Thị trường tín chỉ carbon: Đại biểu nóng lòng về thời gian thực thi sàn giao dịch

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. Lũ lụt, hạn hán, những đợt nắng nóng kỷ lục và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Điển hình tại Đồng bằng sông Cửu Long, từ năm 2013 đến nay, hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện sớm, lấn sâu vào đất liền, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của vùng.

Riêng về sạt lở, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở, tổng chiều dài trên 1.210km làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người sinh sống tại khu vực ven sông, ven biển; đồng bằng mất đi vĩnh viễn trung bình 250ha rừng ngập mặn hằng năm…

Do đó, việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực càng quan trọng.

Tại hội thảo "Thực trạng và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam" do Đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của cả nước nhưng cũng đang đối mặt với những tác động nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra.

Biển đổi khí hậu gây ra nhiều hệ lụy

Những hệ lụy do biến đổi khí hậu đang từng ngày, từng giờ gây ra cho vùng đất trù phú của đất nước, chúng ta càng nhận thức sâu sắc về tính cấp thiết của việc hành động khẩn trương.

Như vậy, việc thực thi những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước ta.



Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các thành viên Đoàn giám sát tiếp thu những ý kiến từ hội thảo để xây dựng, hoàn thiện báo cáo giám sát, cũng như hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chuyên đề giám sát, gợi mở những vấn đề lớn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi trước bối cảnh mới của thế giới và trong nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nêu rõ, thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm và xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn và quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.



"Chúng ta cần phải thay đổi những thói quen bình thường hàng ngày nhưng có tác động rất lớn"; đồng thời, triển khai các giải pháp xanh, đơn giản, dễ làm, "cái gì làm được thì làm ngay, không cần quá cầu toàn", ông Lê Quang Huy nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về ứng phó với BĐKH, khuyến khích sản xuất xanh; phát triển nền nông nghiệp trung hòa carbon; nghiên cứu, phát triển công nghệ trung hòa carbon trong lĩnh vực môi trường.



Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng thị trường carbon ở Việt Nam còn mới, lạ lẫm, ở bước sơ khai, thí điểm, chưa có thị trường và ông đã gặp một số doanh nghiệp đi tắt đón đầu, rất nhanh nhạy trong việc tham gia thị trường carbon. Tuy nhiên để vận hành được, hệ thống đăng ký, kiểm kê, tiêu chuẩn, cấp chứng chỉ… phải được hình thành, xây dựng, quy chuẩn hóa.

Với cam kết của Chính phủ Việt Nam đạt mục tiêu net zero vào năm 2050, thời gian còn lại rất ngắn nên lộ trình cần rõ ràng.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, vấn đề đo lường, báo cáo và thẩm định liên quan đến thị trường carbon, tín chỉ carbon và giao dịch carbon rất được quan tâm.

Về tín chỉ carbon và các giao dịch từ năm 2020 đến nay, đại biểu hỏi đã cấp bao nhiêu tín chỉ carbon trong nước theo các dự án giảm phát thải được xác minh và có bao nhiêu giao dịch qua thị trường quốc tế. Các đại biểu đều cho rằng cần rõ ràng tiêu chí, quy trình xác lập cho dự án tạo tín chỉ carbon để tham gia thị trường carbon trong nước đến nay.