1m88 này hiện chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33.

Tham khảo thêm

Thể Công Viettel công bố 3 tân binh Việt kiều: Ai đã có quốc tịch Việt Nam

Thể Công Viettel công bố 3 tân binh Việt kiều: Ai đã có quốc tịch Việt Nam

Thể Công Viettel “chi viện” cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 ngôi sao trẻ

Thể Công Viettel “chi viện” cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 ngôi sao trẻ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam; Ronaldo ghi 3 bàn ấn tượng ở tuổi 40; ĐT nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA; Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Bóng Vàng; M.U hạ giá bán Garnacho, mong Chelsea đến rước; Bạn gái Ronaldo gây sốt với diện mạo mới lạ.

Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Thể thao
Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Thể thao
HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Thể thao
Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Thể thao
Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Đọc thêm

Lý Liên Kiệt tặng xe hơi làm quà cưới cho con gái lớn
Văn hóa - Giải trí

Lý Liên Kiệt tặng xe hơi làm quà cưới cho con gái lớn

Văn hóa - Giải trí

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn Lý Tư sắp kết hôn và tiết lộ món quà cưới là một chiếc xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT.

Góc nhìn pháp lý và hệ lụy xã hội từ việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý và hệ lụy xã hội từ việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Bạn đọc

Vụ án tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá không chỉ cho thấy thủ đoạn tinh vi của tội phạm, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về lỗ hổng pháp lý và trách nhiệm quản lý nhà nước.

Chỉ có 2 tuần chuẩn bị V.League, HLV Thạch Bảo Khanh nói không ngại
Thể thao

Chỉ có 2 tuần chuẩn bị V.League, HLV Thạch Bảo Khanh nói không ngại

Thể thao

HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND không hề lo ngại việc chuẩn bị dự V.League 2025/2026 chỉ còn chưa đầy hai tuần kể từ khi nhận suất thi đấu của Quảng Nam bỏ giải.

'Chỉ nghe tiếng la ó và tiếng hung khí va vào nhau': Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

'Chỉ nghe tiếng la ó và tiếng hung khí va vào nhau': Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người trên đường Phạm Văn Chí, quận 6 (cũ), TP.HCM. Cảnh sát đã triệu tập những đối tượng này lên làm việc, thu giữ một số hung khí.

Đức bất ngờ quay lưng với Israel: Cú sốc giữa chiến tranh và nạn đói Gaza
Thế giới

Đức bất ngờ quay lưng với Israel: Cú sốc giữa chiến tranh và nạn đói Gaza

Thế giới

Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza và kế hoạch mở rộng kiểm soát quân sự của Israel đối với vùng đất này đã khiến Đức quyết định hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Israel — một bước đi hiếm hoi và nhạy cảm về mặt lịch sử đối với Berlin, được thúc đẩy bởi làn sóng phản đối ngày càng gia tăng trong công chúng.

Đà Nẵng đình chỉ xe điện trẻ em không phép ở khu vui chơi
Xã hội

Đà Nẵng đình chỉ xe điện trẻ em không phép ở khu vui chơi

Xã hội

UBND phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vừa kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xe điện trẻ em không phép tại Công viên Thanh niên, đồng thời đình chỉ 4 hộ kinh doanh trò chơi trẻ em vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn và trật tự khu vui chơi công cộng.

Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng
Văn hóa - Giải trí

Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng

Văn hóa - Giải trí

Ngô Thanh Vân và Huy Trần hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Niềm vui vỡ òa, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của "đả nữ" màn ảnh.

Giám đốc Học viện Tài chính: 'Trong ngành này, danh tiếng mất 1 phút nhưng cần cả đời để xây dựng'
Xã hội

Giám đốc Học viện Tài chính: 'Trong ngành này, danh tiếng mất 1 phút nhưng cần cả đời để xây dựng'

Xã hội

NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính đã nhắn nhủ 5 điều tới tân cử nhân trong buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2025.

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm
Nhà đất

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm

Nhà đất

Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

'Vạn ngôn thư' và kế sách tái lập triều Trần
Đông Tây - Kim Cổ

"Vạn ngôn thư" và kế sách tái lập triều Trần

Đông Tây - Kim Cổ

Lê Cảnh Tuân sinh năm 1350 (Canh Dần) người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương, nay thuộc xã Tân Hồng (Bình Giang, Hải Dương).

Âm nhạc mang theo những niệm lành
Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc mang theo những niệm lành

Văn hóa - Giải trí

Công chúng yêu âm nhạc chữa lành tại Việt Nam đang đón chờ một buổi hòa nhạc lần đầu tiên được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, như một cột mốc mở đầu cho hành trình đưa âm nhạc chạm đến những rung động sâu thẳm của tâm hồn tại Sound Healing Concert 2025.

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng
Nhà nông

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng

Nhà nông

Trước khi sáp nhập, Hoằng Lộc là vùng đất cổ ở tỉnh Thanh Hóa, nơi giao lưu, hội tụ của nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Làng có 10 di tích đã được xếp hạng với phong phú, đa dạng các loại hình như di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, di tích tâm linh... cùng nhiều nhà cổ, giếng cổ được lưu giữ.

Đà Nẵng: Gã trai sinh năm 1999 mua sắc phục công an mặc, dùng 11 sổ đỏ giả để lừa tiền
Pháp luật

Đà Nẵng: Gã trai sinh năm 1999 mua sắc phục công an mặc, dùng 11 sổ đỏ giả để lừa tiền

Pháp luật

Nguyễn Thành Phúc giả danh công an, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng của nhiều người, trong đó có vụ giả trang phục lực lượng An ninh nhân dân để chiếm đoạt 180 triệu đồng của một người đang tranh chấp kiện dân sự.

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?
Thế giới

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?

Thế giới

Một nguồn tin tin cậy tiết lộ với Bloomberg rằng, Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình trong đó sẽ buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky từ bỏ toàn bộ vùng Donbass ở phía Đông, bán đảo Crimea và một phần các tỉnh Lugansk, Donetsk – nơi chiến sự vẫn đang diễn ra.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025
Thể thao

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025

Thể thao

Vào lúc 16h chiều nay (9/8), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 của chặng 2 SEA V.League 2025, gặp ĐT bóng chuyền nữ Indonesia.

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài từ tháng 1 đến 7 vừa qua, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo của UBND TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố về việc triển khai giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2025.

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long
Xã hội

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long

Xã hội

Giữa một vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với hàng vạn lượt khách mỗi ngày, vẫn tồn tại một “dải lụa trắng” nổi lên giữa biển, chỉ lộ diện khi thủy triều rút.

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt
Văn hóa - Giải trí

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Văn hóa - Giải trí

Hai diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ ngoài đời là những Trung tá công an, mang đến sự bất ngờ và ngưỡng mộ về sự đa tài.

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhà nông

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nhà nông

Sáng 9-8, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khâu Vai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tọa đàm 'Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều'
Video

Tọa đàm "Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều"

Video

Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, nhìn nhận cả thu nhập lẫn các yếu tố giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin... Tại tọa đàm “Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều”, do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bàn giải pháp đột phá, thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Tin tức

Sáng 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Loại cây ngoại lai 'đẻ nhanh phát khiếp' này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới
Nhà nông

Loại cây ngoại lai "đẻ nhanh phát khiếp" này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới

Nhà nông

Dọc các tuyến kênh nội đồng tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, xã Châu Thành là một phần diện tích huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nhiều khu vực lục bình ken dày đặc, ngoài khả năng kiểm soát của người dân. Ông Thạch Ngân (ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành) cho biết: 2 năm gần đây, lục bình phủ kín tuyến kênh làm tắc nghẽn dòng chảy, cản trở việc dẫn nước phục vụ 6ha lúa của gia đình

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án
Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án

Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM đang được tăng tốc triển khai, đảm bảo mốc tiến độ thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc
Doanh nghiệp

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc

Doanh nghiệp

Ngày 9/8, tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần FECON Invest tổ chức lễ khởi công Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, tên thương mại FECON IP Hiệp Hòa.

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít có người xem nào từng hình dung "nhân vật thủy quái" trong Tây Du Ký này không chỉ là trí tưởng tượng.

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
Nhà nông

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm

Nhà nông

TP.Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên để bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân nâu, cu li nhỏ, gấu ngựa...

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'
Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông

Ngày 7-8, Đội Chống săn bắt chim yến của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã giải cứu nhiều cá thể chim yến và các loài chim tự nhiên khác; thu giữ hơn 100m lưới tàng hình mà các đối tượng sử dụng để bẫy chim tại khu vực gần cầu Sông Cái (xã Diên Điền).

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức
Thế giới

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8 yêu cầu Giám đốc điều hành (CEO) mới của hãng sản xuất chip Intel, ông Lip-Bu Tan, từ chức “ngay lập tức” sau khi một thượng nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo về mối liên hệ của ông với các công ty ở Trung Quốc, lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ
Nhà nông

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ

Nhà nông

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam vừa dẫn thông tin cho biết, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, hiệp hội cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ