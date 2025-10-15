The Privé “sold out” nghìn căn nhưng mới đáp ứng 10% cơn khát thị trường

Nói cách khác, cứ 10 khách hàng booking thì chỉ 1 khách có thể sở hữu được sản phẩm. Điều này giải thích cho sức hút của dự án và sự khan hiếm ngày càng dễ nhận thấy của phân khúc căn hộ hạng sang ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Vì sao The Privé có sức hút đặc biệt?

Câu trả lời có thể đến từ sự cộng hưởng giữa vị trí, chất lượng sản phẩm và niềm tin thị trường - những yếu tố khiến mỗi đợt ra hàng của dự án đều trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và khách mua ở thực.

Liền kề Thủ Thiêm – trung tâm tài chính và thương mại của TP.HCM – The Privé hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng hiện đại, không gian quy hoạch đồng bộ và vị trí kết nối nhanh đến các trục giao thông chiến lược. Dự án sở hữu lợi thế hiếm có với ba mặt giáp sông, mang lại không gian sống thoáng rộng, tầm nhìn mở và giá trị tích sản bền vững theo thời gian.

The Privé là khu căn hộ compound với vị trí trung tâm, thiết kế sang trọng và hệ tiện ích vượt trội.

Bên cạnh vị trí, chất lượng bàn giao và tiện ích nội khu cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút. Dự án áp dụng tiêu chuẩn bàn giao hạng sang, sử dụng vật liệu cao cấp của các thương hiệu hàng đầu thế giới, đồng thời đầu tư hệ thống tiện ích khép kín đáp ứng nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện của tầng lớp cư dân thành đạt.

Cùng với chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng linh hoạt cũng là yếu tố tạo nên thành công của The Privé. Việc triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà vẫn cân đối được dòng tiền.

Đáng chú ý, The Privé nằm trong nhóm ít dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện mở bán cho cả khách hàng trong nước và quốc tế. Tính minh bạch về pháp lý được xem là yếu tố củng cố niềm tin, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của dự án trong bức tranh khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng sang tại trung tâm TP.HCM.

Giữ vững sức hút, The Privé chứng minh sức nóng của BĐS trung tâm

Với hơn 9.500 lượt đăng ký quan tâm trong khi chỉ có 1.027 căn được mở bán, The Privé cho thấy khoảng cách lớn giữa cung và cầu. Theo ghi nhận từ các đơn vị phân phối, sau khi toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1 được giao dịch thành công, lượng đăng ký giai đoạn 2 vẫn tiếp tục tăng.

Điều này cho thấy nhu cầu vẫn ở mức cao, đặc biệt ở nhóm căn hộ trung tâm có vị trí giới hạn. Một số khách hàng từng sở hữu căn ở giai đoạn đầu cũng tiếp tục tìm hiểu thêm cơ hội mở rộng đầu tư tại cùng dự án, thể hiện niềm tin vào giá trị và tiềm năng của khu vực.

The Privé tiếp tục ghi nhận lượng booking lớn sau hoạt động mở bán giai đoạn 1.

Từ góc độ thị trường, một nhà đầu tư lâu năm nhận định, với những dự án đã có lịch sử giao dịch tốt như The Privé thường thu hút sự quan tâm lớn ngay khi ra mắt giỏ hàng mới. Thêm vào đó, ở các dự án quy mô lớn, các phân khu sau thường có vị trí đẹp hơn nên giá bán thường cao hơn giai đoạn đầu. Vì vậy, tâm lý "booking càng sớm càng có lợi" đang thể hiện rất rõ ở đợt ra hàng lần này của The Privé.

Tại giai đoạn 2, chủ đầu tư giới thiệu phân khu tiếp theo của dự án - cụm tháp 9, 10, 11, 12 cùng nhiều ưu điểm nổi bật. Với ba mặt hướng sông, mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không gian thoáng mát và bầu không khí trong lành. Đây cũng là phân khu sở hữu tổ hợp tiện ích thể thao, giải trí đa dạng nhất tại dự án. Đồng thời, chất lượng bàn giao được nâng tầm với loạt vật liệu hoàn thiện, thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng góp phần tạo nên không gian nội thất sang trọng cho từng căn hộ.

Các dự án BĐS trung tâm như The Privé tiếp tục duy trì vị thế “tài sản độc quyền” trên thị trường.

Chuyên gia dự báo, giai đoạn cuối năm 2025, nguồn cung mới tại TP.HCM sẽ gia tăng đáng kể cả về số lượng và loại hình. Tuy nhiên, phân khúc trung tâm vẫn được dự báo khan hiếm. Do hạn chế về quỹ đất, thời gian phê duyệt dự án và các quy định pháp lý mới, không có nhiều dự án trung tâm mới được triển khai trong giai đoạn cuối năm. Điều này đồng nghĩa với việc, bất động sản trung tâm TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì vị thế “tài sản độc quyền” trên thị trường.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đi theo hướng thanh lọc mạnh, các dự án đạt chuẩn pháp lý, sở hữu vị trí trung tâm và chất lượng xây dựng cao sẽ được hấp thụ tốt hơn so với phần còn lại. Giá nhà ở dự kiến tiếp tục tăng ở các khu trung tâm và vùng phát triển hạ tầng tốt. Khi quỹ đất ngày càng hạn chế, giá trị của những “tài sản lõi” như The Privé được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong các năm tới, đúng như quy luật “khan hiếm tạo nên giá trị”.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn.