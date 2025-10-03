Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ trưởng Bộ Tài chính "bật mí" về số lượng doanh nghiệp đề xuất làm sàn giao dịch tài sản mã hoá

Mặc dù yêu cầu về năng lực đối với doanh nghiệp đăng ký làm tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường tài sản mã hoá là rất cao và khắt khe, tuy nhiên, đã có nhiều doanh nghiệp thực sự quan tâm và đang nghiên cứu đề xuất.
Tại họp báo thường kỳ Quý III/2025 của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng cho biết, tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) ban hành ngày 9/9 thực hiện thí điểm thị trường mã hoá Việt Nam. Việc chào bán được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng có kiểm soát, có lộ trình thực tiễn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia vào thị trường tài sản mã hoá.

Quan trọng nhất, hiện nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang dự thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá, đồng thời là quy trình điều chỉnh thu hồi giấy phép này.

Một trong những nội dung hiện đang rất được quan tâm là danh tính những doanh nghiệp đăng ký thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá (VASP) trên sàn giao dịch thí điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết hiện nay Ủy ban chưa nhận được đăng ký chính thức của doanh nghiệp nào.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, đã có nhiều hơn một doanh nghiệp đang lên kế hoạch trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá.

"Chưa có doanh nghiệp nào đăng ký chính thức, nhưng tôi biết được rằng có một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có những trao đổi mang tính kỹ thuật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Động thái này của doanh nghiệp cho thấy họ đang nắm bắt được những yêu cầu, điều kiện một cách chính xác nhất và sớm có đề xuất chính thức", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Đối với công tác triển khai Nghị quyết 05 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch gồm nhiều công việc. Cùng đó là nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, quy trình thu thuế, kế toán...

Bộ Tài chính sẽ cố gắng sớm nhất để có được các quy định chi tiết có liên quan. Cũng như làm sao để sớm nhất có được doanh nghiệp đề xuất chính thức. Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các bên có liên quan và xem xét theo quy định.

Nghị quyết 05 ra đời nhằm thí điểm thực hiện thị trường tài sản mã hoá trong nước theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp. thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa.

Quy định về năng lực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thấy cơ chế thí điểm này đóng vai trò “bộ lọc”, loại bỏ những mô hình tiềm ẩn rủi ro. Qua đó, thị trường có thể vận hành minh bạch, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý tài sản mã hóa

Cụ thể, các VASP phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%, và hạ tầng công nghệ đáp ứng chuẩn an toàn cấp độ 4 trên thang 5 cấp độ. Dù một số ý kiến cho rằng yêu cầu này là quá khắt khe, tuy nhiên cơ quan soạn thảo cho biết đây là cơ chế thí điểm, đang hướng tới các doanh nghiệp tham gia vào thị trường này có sự cam kết nhất định, có nguồn lực đủ mạnh, lớn để đầu tư hệ thống.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký, doanh nghiệp buộc phải công bố thông tin minh bạch, tách bạch tài sản khách hàng, có cơ chế giải quyết tranh chấp và bồi thường khi có sự cố.

Liên quan đến triết lý xây dựng khung pháp lý, cơ quan soạn thảo cho biết không tìm cách bóp nghẹt thị trường, mà xây dựng cơ chế pháp lý vừa đủ để quản lý, đồng thời khuyến khích sáng tạo và đầu tư. Khái niệm về tài sản mã hoá là rất rộng, với nhiều loại hình khác nhau, vì vậy cơ quan quản lý sẽ đưa ra phạm vi điều chỉnh rõ ràng, vừa đủ để vận hành thị trường.

