Thêm một hãng hàng không góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước lễ 2/9

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có thêm hãng hàng không mới

Ngày 21/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã có thêm hãng hàng không mới chuyển khai thác các chuyến bay sang nhà ga T3 là Vietravel Airlines.

Cụ thể, tất cả chuyến bay nội địa của Vietravel Airlines đã chính thức cất và hạ cánh tại nhà ga T3. Hãng cũng lưu ý hành khách đến nhà T3 thì vào cửa D1 và D2. Khu vực quầy check-in Vietravel Airlines là các quầy từ số 25 đến quầy số 31. Cửa khởi hành các chuyến bay của Vietravel Airlines sẽ thay đổi linh hoạt từ gate số 1 đến gate số 5 (tại tầng 1) hoặc từ cầu ống 10 đến cầu ống 13.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực quầy làm thủ tục của Vietravel Airlines đã có một số hành khách. Vì lượng người không đông nên hành khách không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.

Hãng hàng không Vietravel Airlines chính thức chuyển khai thác các chuyến bay sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietravel Airlines

Trước đó, ngày 19/8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã được chuyển khai thác sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3. Ảnh: TIA

Ngoài ra, một hãng hàng không khác là Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đi/ đến sân bay Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3 từ ngày 18/8.

Như vậy, hành khách lưu ý nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần như đã đón đa số các hãng hàng không nội địa. Hiện tại, chỉ còn 1 đại diện là hãng hàng không Vietjet Air vẫn đang có khu vực làm thủ tục tại nhà ga T1. Trong dịp cao điểm 2/9 sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân qua đường hàng không dự kiến sẽ tăng cao. Vì vậy, các hãng khuyến cáo hành khách cần kiểm tra kỹ lịch trình, nắm rõ khu vực làm thủ tục để tránh đi nhầm nhà ga.