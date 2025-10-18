Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà đất
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 19:16 GMT+7

Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

+ aA -
Anh Văn Thứ bảy, ngày 18/10/2025 19:16 GMT+7
Sau tuần tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến trái chiều khi VN-Index giảm gần 20 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp với tổng giá trị 5.115 tỷ đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chứng khoán tuần 13 - 17/10: VN-Index giảm gần 20 điểm, khối ngoại và tự doanh đồng loạt bán ròng

Sau tuần tăng điểm mạnh với thông tin nâng hạng, tuần này thị trường chứng khoán ghi nhận những diễn biến trái chiều.

Cụ thể, 2 phiên đầu tuần 13/10 - 17/10 thị trường tăng điểm lập đỉnh ngắn ở mức 1.788 điểm.

Tuy nhiên, ba phiên sau đó thị trường liên tục giảm và kết tuần về mức 1.731 điểm, giảm gần 20 điểm (tương ứng giảm 1,13%) so với phiên đầu tuần.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 13 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Duy nhất tại phiên Thứ 5 (ngày 16/10), nhóm nhà đầu tư này bất ngờ mua ròng 415 tỷ đồng. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.115 tỷ đồng. Xét riêng từng sàn, khối ngoại bán ròng 4.848 tỷ đồng trên sàn Hose, bán ròng 340 tỷ đồng trên sàn HNX và mua ròng 73 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư nước ngoài từ 13/10 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/10, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) là tâm điểm bị bán ròng lớn nhất với giá trị 927,32 tỷ đồng, bỏ xa vị trí thứ hai là Công ty CP Vincom Retail (HoSE: VRE) với giá trị 184,72 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: SSI (170,19 tỷ đồng), VCI (166,18 tỷ đồng), VND (131,07 tỷ đồng),…

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị 197,55 tỷ đồng. Vị trí thứ hai là Công ty CP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) với giá trị 118,81 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: DXG (116,68 tỷ đồng), DIG (91,51 tỷ đồng), MWG (69, 28 tỷ đồng),…

Chung chiều hướng với khối ngoại, khối tự doanh cũng ghi nhận lượng bán ròng lớn. Riêng chỉ có phiên Thứ 4 (15/10), khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 344,47 tỷ đồng.

Lũy kế 5 phiên trong tuần bán ròng gần 1.380 tỷ đồng. Tính riêng trên sàn HoSe, các nhà đầu tư trong nước đã bán ròng gần 1.333 tỷ đồng, bán ròng 46,66 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư trong nước từ 13/10 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/10, Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận bán ròng lớn nhất với giá trị 83,19 tỷ đồng. Theo sau là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB) bán ròng 54,19 tỷ đồng, thứ ba là Công ty CP FPT (HoSE: FPT) bán ròng 51,81 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: VNM (41,46 tỷ đồng), VIC (33,28 tỷ đồng), VIB (22,31 tỷ đồng),…

Ngược lại, mã chứng khoán của Quỹ ETF DCVFMVN30 (HoSE: E1VFVN30) được mua ròng nhiều nhất với giá trị 46,99 tỷ đồng.

Thứ hai là Công ty CP Container Việt Nam (HoSE: VSC) với giá trị 33,88 tỷ đồng, thứ ba là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) với giá trị 33,08 tỷ đồng. Cùng chung niềm vui lần lượt là các mã chứng khoán: VAB (31,12 tỷ đồng), TCB (20,83 tỷ đồng), CTG (11,28 tỷ đồng),…

Tham khảo thêm

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam

Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhà xưởng xây sẵn “lên ngôi” giữa lúc giao dịch bất động sản công nghiệp chững lại

Giữa lúc thị trường đất công nghiệp miền Nam chững lại, phân khúc nhà xưởng xây sẵn để cho thuê lại nổi lên như điểm sáng, thu hút nhiều doanh nghiệp nhờ tính linh hoạt và chi phí đầu tư thấp.

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

Nhà đất
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất
Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Doanh nghiệp ngoại '4 tháng tuổi' được giao gần 1,5 ha đất tại Tây Hồ Tây

Nhà đất
Doanh nghiệp ngoại '4 tháng tuổi' được giao gần 1,5 ha đất tại Tây Hồ Tây

Tập đoàn T&T muốn đầu tư khu đô thị gần 237 ha, vốn đầu tư 33.700 tỷ đồng tại Nghệ An

Nhà đất
Tập đoàn T&T muốn đầu tư khu đô thị gần 237 ha, vốn đầu tư 33.700 tỷ đồng tại Nghệ An

Đọc thêm

Ukraine lo ngại về những gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Zelensky và Trump
Thế giới

Ukraine lo ngại về những gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Zelensky và Trump

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "phá vỡ" chiến lược của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - theo Strana.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”

Tin tức

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng,” làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền địa phương - “nhạc trưởng” phát triển du lịch nông thôn!
Xã hội

Chính quyền địa phương - “nhạc trưởng” phát triển du lịch nông thôn!

Xã hội

"Liên kết và đa dạng hóa sản phẩm để du lịch Thủ đô bứt phá", là ý kiến tâm huyết của các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành tại buổi tọa đàm “Tăng cường liên kết phát triển – đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội 2025”.

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ
Nhà nông

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

Nhà nông

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.

Đà Nẵng: Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên tạt xăng, truy đuổi tình địch
Pháp luật

Đà Nẵng: Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên tạt xăng, truy đuổi tình địch

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Huỳnh Kim Vịnh sau hơn một tháng lẩn trốn, để điều tra hành vi tạt xăng, đe dọa giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 nhân vật có thật trong lịch sử xuất hiện trong Minh giáo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều là những nhân vật lịch sử có thật được cố nhà văn Kim Dung đưa vào tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, với các mức độ hư cấu khác nhau. Cụ thể, họ đều từng là người của Minh giáo.

CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm 'chất Nghệ' tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN
Thể thao

CĐV SLNA đến sân sớm mang theo biểu ngữ đậm "chất Nghệ" tiếp lửa đội nhà đấu CLB CAHN

Thể thao

Người hâm mộ SLNA đã đến sân từ rất sớm mang theo trống và cả những biểu ngữ đậm "chất Nghệ" nhằm tiếp lửa cho đội nhà đấu CLB CAHN. Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn bên phía SLNA.

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Thể thao

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Thể thao

Emerson Souza là tiền vệ trung tâm từng có thời gian khoác áo CLB nổi tiếng ở Bồ Đào Nha là Porto.

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia 'mua vàng như không có ngày mai'
Kinh tế

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục: Cuộc chạy đua tích trữ của ông lớn và hé lộ quốc gia "mua vàng như không có ngày mai"

Kinh tế

Giá vàng đã tăng 94% chỉ trong hai năm và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các ngân hàng trung ương đang mua vàng nhiều hơn bất kỳ tài sản nào khác như Mỹ, Đức, Italy... Đáng lưu ý, Trung Quốc là quốc gia đang âm thầm tích trữ với tần suất "mua vàng như không có ngày mai" khi giới phân tích dự báo vàng có thể chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và đang trở lại vị thế tài sản chiến lược giữa thời kỳ bất ổn tài chính cũng lạm phát toàn cầu.

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phương Tây đã giúp Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 3/1974, những người nông dân vùng Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc trong lúc đào xới trên cánh đồng của mình đã vô tình chạm phải đầu một bức tượng bằng sành mà họ tưởng rằng đó là pho tượng Phật.

Cuộc họp căng thẳng: Ông Trump từ chối chuyển giao Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Cuộc họp căng thẳng: Ông Trump từ chối chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp ở Nhà Trắng rằng ông không có ý định chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Cuộc họp đã diễn ra "căng thẳng", và ông Trump "cứng rắn" với tổng thống Ukraine - theo trang tin Mỹ Axios.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê thừa nhận không lưu giữ mẫu theo quy định
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê thừa nhận không lưu giữ mẫu theo quy định

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, Trường Tiểu học Cự Khê đã không lưu giữ mẫu thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng mà phụ huynh phát hiện tại bếp ăn theo quy định. Một hành động được cho là "sơ suất" nhưng thực chất đã làm vô hiệu mọi quy trình kiểm tra sau đó.

Chung kết Miss Grand International 2025 tối nay: Yến Nhi có 'cửa' nào để tạo cơn địa chấn?
Video

Chung kết Miss Grand International 2025 tối nay: Yến Nhi có 'cửa' nào để tạo cơn địa chấn?

Video

Tối nay (18/10), chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Với việc được góp mặt trong Top 20 phần thi Áo tắm và Top 8 hạng mục “Country’s Power of The Year” (Sức mạnh quốc gia), cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi tò mò về khả năng tỏa sáng của Hoa hậu Yến Nhi – đại diện Việt Nam tại đêm thi quan trọng này.

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình
Tin tức

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình

Tin tức

Cơ quan Công an Ninh Bình đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong, vợ bị thương nặng. Vụ xảy ra tại nhà riêng của hai cụ ở xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình).

Chung kết Miss Grand International 2025: Bố mẹ Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan cổ vũ con
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand International 2025: Bố mẹ Yến Nhi lần đầu đi máy bay, sang Thái Lan cổ vũ con

Văn hóa - Giải trí

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi lần đầu tiên ra nước ngoài để tiếp lửa cho con gái trước thềm chung kết Miss Grand International 2025.

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố
Tin tức

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố

Tin tức

Sau chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng cảnh sát tại Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn và dự kiến thời gian tới, sẽ tập trung kiểm tra vào các khung giờ buổi trưa, tối.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: “Những con số thống kê về an toàn thực phẩm rất đáng báo động”
Xã hội

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: “Những con số thống kê về an toàn thực phẩm rất đáng báo động”

Xã hội

“Đằng sau những con số vô tri ấy là những nỗi đau không thể nào đo đếm được - là những đứa trẻ thiếu đi bữa cơm có mẹ hiền bên cạnh, là những gia đình mãi mãi mất đi người thân yêu chỉ vì một bữa ăn tưởng chừng như bình thường” - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định.

Bà Hoàng phi triều Lê được thờ tại đình Hậu (TP Hải Phòng) là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Bà Hoàng phi triều Lê được thờ tại đình Hậu (TP Hải Phòng) là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bà là cháu của vị Trung Lộc thái giám và là con gái thứ hai của Đô úy tham đốc Cường Quận công (húy là Cường, giữ chức Quận công).

6 kiểu phụ nữ 'vượng phu', đàn ông không trân trọng sớm muộn cũng hối hận
Gia đình

6 kiểu phụ nữ "vượng phu", đàn ông không trân trọng sớm muộn cũng hối hận

Gia đình

Người phụ nữ vượng phu (giúp chồng phát đạt) chưa chắc đã có vẻ ngoài kiêu sa đáng tự hào, cũng chưa chắc đã có năng lực vượt trội hơn người.

Sự thật về tin đồn nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc
Pháp luật

Sự thật về tin đồn nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc

Pháp luật

Ngày 18/10, Công an TP.Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến tin đồn "Một nam sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng bị bắt cóc".

Caribe dậy sóng: Mỹ cho B-52 áp sát Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng chiến đấu
Thế giới

Caribe dậy sóng: Mỹ cho B-52 áp sát Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng chiến đấu

Thế giới

Khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng hành động quân sự tại Venezuela, tăng cường lực lượng ở vùng Caribe và cho máy bay ném bom B-52 bay dọc theo bờ biển nước này trong tuần qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã có những động thái đáp trả tương xứng.

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ mới
Tin tức

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ mới

Tin tức

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng và Nguyễn Ngọc Sâm vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, giao thêm nhiệm vụ mới.

Lý do văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, phù hợp với thời cuộc
Chuyển động Sài Gòn

Lý do văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, phù hợp với thời cuộc

Chuyển động Sài Gòn

Không phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang biến Hội nghị văn học nghệ thuật TP.HCM thành Hội "Diên hồng" để các đại biểu hỏi đáp, kiến nghị. Ông cũng nêu lý do văn học nghệ thuật TP.HCM phải đổi mới, phù hợp với thời cuộc.

Tọa đàm “Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững”
Video

Tọa đàm “Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững”

Video

Nhằm đánh giá vai trò của việc cung cấp thông tin thị trường, thông tin kỹ thuật với quá trình giảm nghèo bền vững, cũng như kiến nghị, đề xuất những giải pháp để người nông dân ngày càng có cơ hội tiếp cận với các nền tảng số, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững.

Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và 'cơn sốt hai giá' bùng phát
Thị trường

Giá vàng SJC tăng 94%, trở thành kênh đầu tư nóng nhất hành tinh và "cơn sốt hai giá" bùng phát

Thị trường

Sau hai năm "leo dốc" chưa từng có, giá vàng SJC đã tăng tổng cộng 94%, vượt xa chứng khoán, bitcoin và USD, trở thành tài sản sinh lời mạnh nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, cơn khát vàng khiến thị trường tách đôi thành hai mặt bằng giá: chính thức và tự do, khi người dân đổ xô mua giữa lúc nguồn cung khan hiếm, doanh nghiệp “cháy hàng” đẩy chênh lệch giá ltừ 10 - 20 triệu đồng/lượng.

Tin chiều 18/10: Cầu thủ nhập tịch Brazil cao 1m95 khoác áo ĐT Việt Nam trong tháng 11?
Thể thao

Tin chiều 18/10: Cầu thủ nhập tịch Brazil cao 1m95 khoác áo ĐT Việt Nam trong tháng 11?

Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Brazil cao 1m95 khoác áo ĐT Việt Nam trong tháng 11? HLV Pep Guardiola muốn ở lại Man City tới năm 2035; LĐBĐ Việt Nam tham dự Hội thảo Chủ tịch & Tổng Thư ký các Liên đoàn thành viên AFC 2025; HLV Xabi Alonso mất Ceballos, thở phào vì Mbappe; Lamine Yamal dừng kí tặng cho CĐV.

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện... ném bóng trong khu vui chơi
Pháp luật

Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện... ném bóng trong khu vui chơi

Pháp luật

“Họ tỏ ra ăn năn, xin lỗi chân thành và mong được hòa giải. Tôi cũng muốn mọi việc êm đẹp, nên đã đồng ý rút đơn”, mẹ bé trai 8 tuổi chia sẻ. Tuy nhiên, phía công an cho biết dù có hòa giải thì vụ việc vẫn phải xử lý theo quy trình pháp luật.

Ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1988, từng là thủ khoa đại học với điểm số rất cao
Xã hội

Ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1988, từng là thủ khoa đại học với điểm số rất cao

Xã hội

Tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh, sinh năm 1988 là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025. 20 năm trước, Đinh Dương Tùng Anh là thủ khoa của Trường Đại học Y Hải Phòng (nay là Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) với số điểm rất cao.

Thanh niên đột nhập công trình, trộm ống đồng, dây điện trị giá 100 triệu đồng rồi bán phế liệu giá vài triệu đồng
Pháp luật

Thanh niên đột nhập công trình, trộm ống đồng, dây điện trị giá 100 triệu đồng rồi bán phế liệu giá vài triệu đồng

Pháp luật

Nam thanh niên trộm ống đồng và dây điện trị giá khoảng 100 triệu đồng tại công trình xây dựng rồi mang bán phế liệu chỉ được 9 triệu đồng.

Trần Đăng Ninh có đóng góp lớn lao thế nào với Khởi nghĩa Bắc Sơn?
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Đăng Ninh có đóng góp lớn lao thế nào với Khởi nghĩa Bắc Sơn?

Đông Tây - Kim Cổ

“Với cương vị Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ được Đảng phân công lên Bắc Sơn trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng, đồng chí Trần Đăng Ninh đã có đóng góp xuất sắc trong việc duy trì Khởi nghĩa Bắc Sơn và xây dựng đội quân du kích làm vốn quân sự cho việc xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng sau này”(1).

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?