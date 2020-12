Thị trường bất động sản 2021 chỉ tăng không giảm

Nhu cầu nhà ở tăng mạnh

Cùng với xu hướng đô thị hóa, tốc độ gia tăng dân số tại các đô thị lớn kéo theo nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 sẽ tiếp tục tăng. Theo đại diện Bộ Xây dựng, đến năm 2030, tỉ lệ dân số đô thị sẽ tăng lên khoảng 45% (hiện là 40%), đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.

Nhu cầu nhà ở vẫn được dự báo tăng cao trong năm 2021.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với mức thu nhập của người dân làm tăng khả năng chi trả nói chung và tăng mức độ sẵn sàng chi trả cho nhu cầu về nhà ở nói riêng. Bên cạnh đó, nhu cầu cải tạo, thay thế nhà ở do sự thiếu hụt về chất lượng của nhà ở cũng sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng liên quan đến sự phát triển của thị trường bất động sản là lãi suất vay mua nhà đang ở mức 9,5%, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Giá bất động sản chỉ tăng không giảm

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2020 của Bộ Xây dựng cho thấy, bất động sản nhà ở chưa có xu hướng giảm giá mà vẫn tăng theo quý. Cụ thể, trên cả nước, giá bán căn hộ trung cấp dao động từ 20 - 35 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp từ 35 triệu đồng/m2 trở lên.

Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình dân khoảng 24,8 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư trung cấp khoảng 31 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư cao cấp khoảng 37,7 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 0,24% so với quý II/2020). Đối với nhà ở riêng lẻ, giá tăng khoảng 0,03%. Còn tại TP.HCM, mức giá bán dao động từ 30 - 50 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 0,35% so với quý II/2020).

Dự báo giá bất động sản chỉ tăng thêm chứ không giảm

Bên cạnh sự thiếu hụt nguồn cung dự án mới, một trong những nguyên nhân chính đẩy giá bất động sản đến từ nhu cầu thực vẫn đang rất lớn trên thị trường. Cộng thêm việc bất động sản hiện vẫn được ưa chuộng như một kênh đầu tư lâu dài mang lại nhiều lợi nhuận và an toàn, hút dòng tiền đổ về. Do đó giới đầu tư nhận định tương lai, giá bất động sản chắc chắn sẽ còn thiết lập mặt bằng mới.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc batdongsan.com.vn, cho biết các loại hình bất động sản, trong đó có phân khúc chung cư tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng ổn định về lượng tin đăng và mức độ quan tâm trong năm tới.

Tuy nhiên, trong khi giá chung cư tại Hà Nội được dự báo là tiếp tục đi ngang và ổn định thì giá chung cư tại TP.HCM được cho là sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021. Mức tăng giá đạt khoảng 9% trong năm 2021.

Về phân khúc cho thuê nhà riêng, nhà mặt phố, mức độ quan tâm và giá cho thuê sẽ giảm đáng kể. Bù lại, giá rao bán nhà riêng tại Hà Nội được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021, đạt khoảng 5%.

Hưởng lợi từ phục hồi kinh tế chung

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, năm 2020, GDP Việt Nam tăng 1,8% trong khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác ghi nhận mức tăng trưởng âm. Dự kiến năm 2021, mức GDP được dự kiến đạt 6,3% là một trong những động lực để các nhà đầu tư nước ngoài đặt chân vào thị trường Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cũng dự báo bất động sản năm 2021 sẽ có nhiều cơ hội để phục hồi khi kinh tế hồi phục. Kinh tế trong năm tới khả quan sẽ kéo theo sự tăng trưởng trở lại của thị trường nhà đất, đặc biệt là ở mảng căn hộ bán, bất động sản nghỉ dưỡng ngắn ngày có khoảng cách gần thành phố và bất động sản công nghiệp.

Nền kinh tế chung của Việt Nam tăng sẽ kéo theo bất động sản phục hồi nhanh.

Do dịch Covid-19 đã làm thay đổi thị trường, xuất hiện nhu cầu mới về bất động sản như nghỉ dưỡng ngắn ngày, gần thành phố. Đó là lý do các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương ở phía Nam sẽ hấp dẫn do gần thành phố.

Đối với bất động sản công nghiệp, đại diện Savills Việt Nam đánh giá Việt Nam đang khống chế dịch tốt nhất thế giới cùng nhiều hiệp định FTA được ký kết sẽ khiến các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng hơn khi đầu tư vào Việt Nam.

Mặt khác, dịch Covid-19 đã và đang khiến nhiều nhà sản xuất dời cơ sở hoặc một phần cơ sở của mình ra khỏi Trung Quốc để đầu tư thêm vào các chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đang có rất nhiều sức hút đầu tư vào mảng bất động sản công nghiệp vì giá xây dựng nhà xưởng ở Việt Nam đang rẻ hơn nhiều quốc gia khác. Đặc biệt về hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai tốt ở nhiều tỉnh, thành.

Gỡ rối pháp lý

Trước đây, rào cản pháp lý là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ phê duyệt dự án của các địa phương chậm lại, dẫn đến nguồn cung cho thị trường bất động sản giảm sút.

Tuy nhiên, một số giải pháp, cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản bắt đầu có hiệu lực và phát huy tác dụng trong 2020 như Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất; Nghị định 91/2019-NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP với nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chính sách miễn, hoãn, giãn về thuế và tiền sử dụng đất, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP làm rõ một số điều của Luật đầu tư về các trường hợp giao đất, cho thuê đất.

Nhiều quy định, chính sách mới đang được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Hay mới đây nhất, Nghị quyết 164/NQ – CP được ban hành ngày 5/11 giải quyết vấn đề chồng chéo thủ tục đầu tư trong khu đô thị. Đặc biệt, Nghị quyết này được áp dụng hồi tố luôn đối với các dự án kể từ ngày 1/7/2015, giúp cắt giảm một khối lượng lớn thủ tục hành chính không cần thiết cho chủ đầu tư và tạo ra sự ổn định tâm lý cho thị trường.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng pháp lý là một lực đẩy quan trọng của thị trường bất động sản 2021. "Năm 2021, khi nhiều dự án sửa đổi luật dự kiến hoàn thiện, các vướng mắc về chính sách pháp luật kìm hãm sự phát triển của một vài sản phẩm hay phân khúc sẽ được tháo gỡ cụ thể, chi tiết hơn", ông Doanh khẳng định.