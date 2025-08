Nhà nông

Với độ cao hơn 710m so mực nước biển, núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang) là một trong những ngọn núi cao nhất ở miền Tây. Núi Cấm ở tỉnh An Giang ví như “Đà Lạt 2”, trở thành nơi phát triển của nhiều loại rau rừng quý hiếm