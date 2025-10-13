Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Giá Bitcoin tăng sốc, ấn tượng mạng Blockchain Việt Nam

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Bật tăng mạnh

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 13/10 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto (tiền điện tử) chứng kiến cú bật tăng mạnh mẽ.

Giá Bitcoin tăng tới 5,19%, giao dịch quanh mức 115.835 USD, vốn hoá thị trường đạt 2.310 tỷ USD. Ethereum (tăng 12,17%), XRP (9,01%), Binance Coin (18,22%), Solana (14,12%), Dogecoin (14,46%), Cardano (12,9%) bật tăng rất mạnh.

Việc Bitcoin, Ethereum và những đồng tiền điện tử lớn phục hồi xuất phát từ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội X, xoa dịu lo ngại về Trung Quốc.

“Đừng lo về Trung Quốc, mọi thứ sẽ ổn thôi! Tổng thống Tập Cận Bình rất được tôn trọng chỉ vừa có một khoảnh khắc không tốt… Mỹ muốn giúp Trung Quốc, không phải làm hại,” ông Trump ghi chú.

Phản ứng trước tình hình này, CEO của Helius Labs, Mert, nói rằng thị trường tiền điện tử là một công cụ dự đoán tâm trạng trên mạng xã hội của ông Trump.

Dù là có sắp xếp hay ngẫu nhiên, sự biến động cuối tuần phản ánh mức độ sâu sắc mà kịch bản chính trị hiện nay giao thoa với tài sản kỹ thuật số. Ông Trump làm sụp đổ thị trường vào thứ Sáu, làm dịu nó vào Chủ Nhật, và S&P có thể không hề dao động, chỉ có Bitcoin là bị ảnh hưởng.

Thúc đẩy nền kinh tế số quốc gia với Mạng Blockchain Việt Nam

Ngày 12-13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra. Trình bày trước Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, đại diện Mạng Blockchain Việt Nam chia sẻ các ứng dụng của công nghệ Blockchain trong nền kinh tế như Thanh toán đa quốc gia, Định danh phi tập trung (DID), Quản lý đất đai, Xác minh bằng cấp,...

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) là sáng kiến chiến lược do Công ty 1Matrix thiết kế, với sự tư vấn từ Boston Consulting Group (BCG) và định hướng phát triển bởi Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Mục tiêu hướng tới là xây dựng Hạ tầng Blockchain Quốc gia, góp phần đưa Việt Nam làm chủ Công nghệ lõi, Đảm bảo chủ quyền về dữ liệu và Tài sản số, Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, Thúc đẩy Phát triển kinh tế số khu vực tư nhân.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch 1Matrix, VBSN là cơ sở hạ tầng bổ trợ cho các hệ thống dữ liệu tập trung trong quá trình chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Chính phủ thăm khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) ngày 12/10.

Ở khu vực công, việc ứng dụng VBSN sẽ cho phép triển khai các ứng dụng như định danh số, tài sản mã hoá, hợp đồng thông minh, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu liên thông, tạo nền móng hạ tầng cho các ứng dụng blockchain trong chính quyền số, đô thị thông minh, trung tâm tài chính và các dịch vụ công nghệ cao, giảm nguy cơ tắc nghẽn dữ liệu, giúp tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số. Công nghệ Blockchain và mạng VBSN đã được giới thiệu và đề xuất tích hợp trong hoạt động với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW, UBND TP Đà Nẵng,...

Ở khu vực tư nhân, VBSN đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với các đối tác trong nước như MSB, SHB, T&T Group, Dragon Capital,… và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả hệ thống và ứng dụng trong các lĩnh vực kinh doanh mới. Đặc biệt, VBSN cho phép mở rộng theo cả chiều ngang (đa chuỗi) để phục vụ phân tách dữ liệu, quản trị độc lập và tăng năng lực xử lý đồng thời mở rộng theo chiều dọc (ngành/lĩnh vực) để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng tổ chức, doanh nghiệp.

Chuyên gia ngoại nói về Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Nhận định về hướng phát triển Trung tâm tài chính của TP Đà Nẵng, liên quan đến phát triển tài sản số và kiểm soát vốn, Tiến sĩ Chua Hak Bin, Kinh tế trưởng của Maybank và đồng Giám đốc nghiên cứu vĩ mô khu vực tại Maybank Investment Banking Group cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng nên hướng tới một mô hình chuyên biệt hơn, tập trung vào fintech và tài chính xanh trong phạm vi địa lý được xác định rõ ràng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro

Được biết, ngay đầu tuần này, sẽ có nhóm quỹ đầu tư quốc tế có chuyến thăm và làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP. HCM và Đà Nẵng. Các quỹ sẽ tìm hiểu đầu tư trên thị trường Việt Nam bao gồm các vấn đề liên quan đến phát triển trung tâm tài chính quốc tế và thị trường tài sản mã hóa.

Rõ ràng, cơ hội để khai phá thị trường không chỉ dành cho các ngân hàng và các tổ chức trong hệ sinh thái đang tiên phong với các công ty "EX" hướng về những bước chạy đầu tiên trên đường đua sàn giao dịch mã hóa.

Cùng với cải cách về quản lý, xóa bỏ độc quyền trên thị trường vàng, CTCP Chứng khoán Rồng Việt VDSC nhấn mạnh không gian phát triển dịch vụ tài chính mới đầy tiềm năng (liên quan đến việc cung cấp nền tảng giao dịch, lưu ký, bù trừ và thanh toán) cho các công ty tài chính và ngân hàng thương mại là rất lớn.