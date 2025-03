Thị trường cho thuê ở Bình Dương sôi động, nhiều tiềm năng

Bất động sản cho thuê Bình Dương diễn biến sôi động.

Nhu cầu thuê tăng, mặt bằng giá hấp dẫn

Khảo sát thực tế, thị trường bất động sản cho thuê tại Bình Dương diễn ra khá sôi động. Tính riêng trong 7 ngày (từ 18-25/2/2025) đã có đến 28.458 lượt tìm kiếm thuê nhà riêng, nhà phố, căn hộ chung cư… tại Bình Dương trên trang web bất động sản.

Với căn hộ, giá thuê đang ở quanh mốc 10 triệu đồng/tháng như tại The Habitat (TP.Thuận An), Bcons City (TP.Dĩ An), Happy One Central (TP.Thủ Dầu Một). Nhà phố tại khu vực như Phú Hồng Đạt có giá thuê dao động 10-12 triệu đồng/tháng, trong khi nhà phố biệt lập tại The Standard Central Park có mức giá thuê từ 15-25 triệu đồng/tháng. Một dự án nhà phố compound khác đang triển khai tại khu vực là Cát Tường J-Home cũng được kỳ vọng sẽ có tỷ suất cho thuê cao, tạo dòng tiền tốt và ổn định.

Ông Quang Minh (50 tuổi, TP.HCM), cho biết: "Thị trường cho thuê tại Bình Dương đang rất tiềm năng. Sau khi tính toán, tôi đã chọn đầu tư nhà phố để khai thác cho thuê cũng như là hình thức tích trữ tài sản. Căn nhà tôi mua ở ngay TP.Thuận An có mức giá khoảng gần 5 tỷ và đang cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng".

So sánh giữa các loại hình cho thuê, theo bà Bích Ngân (TP.Thủ Đức), nhà phố rất linh động khi khai thác cho thuê như cho thuê nguyên căn, cho thuê theo tầng, cho thuê kinh doanh hoặc kết hợp vừa ở, vừa cho thuê. Hiện tại, nhu cầu thuê nhà phố ở những khu vực trung tâm rất lớn khi lượng chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, gia đình trẻ có thu nhập tốt đều mong muốn sống nơi rộng rãi, tiện nghi.

Nhiều người lựa chọn đầu tư nhà phố cho thuê.

Giá thuê triển vọng tăng nhờ nhiều lợi thế

Bình Dương là "thủ phủ công nghiệp" của cả nước với 29 khu công nghiệp, tổng diện tích 12.721ha, chiếm 13% diện tích khu công nghiệp toàn quốc. Theo quy hoạch, Bình Dương sẽ có 42 khu công nghiệp vào năm 2030, với diện tích khoảng 18.600-21.000ha. Tầm nhìn đến năm 2050, diện tích khu công nghiệp tiếp tục được mở rộng lên khoảng 25.000ha.

Với định hướng trên, địa phương dự kiến trở thành điểm đến thu hút người lao động khắp cả nước và chuyên gia nước ngoài đến làm việc, sinh sống. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Bình Dương đạt 91%, tạo ra 551.380 việc làm cho người lao động. Dự kiến đến năm 2030, Bình Dương sẽ có thêm 15.000 lao động mới.

Mặt khác, Bình Dương có mức tăng trưởng dân số hàng năm trung bình khoảng 5,06%. Nơi đây cũng là một trong những khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh nhất cả nước. Năm 2019, dân số tỉnh đạt 2,4 triệu người, con số này được nâng lên 3,1 triệu người trong năm 2024. Điều này không chỉ thể hiện sự gia tăng về dân số mà còn là minh chứng cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, thu hút dòng di cư từ các tỉnh khác đến Bình Dương để tìm kiếm cơ hội việc làm và sinh sống từ đó kéo theo nhu cầu thuê nhà tăng cao.

Bên cạnh đó, Bình Dương đang bố trí phần lớn trong tổng số 35 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025 dành cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Một số dự án nổi bật như cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, mở rộng quốc lộ 13, đường Vành đai 3 TP.HCM... Điều này góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh nhà, thúc đẩy thông thương khu vực. Đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực, nhờ đó đón đầu làn sóng giãn dân từ TP.HCM.

Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương.

Thị trường bất động sản năm 2025 đang vào chu kỳ tăng trưởng mới với trợ lực vững chắc từ việc hoàn thiện khung pháp lý, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các gói tín dụng mua nhà. Trong khi mặt bằng giá bất động sản khu vực nội đô đã quá cao so với thu nhập trung bình của người dân nên không còn nhiều dư địa tăng giá thì làn sóng tăng giá dự báo sẽ lan nhiệt từ các địa phương lân cận trung tâm kinh tế.

Với những bệ đỡ này, nhiều chuyên gia nhận xét, xu hướng thị trường bất động sản cho thuê tại Bình Dương thời gian tới tiếp tục diễn biến sôi động, thúc đẩy giá thuê cũng như giá trị bất động sản trong thời gian tới tăng trưởng. TP.Thuận An với 3 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp, vị trí cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM triển vọng sẽ là điểm sáng.

Tuy thị trường tiềm năng thế nhưng giới chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên các nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu, nguồn vốn cũng như xem xét kỹ lưỡng các vấn đề quy hoạch, pháp lý, vị trí… của bất động sản để hạn chế rủi ro và tối ưu lợi nhuận hiệu quả.