Thi thể trẻ sơ sinh trong túi màu đen bị bỏ tại vườn chuối

Sáng 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Bình Ba, huyện Châu Đức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong vườn chuối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân đi làm tại khu nông trường cao su Bình Ba thì ngửi được mùi lạ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thái Bình

Họ đến khu vực vườn chuối thì phát hiện một túi màu đen nên mở ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 1 thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ bên trong.

Sự việc được trình báo cho Công an xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.