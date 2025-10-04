Thị trường tài sản số hôm nay 4/10: Bitcoin tiếp đà tăng, Binance cao nhất mọi thời đại

Chưa có doanh nghiệp "chốt" tham gia cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2025 của Bộ Tài chính là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hiện UBCKNN đang xây dựng dự thảo hướng dẫn liên quan đến cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trong đó quy định rõ tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức, dù đã có một số đơn vị bày tỏ sự quan tâm và bước đầu trao đổi kỹ thuật với cơ quan quản lý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp và chế độ kế toán. Các nhiệm vụ này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng để bảo đảm phối hợp đồng bộ.

Ông nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nhằm sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ chính thức.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX công bố dàn lãnh đạo

CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX chính thức thành lập ngày 9/9/2025 tại tòa nhà MISA, Đà Nẵng, với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng và mục tiêu huy động tới 10.000 tỷ đồng theo từng giai đoạn.

Ba cổ đông sáng lập gồm Fundgo (30%), Trustpay (30%) và Công nghệ Quản lý Tài sản số (40%). Ông Nguyễn Chí Công đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.Hiện công ty đang trong quá trình xin tham gia cơ chế “sandbox” để vận hành hợp pháp tại Việt Nam.

Mới đây, DNEX công bố danh sách Hội đồng quản trị với nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính – công nghệ. Ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên lãnh đạo trong ngành tài chính – CNTT, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Lương Hoàng Hưng (Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo), ông Eric Vương (đồng sáng lập VNDC.IO, Quỹ FUNDGO), ông Trương Gia Bảo (nguyên quản lý cấp cao FPT, Chủ tịch DTS và BAS). Ngoài ra còn có sự tham gia của ông Trần Quang Chiến (sáng lập ONUS), ông Nguyễn Chí Công (Tổng giám đốc TRUSTpay) và ông Lê Hoà Nhã (Tổng giám đốc HVA).



Thị trường tài sản số hôm nay 4/10: Bitcoin tiếp đà tăng, Binance Coin bùng nổ

Cập nhật tại thời điểm 6h30, ngày 4/10 (giờ Việt Nam), thị trường crypto có biến động trái chiều.

Đồng tiền địện tử lớn nhất thế giới Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng 1,48%, giao dịch quanh giá 122.373 USD, vốn hoá thị trường lên 2.440 tỷ USD.

Chuyên gia phân tích tiền điện tử Timothy Peterso cho biết hiệu suất của Bitcoin trong tháng 10 thường gắn liền với diễn biến từ tháng 1 đến tháng 9. Kể từ năm 2015, dữ liệu cho thấy nếu Bitcoin tăng mạnh trong chín tháng đầu năm, đà tăng thường tiếp tục trong tháng 10. Peterson đưa ra khung dao động từ +7% đến +31%, tương ứng với mức giá mục tiêu 122.000 – 149.000 USD cho Bitcoin.



Danh sách một số đồng tiền điện tử lớn:

Trong khi Binance Coin không ngừng bùng nổ, tăng tới 8,22% trong 24 giờ qua, và tăng tới 22,77% trong 7 ngày qua, giao dịch hiện tại quanh giá 1.180 USD - cao nhất mọi thời đại.

Theo CEX.IO, đà tăng BNB đến từ nâng cấp mạng, động lực on-chain và nhu cầu tổ chức, cùng với việc giảm phí gas, hỗ trợ triển vọng tăng giá trong thời gian tới.

Các dự án như Aster và PancakeSwap đã hút dòng vốn mới, đẩy nguồn cung stablecoin tăng gần 2 tỷ USD (17%) trong hai tuần.

Ngoài nền tảng mạng lưới, đà tăng BNB còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng ETF giao ngay tại Mỹ và nhu cầu dùng BNB như tài sản kho bạc, củng cố vị thế vượt ngoài một token tiện ích.

Danh mục đầu tư crypto của Donald Trump tăng

Q3/2025, ví crypto công khai của Trump tăng 36,6%, từ 2,27 triệu USD lên 3,1 triệu USD (+823.000 USD), sau nửa đầu năm lao dốc. Tuy vậy, so với đầu năm (10,16 triệu USD), giá trị ví vẫn giảm 69,5%, phản ánh mức lỗ nặng trong Q1 (-80,7%) trước khi ổn định quanh 2,2 triệu USD vào cuối H1.

Giá trị ví crypto của Trump tăng chủ yếu do airdrops/meme token không mong muốn (như TROG) được gửi vào ví và dòng vốn đầu cơ vào token chủ đề Trump gắn với ưu đãi sự kiện, quảng bá… Những yếu tố này làm tăng giá trị ví theo thị trường dù Trump không trực tiếp mua thêm.