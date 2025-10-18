Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

Chứng khoán tuần 13 - 17/10: VN-Index giảm gần 20 điểm, khối ngoại và tự doanh đồng loạt bán ròng

Sau tuần tăng điểm mạnh với thông tin nâng hạng, tuần này thị trường chứng khoán ghi nhận những diễn biến trái chiều.

Cụ thể, 2 phiên đầu tuần 13/10 - 17/10 thị trường tăng điểm lập đỉnh ngắn ở mức 1.788 điểm.

Tuy nhiên, ba phiên sau đó thị trường liên tục giảm và kết tuần về mức 1.731 điểm, giảm gần 20 điểm (tương ứng giảm 1,13%) so với phiên đầu tuần.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 13 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Duy nhất tại phiên Thứ 5 (ngày 16/10), nhóm nhà đầu tư này bất ngờ mua ròng 415 tỷ đồng. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.115 tỷ đồng. Xét riêng từng sàn, khối ngoại bán ròng 4.848 tỷ đồng trên sàn Hose, bán ròng 340 tỷ đồng trên sàn HNX và mua ròng 73 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư nước ngoài từ 13/10 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/10, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) là tâm điểm bị bán ròng lớn nhất với giá trị 927,32 tỷ đồng, bỏ xa vị trí thứ hai là Công ty CP Vincom Retail (HoSE: VRE) với giá trị 184,72 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: SSI (170,19 tỷ đồng), VCI (166,18 tỷ đồng), VND (131,07 tỷ đồng),…

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị 197,55 tỷ đồng. Vị trí thứ hai là Công ty CP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) với giá trị 118,81 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: DXG (116,68 tỷ đồng), DIG (91,51 tỷ đồng), MWG (69, 28 tỷ đồng),…

Chung chiều hướng với khối ngoại, khối tự doanh cũng ghi nhận lượng bán ròng lớn. Riêng chỉ có phiên Thứ 4 (15/10), khối tự doanh ghi nhận mua ròng với giá trị 344,47 tỷ đồng.

Lũy kế 5 phiên trong tuần bán ròng gần 1.380 tỷ đồng. Tính riêng trên sàn HoSe, các nhà đầu tư trong nước đã bán ròng gần 1.333 tỷ đồng, bán ròng 46,66 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư trong nước từ 13/10 - 17/10. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/10, Công ty CP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận bán ròng lớn nhất với giá trị 83,19 tỷ đồng. Theo sau là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB) bán ròng 54,19 tỷ đồng, thứ ba là Công ty CP FPT (HoSE: FPT) bán ròng 51,81 tỷ đồng. Lần lượt xếp sau là các mã chứng khoán: VNM (41,46 tỷ đồng), VIC (33,28 tỷ đồng), VIB (22,31 tỷ đồng),…

Ngược lại, mã chứng khoán của Quỹ ETF DCVFMVN30 (HoSE: E1VFVN30) được mua ròng nhiều nhất với giá trị 46,99 tỷ đồng.

Thứ hai là Công ty CP Container Việt Nam (HoSE: VSC) với giá trị 33,88 tỷ đồng, thứ ba là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) với giá trị 33,08 tỷ đồng. Cùng chung niềm vui lần lượt là các mã chứng khoán: VAB (31,12 tỷ đồng), TCB (20,83 tỷ đồng), CTG (11,28 tỷ đồng),…