Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh

Nguyễn Thịnh Chủ nhật, ngày 05/10/2025 08:46 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ có thể giá Bitcoin tiếp tục tăng.
Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin áp sát mức lịch sử

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 122.296 USD, tăng nhẹ 0,30% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.440 tỷ USD. Trước đó, có thời điểm giá Bitcoin tăng vọt lên 123.800 USD mỗi token. Đây là mức tăng mạnh nhất từ đầu tháng đến nay.

So với cuối tuần trước, khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 USD, hiện tại giá tiền số giá trị nhất thế giới đã tăng gần 15% sau một tuần. Nhiều người kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm cán mốc 125.000 USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Giá Bitcoin đang tăng tốc. Nguồn Binance

Từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa, Bitcoin đã tăng 8%, các nhà giao dịch thiếu định hướng rõ ràng về chính sách. Các quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng có thể bị trì hoãn khiến dòng vốn đầu cơ đổ vào tiền điện tử nhiều hơn.

Cointelegraph dẫn lời các nhà phân tích của Bitfinex cho biết: "Việc Bitcoin nhắm tới mức cao kỷ lục mới dường như hoàn toàn tự nhiên. Có thể tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ sẽ khiến giá Bitcoin tiếp tục tăng.

Chúng ta đã chứng kiến một đợt tăng giá tương tự khi chính phủ trợ cấp cho người dân trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, dòng vốn ETF ổn định đang tạo ra một động lực rõ ràng, thúc đẩy Bitcoin tiếp tục tăng giá".

Nhà phân tích tiền điện tử CryptoJelle dự kiến ​​thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh vào ngày 27/10. Ông cho biết trong hai chu kỳ trước, Bitcoin mất đúng 1.064 ngày để đi từ đáy lên đỉnh.

Giúp nhà đầu tư cá nhân tránh rủi ro từ sàn "chui"

Theo GS.TS. Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đây là thời điểm mang tính bản lề khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò kinh tế tư nhân chính là những động lực then chốt. Hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là khung quản trị cho kinh tế số, vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo vệ nhà đầu tư và ngăn ngừa rủi ro.

Theo đó, để phát triển thị trường tài sản số, cần có sự phối hợp tốt giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch, doanh nghiệp phát triển tài sản mã hóa và nhà đầu tư.

Ngân hàng Mỹ dự báo bất ngờ về đồng bitcoin

Bộ Tài chính, qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và NIC, đang phối hợp chặt chẽ với hiệp hội và doanh nghiệp để rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo hiệu quả theo lộ trình. Điều này không chỉ giúp khai thác tiềm năng khổng lồ mà còn hướng tới mục tiêu biến Việt Nam thành Trung tâm Tài sản số có kiểm soát tại châu Á, góp phần phát triển thị trường trường vốn nội địa.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư mạnh vào giáo dục và nhận thức cộng đồng, giúp nhà đầu tư cá nhân tránh rủi ro từ sàn "chui". Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Việt xây dựng nền tảng nội địa, tích hợp blockchain vào các lĩnh vực như logistics hay nông nghiệp, tạo giá trị thực cho nền kinh tế và nhà đầu tư.

Pi Network bước sang giai đoạn mới, cộng đồng dậy sóng chờ bùng nổ

Tại hội nghị TOKEN2049 ở Singapore, đồng sáng lập Dr. Chengdiao Fan cho biết Pi Network đã bắt đầu thử nghiệm sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và cơ chế tạo lập thị trường tự động (AMM) trên Testnet, cho phép người dùng tạo token, cung cấp thanh khoản và hoán đổi tài sản trước khi Mainnet chính thức ra mắt.

Pi Network liệu có bứt lên? Ảnh cryptonews

Nhóm phát triển cũng tung ra bộ tài nguyên hỗ trợ lập trình viên thử nghiệm DApp và token trong môi trường an toàn, không rủi ro tài chính. Cách làm từng bước này được xem là hướng đi bền vững, giúp hàng triệu “Pioneers” trở thành nhà xây dựng sớm trong nền kinh tế phi tập trung.

Song song, Pi Network thông báo hoàn tất đấu giá tên miền “.pi”, cho phép người dùng sở hữu địa chỉ ví cá nhân hóa. Phiên đấu giá kết thúc ngày 30/9, hiện dự án đang kiểm toán dữ liệu trong 2 tháng trước khi phân phối tên miền cho người thắng cuộc — bước chuẩn bị cho giai đoạn Mainnet mở rộng của hệ sinh thái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

