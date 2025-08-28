Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân thi thể thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, được phát hiện vào sáng 5/8.

Thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

Hình xăm trên tay của nạn nhân. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, ngụ phường Bình Lợi Trung) trình báo Công an phường Thạnh Mỹ Tây về việc phát hiện xác chết trôi là nam giới dưới cầu Thủ Thiêm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cùng Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 20-25 tuổi, mặc đồ bộ thể thao (áo thun + quần thun ngắn màu xám), trên tay có hình xăm.

Qua khám nghiệm không có dấu hiệu bất thường, cơ thể nạn nhân không phát hiện có thương tích

Ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích có đặc điểm như trên xin liên trên liên hệ Đội 3 – PC01 Công an TP.HCM tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng hoặc liên hệ Đại úy Nguyễn Minh Quân (SĐT: 0979.997.063) để phối hợp, làm rõ.