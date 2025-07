Sau tăng 'nóng' thời gian dài, giá lợn hơi tại thị trường Việt Nam liên tục vào đà giảm

Giá lợn hơi hôm nay (1/7) tại thị trường Việt Nam tiếp tục giảm. Miền Bắc hôm nay giảm 1 giá tại nhiều tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội... về mốc giá 68.000 đồng/kg. Miền Trung cùng chiều giảm: Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa giảm về 68.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Ngãi giảm còn 67.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam tiếp tục giảm tại: Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp - về cùng mức giá 69.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước giảm còn hơn 68.000 đồng/kg. Chênh lệch giá giữa các vùng miền cũng được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng hơn 2.000 đồng/kg.

Miền Trung là nơi có giá lợn hơi bình quân thấp nhất cả nước ở mức là 67.000 đồng/kg; giá lợn hơi cao nhất là miền Nam với 70.100 đồng/kg, giá lợn của miền Bắc là 68.600 đồng/kg. Như vậy, giá lợn hơi đã liên tục hạ nhiệt kéo dài từ tháng 6 sang tháng 7, lùi dần về ngang bằng với mức giá lợn cùng thời điểm cách đây 1 năm.

Giá lợn hơi tháng 6/2025 giảm do nhiều yếu tố. Một phần vì các thông tin liên quan đến vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng chung đến thị trường. Nguồn cung tăng lên từ việc tái đàn thành công sau dịch bệnh, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn.

Nhu cầu tiêu thụ thịt có thể giảm do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, hoặc do các yếu tố mùa vụ. Giai đoạn này không phải là cao điểm tiêu thụ thịt lợn, cùng với việc các trang trại lớn cũng đang tái đàn nên nguồn cung khá dồi dào. Do đó, dự báo giá lợn hơi vẫn sẽ có xu hướng giảm. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ chăn nuôi có thể không còn hiệu quả như trước, góp phần vào sự giảm giá lợn.

Một số hộ chăn nuôi thừa nhận: Đúng là giá lợn hơi giảm do nhiều yếu tố tác động. Nguồn cung tăng mạnh, đặc biệt sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khiến lượng lợn đến kỳ xuất chuồng dồi dào. Nhu cầu tiêu thụ lại không tăng tương ứng, thậm chí có xu hướng giảm do ảnh hưởng kinh tế và thay đổi thói quen tiêu dùng. Thêm vào đó, giá thức ăn chăn nuôi cao cũng gây áp lực lên người chăn nuôi, buộc họ phải bán lợn với giá thấp để giảm thiểu thua lỗ.

Trước đó, trong tháng 6/2025, giá lợn hơi trên thị trường trong nước tăng giảm trái chiều so với tháng 5/2025 tại các khu vực, dao động khoảng 69.000 - 76.000 đồng/kg. Cụ thể: Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc tháng 6 dao động trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/ kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 5/2025. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 6/2025, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đồng/kg, sau đó phục hồi trở lại, nhưng cuối tháng lại giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/ kg so với những ngày cuối tháng 5/2025. Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/ kg, giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 5/2025.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và thương mại tổng hợp





Nhập khẩu thịt về Việt Nam vẫn tăng mạnh

Theo một số chuyên gia, giá lợn hơi trong nước liên tục giảm cũng một phần do nhập khẩu thịt các loại về Việt Nam, đặc biệt là thịt lợn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 366,8 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 735,29 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2024.

Ấn Độ tiếp tục thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025, chiếm 18,94% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, đạt 69,4 nghìn tấn, trị giá 239,38 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ một số thị trường khác cũng giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024 như: Úc, Hà Lan, Đức, Ý; Đan Mạch, Trung Quốc…

Trong khi đó, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ nhiều thị trường trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024 như: Nga, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hồng Công, Iran; Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp, Xlovenia, Newzeland, Angieria…

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 40,91% về lượng và chiếm 21,05% về trị giá; Thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 16,85 về lượng và chiếm 29,69% về trị giá; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,96% về lượng và chiếm 13,34% về trị giá; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 15,32% về lượng và chiếm 20,35% về trị giá; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 3,84% về lượng và chiếm 12,91% về trị giá; Các mặt hàng khác chiếm 4,11% về lượng và chiếm 2,65% về trị giá trong tổng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2025.

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 56,1 nghìn tấn, với trị giá 149,66 triệu USD, tăng 77,7% về lượng và tăng 112,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ở mức 2.661 USD/tấn, tăng 19,5% so với 5 tháng đầu năm 2024.

5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 19 thị trường, tăng thêm 2 thị trường so với 4 tháng đầu năm 2025, trong đó Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 50,45% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu. Tiếp theo, nhập khẩu từ Brazil chiếm 30,51%; Tây Ban Nha chiếm 5,43%; Đức chiếm 2,38%; Ba Lan chiếm 2,89%; Canada chiếm 2,08%; các thị trường khác chiếm 6,27%.

Trong khi đó, được biết, nhập khẩu thịt tăng lên thì xuất khẩu thịt của ta lại giảm về lượng. Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 9,3 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 49,03 triệu USD, giảm 4,5% về lượng, nhưng tăng 18,6% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt tới 25 thị trường, trong đó Hồng Kông là thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm 47,33% về lượng và chiếm 61,18% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của cả nước, đạt 4,4 nghìn tấn, trị giá 30 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Sản phẩm thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu vẫn là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt tăng trưởng về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2025 tới một số thị trường như: Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liban… Trái lại, xuất khẩu giảm tới các thị trường như: Bỉ, Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia...

Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam chủ yếu gồm các chủng loại như: Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 38,99% về lượng và chiếm 56,59% về trị giá; Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 26,14 về lượng và chiếm 19,12% về trị giá; Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 29,63% về lượng và chiếm 20,24% về trị giá; Các chủng loại khác chiếm 5,24% về lượng và chiếm 4,055% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025.

Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh vẫn là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 3,62 nghìn tấn, trị giá 27,75 triệu USD, giảm 10,4% về lượng, nhưng tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu tới thị trường chủ yếu là Hồng Kông giảm 5,6% về lượng, nhưng tăng 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh sang các thị trường như Malaysia, Singapore đều giảm so với cùng kỳ năm 2024.