Bắt nam nghi phạm giết nữ chủ quán cà phê

Qua điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Triều (SN 1978, ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Triều bị bắt vào lúc 13h ngày 4/5, tại nhà trọ ở phường 10 (TP.Mỹ Tho), sau 19 giờ đồng hồ Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận và tiến hành các bước điều tra liên quan vụ nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An (TP.Mỹ Tho) phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể.

Triều khai nhận là tài xế xe tải, đang thuê trọ tại phường 10. Ngày 3/5, sau khi uống rượu, Triều đến quán cà phê mua dâm. Tuy nhiên, Triều đã xảy ra mâu thuẫn và do bức xúc nhất thời khi có hơi men trong người nên đánh nạn nhân tử vong và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Hoàng Triều tại thời điểm bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, sự quyết tâm cao của lực lượng làm nhiệm vụ, sau 19 giờ đồng hồ phát hiện vụ việc, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Nữ chủ quán cà phê tử vong không mặc quần áo tại phòng ngủ, trên mặt có vết bầm tím

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can đối với Triều để làm rõ về hành vi “Giết người” và vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, ngày 3/5, bà N.T.D. (SN 1978, ngụ tỉnh An Giang), nữ chủ quán cà phê Dáng Xưa trên đường Phạm Hùng (xã Trung An, TP.Mỹ Tho) không mở quán kinh doanh. Đến tối, một người quen đến tìm chủ quán thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ. Người này tiếp tục tìm kiếm, phát hiện nữ chủ quán đã tử vong bên trong phòng ngủ.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo. Cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Trên khuôn mặt nạn nhân có vết bầm tím.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm.

Vắng nhà lâu ngày, trở về bất ngờ phát hiện thi thể trong phòng tắm

Ngày 4/5, Công an xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xác minh vụ việc bà Nguyễn Thị C. (67 tuổi) phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm sau gần 1 năm đi vắng.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm trong căn nhà của bà Nguyễn Thị Cúc.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, bà C. từ TP.HCM trở về nhà ở thôn 6 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) thì phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm. Sau đó, bà trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.



Công an xã Đại Lào phát hiện các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Minh Đức (25 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) trong thi thể đang phân hủy.

Sau đó, Công an xã Đại Lào đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Làm việc với công an, bà C. cho biết, bà sống một mình trong căn nhà trên. Tuy nhiên, 10 năm nay, bà Cúc thường xuống TP.HCM sống cùng các con, lần gần nhất bà về nhà là vào tháng 5/2024.

Kiểm tra ban đầu, Công an xã Đại Lào phát hiện các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Minh Đức (25 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc).

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chuẩn bị xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên liên quan hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 4/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chuẩn bị xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Lê Thanh Nhất Nguyên - nhân vật trung tâm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến cơ sở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: KĐ

Theo hồ sơ, từ năm 2015, Nhất Nguyên cùng những người trong gia đình đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá Tịnh thất Bồng Lai như một cơ sở tôn giáo, tự nhận là sư thầy và gọi những đứa trẻ ở đây là các chú tiểu, được cho là trẻ em bị bỏ rơi, cần sự giúp đỡ.

Hình ảnh các chú tiểu thường xuyên xuất hiện trên các clip lan truyền mạnh mẽ, đi kèm với lời kêu gọi ủng hộ tiền, hiện vật thông qua số điện thoại và tài khoản ngân hàng được công khai.

Từ năm 2018 đến 2021, nhiều người đã tin tưởng vào thông tin do Nhất Nguyên đưa ra và gửi tiền, quà tặng dưới nhiều hình thức. Cơ quan điều tra đã xác minh ba trường hợp bị lừa đảo với tổng số tiền gần 366 triệu đồng.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chính quyền đang hỗ trợ làm giấy khai tử cho bà Lê Thu Vân

Ngoài ra, còn có sáu người khác trình báo đã chuyển hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng không đủ chứng cứ để xử lý hình sự trong các trường hợp này.

Bên cạnh cáo buộc lừa đảo, vụ án còn liên quan đến ông Lê Tùng Vân (93 tuổi) - cha ruột của Nhất Nguyên. Trước đó, ông Vân bị khởi tố về hành vi "loạn luân" và từng bị tuyên án 5 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong vụ án lừa đảo lần này, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định ông Vân và những người khác biết số tiền do Nhất Nguyên chiếm đoạt nên không xem xét xử lý họ trong vụ việc này.

Trước đó, vào năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và hiện đang chấp hành án tại trại giam. Trong cùng vụ án, ông Lê Tùng Vân và bốn người khác cũng lĩnh án từ 3 đến 5 năm tù.

Đối với tội danh "Loạn luân" hôm 2/5, TAND huyện Đức Hòa cũng thông báo xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân (93 tuổi, hiện ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trong tháng 5 này. Hiện ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, chờ xét xử.

Chuyên án ma túy bí số VN10 Công an TP.HCM: Khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5kg ma túy

Ngày 4/5, Công an TP.HCM cho biết, trong chuyên án truy xét bí số VN10 liên quan đến ma túy đến ngày 22/4, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng số bị can đã khởi tố là 1.502 đối tượng.

Tính đến thời điểm hiện nay, chuyên án truy xét VN10 lần theo “dòng chảy” của ma túy đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5kg ma túy các loại... Clip: CA

Theo Công an TP.HCM, không chỉ dừng lại ở kết quả nêu trên, ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo triệt để khai thác, đối sánh thông tin, tài liệu từ các bị can bị bắt giữ trong chuyên án VN10 để rà dựng, phát hiện và khẩn trương đấu tranh, xử lý các đối tượng nghi vấn có liên quan.

Điển hình, từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án VN10 là bị can Ngô Văn Minh và bị can Phạm Nguyễn Kim Hồng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 11/2024 và 12/2024 về tội "mua bán trái phép chất ma tuý"), ban chuyên án đã rà dựng, phát hiện 2 băng nhóm tội phạm về ma tuý, có biểu hiện vận chuyển ma tuý với số lượng lớn để cung cấp cho các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM trong dịp lễ.

Liên tiếp các ngày 24, 25, Công an TP.HCM triệt xoá thành công 2 băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn; bắt giữ 27 đối tượng; thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245kg ma tuý các loại chuẩn bị được các đối tượng thẩm lậu ra xã hội.



Công an TP.HCM phá thành công 2 chuyên án, bắt 27 đối tượng, thu giữ 245kg ma túy

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, chuyên án truy xét VN10 lần theo “dòng chảy” của ma túy đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 29.000 tỷ đồng.

Cũng theo Công an TP.HCM, chuyên án VN10 có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Pháp về TP.HCM có mắc xích liên quan với vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma tuý, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trong các ngày 24 và 25/4, Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa thành công 2 đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, bắt 27 đối tượng, thu giữ hơn 245kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần kiên trì, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy trong đầu tranh với tội phạm ma túy trong và ngoài nước.

Kết quả khám phá vụ án là thành tích có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước. Kịp thời động viên tinh thần, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh Lâm Đồng vụ ô tô chắn ngang Quốc lộ 20

Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả xác minh ban đầu liên quan đến vụ ô tô chắn ngang Quốc lộ 20 cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi tiếp nhận thông tin vụ ô tô chắn ngang quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm 4 điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành xác minh nhanh hành trình di chuyển của đoàn xe.

Sau khi xác định đoàn xe có mặt tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngay trong đêm tổ công tác đã đến thành phố Cam Ranh để tổ chức xác minh, làm việc với các đối tượng liên quan.

Hình ảnh được người dân ghi lại 2 xe ô tô chắn ngang quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường.



Quá trình làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định, Câu lạc bộ doanh nhân 2030 (trực thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) tổ chức “Caravan” kết hợp hoạt động thiện nguyện với tham quan du lịch, tìm kiếm cơ hội kinh doanh – xúc tiến đầu tư tại các tỉnh, thành. Đoàn doanh nhân có khoảng 200 người (chủ yếu làm trong lĩnh vực kinh doanh) di chuyển trên 67 xe ô tô từ TP.HCM qua các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa sau đó về lại TP.HCM.

Khoảng 9 giờ ngày 2/5, đoàn đến thăm một địa điểm tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đoàn di chuyển từ điểm tham quan trên ra Quốc Lộ 20 hướng về TP.Đà Lạt để đi về tỉnh Khánh Hòa.

Quá trình di chuyển, ông Phạm Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã điều khiển xe ô tô biển số 51H-953.75 chặn các xe lưu thông trên Quốc lộ 20 từ hướng TP.Đà Lạt đi TP.HCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Dũng (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển xe ô tô biển số 51K – 346.09 chặn các xe lưu thông từ hướng TP.HCM đi TP.Đà Lạt để cho đoàn xe nêu trên lưu thông đi từ điểm tham quan trên ra Quốc lộ 20 hướng về TP.Đà Lạt. Hành vi trên đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong thời gian khoảng 3 phút.

Clip: 2 xe ô tô chắn ngang Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai cho đoàn xe doanh nhân qua đường.

Cũng với hành vi trên, ngày 3/5, 2 thành viên khác trong đoàn trên cũng đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong thời gian khoảng hơn 2 phút trên địa bàn huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khi đoàn này di chuyển vào và ra một nhà hàng.

Quá trình làm việc, các cá nhân trên đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đồng thời hợp tác với cơ quan chức năng để làm việc, phục vụ xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ giấy tờ liên quan đến phương tiện vi phạm và giấy phép lái xe của người vi phạm để phục vụ công tác xác minh xử lý vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu đánh giá mức độ vi phạm, xử lý hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan theo quy định, trên tinh thần xử lý nghiêm theo quy định, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Ban Chấp hành Câu lạc bộ doanh nhân 2030 và đại diện Ban tổ chức Caravan 2030 năm 2025 đã lên tiếng xin lỗi.

Theo đó, Ban tổ chức Caravan Thiện Nguyện 2030 đã xin lỗi các cơ quan chức năng và cộng đồng, đặc biệt là người dân khu vực đoàn có đi qua, đây là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn nhằm giúp đỡ cho đoàn cũng như người dân tham gia giao thông được an toàn.

Sau khi sự việc đã xảy ra, Ban tổ chức chương trình đã họp bàn và đi đến thống nhất chấp hành các hình phạt nếu có và rút kinh nghiệm sâu sắc cho tổ chức đoàn hội trong thời gian tới nếu có sự việc tương tự xảy ra.