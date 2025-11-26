Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:21 GMT+7

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

+ aA -
Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:21 GMT+7
Sắc xanh áp đảo nhóm bất động sản trong phiên 26/11 với 60 mã tăng giá, midcap trở thành tâm điểm bứt phá khi dẫn nhịp thị trường, trong khi các trụ lớn của Vingroup lại kém thăng hoa.
Cổ phiếu bất động sản với sắc xanh áp đảo, midcap “lên tiếng” thay trụ lớn

Kết phiên giao dịch ngày 26/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 60 mã tăng giá và áp đảo hoàn toàn 13 mã giảm giá.

Dù sắc xanh lan rộng nhưng cổ phiếu trụ nhà Vingroup lại ghi nhận kém thăng hoa và nhường chỗ cho nhóm midcap nên toàn ngành tăng 0,86% lên 107,16 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản có phiên giao dịch hôm nay với bức tranh tương đối tích cực khi phần lớn các mã đều tăng giá, tạo nên mảng xanh chủ đạo trên bản đồ thị trường.

Trong nhóm vốn hóa lớn, mã VIC của Vingroup tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" khi tăng 0,82% so với phiên giao dịch liền kề, lên 245.000 đồng/cổ phiếu. Dù biên độ tăng không quá mạnh, song với quy mô vốn hóa lớn, VIC vẫn là trụ cột quan trọng giúp nhóm bất động sản giữ nhịp.

Ngoài ra, mã VRE của Vincom Retail cũng tăng 1,8% lên 33.850 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, mã VPL của Vinpearl còn tăng kịch trần với mức tăng 6,99% lên 87.200 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, mã VPL và VIC còn "dắt tay" nhau khi là 2 mã góp điểm tích cực nhất cho chỉ số chung vào phiên hôm nay với hơn 4,1 điểm tăng.

Ở chiều ngược lại, mã VHM của Vinhomes lại có phần "hụt hơi" khi giảm 0,49% trở thành mã hiếm hoi thuộc nhóm dẫn dắt giao dịch trong sắc đỏ. Mức giảm không lớn nhưng đủ tạo điểm nhấn đối lập trong bức tranh chung.

Ngoài VHM thì gần như sắc đỏ không xuất hiện trên bảng điện tử, điểm đáng chú ý nhất đến từ nhóm midcap với hàng loạt mã tăng bứt phá. DXG và CEO lần lượt nhảy vọt 4,08% và 4,05%, nằm trong nhóm tăng mạnh nhất toàn ngành. PDR, DIG, NLG, HDC, KDH cũng ghi nhận mức tăng từ 2 - 4%, cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm bất động sản quy mô trung bình với kỳ vọng phục hồi lợi nhuận trong năm tới.

NVL, sau giai đoạn biến động mạnh, tiếp tục hồi phục khi tăng gần 1%, trong khi VPI, KBC, IDC đều tăng nhẹ từ 0,5 - 2,7%, góp phần củng cố mặt bằng giá chung của nhóm.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán phiên giữa tuần rực rỡ, VN-Index “cất cánh” tăng vọt 20 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 26/11 không thể nào rực rỡ hơn khi xanh toàn bộ các nhóm ngành. Mặc dù kết thúc phiên sáng VN-Index chỉ tăng nhẹ hơn 6 điểm, nhưng tới phiên chiều thị trường lại bứt tốc tăng giá.

Kết phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index tăng tròn 20 điểm lên 1.680,36 điểm; hướng tới mốc 1.700 điểm. Trong khi đó, HNX cũng đảo chiều tăng 4,61 điểm lên 261,91 điểm; UPCoM tăng nhẹ 0,3 điểm lên 119,22 điểm.

Thanh khoản phiên giao dịch hôm nay ghi nhận có hơn 670 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 22.767 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường ghi nhận 484 mã tăng giá, 22 mã tăng trần và 206 mã giảm giá, 7 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 ghi nhận 24 mã tăng giá, 5 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm ngành công nghiệp tăng 1,10% lên 58,38 điểm. Lực kéo mạnh nhất nhóm ngành là 3 mã cổ phiếu đầu tư công tăng trần là GEX +6,98%; GEE + 6,99% và VSC +6,93%. Ngoài ra các mã cổ phiếu đầu tư công khác cũng tăng giá như CII +5,14%, GMD +0,79%, VCG +2,32%, HHV +2,54%, CTD +1,04%,...

Nhóm ngành nguyên vật liệu cũng tăng 0,95% lên 55,79 điểm. Trong đó, các mã cổ phiếu thép “rủ” nhau tăng giá như HPG +0,74%, NKG +3,11%, HSG +0,9%. Là một trong ba nhóm rực rỡ nhất trong phiên hôm nay, ngành tài chính ghi nhận tăng 1,33% lên 206,87 điểm.

Sắc xanh ngập tràn cả nhóm ngành chứng khoán, trong đó mã cổ phiếu VIX tăng trần với +6,99%; các mã phiếu chứng khoán khác cũng tăng mạnh như SSI +3,5%; SHS +5,34%; VCI +3,3%; VND +3,3%; HCM +2,48%;... Cùng chung vui còn có các mã cổ phiếu ngành ngân hàng như SHB +1,83%; VPB +2,84%; HDB +1,57%; TCB +1,2%; MBB +1,57%; ... nhưng STB và VCB là 2 mã cổ phiếu hiếm hoi khi giảm lần lượt -0,1% và -0,17%.

Về mức độ ảnh hưởng, hai mã cổ phiếu nhà Vingroup tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường khi giúp VN-Index tăng hơn 4,15 điểm. Ngoài ra các mã cổ phiếu khác như VPB; GEE; CTG; MBB; GEX cùng giúp thị trường tăng 4,86 điểm. Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu như VJC; VHM; FPT; VCB; NAB lại cùng nhau kìm hãm thị trường với tổng 2,34 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, sau ba phiên bán ròng liên tiếp nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã quay xe mua ròng với 577,44 tỷ đồng. Trong đó, chiều mua 3.299,54 tỷ đồng và chiều bán 2.722,10 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất như SHB 182,53 tỷ đồng ; VPB 172,15 tỷ đồng; VIX 101,36 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã cổ phiếu khác như MSN; E1VFVN30; TCX; VNM; TPB; POW; GEX;... đều được mua ròng với giá trị dưới 100 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, mã cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất thị trường hôm nay là VCB và VIC với giá trị lần lượt là 201,15 tỷ đồng và 196,31 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã cổ phiếu khác như VJC; VND; CEO; HPG; TCB; VCI; HAG; GEE;... đều bị bán ròng với giá trị dưới 70 tỷ đồng.

