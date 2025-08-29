Thị trường tín chỉ carbon: Tổ chức tài chính Netzero hàng đầu thế giới có nguy cơ tan rã

Theo tờ The Wall Street Journal, Liên minh Ngân hàng Net-Zero (NZBA) do Liên hợp quốc hậu thuẫn đã tạm dừng hoạt động sau làn sóng rút lui gần đây của các ngân hàng lớn.

Được thành lập vào năm 2021, NZBA từng có hơn 120 thành viên trên toàn thế giới, nhưng việc rút lui gần đây của Hoa Kỳ và Châu Âu cho thấy sự phản kháng ngày càng sâu sắc đến với nhóm tài chính khí hậu do áp lực chính trị.

Liên minh sẽ bỏ phiếu vào năm tới về việc có nên tiếp tục là một nhóm thành viên hay chuyển sang một sáng kiến ​​khung . Các nhà đầu tư và công ty hiện phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn hơn trong việc đánh giá các chiến lược Net-Zero và các cam kết rủi ro khí hậu dài hạn của các ngân hàng.

Liên minh NZBA theo đuổi mục tiêu Netzero có nguy cơ tan rã. Ảnh minh họa: AI

Đối với các công ty đang điều hướng những thay đổi này, các công cụ ESG có thể quản lý rủi ro ESG của chuỗi cung ứng trong bối cảnh áp lực chính trị và thị trường.

Hôm thứ Tư (27/), Liên minh Ngân hàng Net-Zero cho biết sẽ bắt đầu bỏ phiếu để quyết định xem có nên tiếp tục hoạt động với tư cách là liên minh dựa trên thành viên hay hoạt động như một sáng kiến ​​khung.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào cuối tháng 9 năm sau, NZBA cho biết. "Nhận thấy cơ hội lớn cho các ngân hàng và các bên liên quan chủ chốt phát huy kết quả của Liên minh và đẩy nhanh hành động đối với các ưu tiên chính, NZBA khuyến khích ngành ngân hàng tiếp tục kiên định thực hiện các cam kết phát thải ròng bằng 0".

Trước đó, làn sóng rời NZBA bắt đầu từ các ngân hàng lớn, bao gồm JPMorgan, Citi và Morgan Stanley. Sự ra đi của các ngân hàng này diễn ra trong bối cảnh đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ chính quyền Trump và các tổng chưởng lý đảng Cộng hòa, bắt nguồn từ chính sách nhằm bác bỏ các nhóm khí hậu và đầu tư ESG nói chung.

The Wall Street Journal dẫn lời của ngân hàng Citi, "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon, đồng thời giúp đảm bảo an ninh năng lượng, xét đến nhiều lộ trình chuyển đổi đang được thực hiện trên toàn mạng lưới toàn cầu".

Gần đây hơn, các ngân hàng châu Âu như HSBC, Barclays và UBS cũng đã công bố quyết định rời khỏi liên minh - một đòn giáng mạnh vào liên minh này vì các ngân hàng này có trụ sở tại một khu vực được coi là thân thiện hơn với các vấn đề khí hậu và đầu tư ESG.

“UBS ghi nhận vai trò quan trọng của NZBA trong việc hỗ trợ các ngân hàng thiết lập khuôn khổ đặt mục tiêu ban đầu. Với việc công việc này được đẩy mạnh và năng lực nội bộ được tăng cường, chúng tôi đã quyết định rút khỏi NZBA, giống như một số ngân hàng toàn cầu khác”, ngân hàng cho biết.

“Cam kết của chúng tôi đối với tính bền vững vẫn không thay đổi và chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi có trật tự sang nền kinh tế carbon thấp.”

Một tổ chức khác tương tự NZBA là Sáng kiến ​​Net Zero Asset Managers, với phạm vi hoạt động tương tự nhưng tập trung vào hoạt động của các nhà quản lý tài sản. Sáng kiến ​​này đã tạm dừng hoạt động vào tháng 1 sau làn sóng rời đi của các công ty như BlackRock và Vanguard.