Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:15 GMT+7

Nhận kiếm vàng từ vua Bảo Đại, cô gái Việt trói sống giặc Nhật... những dấu ấn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Hà Tuệ Lâm Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:15 GMT+7
Trong cuốn sách "Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945", người đọc sẽ được tiếp cận với nhiều tư liệu lịch sử sống động và chân thật về Cách mạng Tháng Tám.
Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những điều cần biết

Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của ách thống trị thực dân, phát xít và mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.

Thắng lợi vĩ đại đó không chỉ khẳng định ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta, mà còn góp phần làm lan tỏa ngọn lửa cách mạng tới các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Cuốn sách "Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945" do tác giả Nguyễn Thái Bình chủ biên. Ảnh: NXB

Nhằm tái hiện chân thực không khí sục sôi của những ngày Tháng Tám lịch sử, đồng thời khơi dậy cảm hứng từ truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do tác giả Nguyễn Thái Bình chủ biên - một công trình tư liệu đặc biệt mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục sâu sắc.

Cuốn sách là sự kết tinh từ các nguồn tư liệu gốc quý giá được chắt lọc từ Văn kiện Đảng toàn tập, cùng hàng loạt bài viết chân thực từng xuất hiện trên Báo Cứu quốc, Báo Sự thật, Báo Độc lập trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và những năm sau đó.

Thông qua các văn kiện lịch sử như Lệnh khởi nghĩa, Tuyên ngôn Độc lập, Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương hay các lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh…, bạn đọc có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cách mạng, từng bước chuyển mình lịch sử trong thời khắc quyết định vận mệnh dân tộc.

Cuốn sách không đơn thuần ghi lại sự kiện mà sống động hóa lịch sử qua những ký ức, hồi tưởng, bài viết của các nhân chứng: từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, Nhà sử học Trần Huy Liệu, Xuân Thủy, đến các nhà báo, văn nghệ sĩ như Hồng Hà, Tô Hoài, Hồng Lĩnh, Như Phong, Nguyệt Tú…

Những câu chuyện như việc nhận kiếm vàng từ vua Bảo Đại, phá ngục Ba Tơ, chiếm thành Huế, khởi nghĩa ở Bắc thành, những ngày Hà Nội rực lửa đấu tranh, hay hình ảnh cô gái Việt Nam trói sống giặc Nhật… đều được kể lại với giọng văn mộc mạc, cảm xúc nhưng giàu sức gợi, cho thấy sức mạnh của một dân tộc đoàn kết, nhất tề vùng lên giành chính quyền.

Hình ảnh Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn Độc lập" tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh: TL

Không dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn phân tích các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi, rút ra bài học kinh nghiệm từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nghệ thuật tổ chức quần chúng, sự kết hợp nhuầ nhuyễn giữa đấu tranh chính trị và quân sự.

Đặc biệt, phần cuối sách còn ghi lại không khí sôi động của các đợt kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám tại nhiều địa phương trong những năm sau đó như Hà Nội, Gia Lâm, Nam Bộ… cho thấy dấu ấn của cuộc cách mạng vĩ đại này không chỉ sống trong sử sách, mà đã hòa nhịp vào đời sống thường nhật, vào trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.

Với thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình, lớn lên giữa thời đại công nghệ và nhịp sống hiện đại, cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như một “cánh cửa” mở ra quá khứ đầy máu lửa, nơi tự do không phải điều hiển nhiên mà là kết tinh từ máu, nước mắt và ý chí quật cường của cả dân tộc.

Lịch sử sẽ chẳng bao giờ khô khan, nếu ta biết lắng nghe bằng trái tim. Và chính những tư liệu chân thực, những cảm xúc nguyên vẹn trong cuốn sách này sẽ trở thành nhịp cầu kết nối hôm nay với ngày hôm qua, để mỗi người có thể chạm vào lịch sử không chỉ bằng trí tuệ, mà bằng tất cả niềm xúc động, tự hào và biết ơn.

Không chỉ là lời tri ân thiêng liêng gửi đến các thế hệ cha anh, cuốn sách còn thắp lên ngọn lửa âm thầm mà bền bỉ, nhắc nhở chúng ta rằng: lịch sử là di sản tinh thần vô giá, là bài học sống động, và là nền tảng để thế hệ hôm nay kiến tạo một tương lai xứng đáng với hy sinh của cha ông.

