Trên trang cá nhân 532.000 người theo dõi, Thiên An thu hút sự chú ý với diện mạo mới qua loạt ảnh mới đăng tải. Điểm nhấn là mái tóc được cắt ngắn kết hợp phong cách thời trang chững chạc, xa rời hình ảnh thường thấy.

Thiên An thay đổi diện mạo sau ồn ào đời tư. Ảnh: FBNV.

Bộ ảnh cho thấy Thiên An quyết tâm làm mới bản thân hậu ồn ào đời tư. "Chào đón công việc mới, cảm ơn vì tất cả", cô viết trong phần chú thích.

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ sự lạ lẫm, song dành lời khen cho diện mạo khác lạ của Thiên An: "Tóc ngắn lạ quá bạn", "Slay, tóc ngắn hợp lắm", "Nhìn không ra".

Dẫu vậy, Thiên An đã khóa phần bình luận sau khoảng thời gian ngắn đăng tải. Điều này là dễ hiểu khi các bài viết trên trang cá nhân của cô vẫn nhận những ý kiến trái chiều.

Thời gian qua, Thiên An tạm ngừng việc chia sẻ công việc, hình ảnh, đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Trước đó, lùm xùm giữa cô và Jack gây bàn tán suốt thời gian dài. Chiều 5/6, Thiên An có bài đăng dài trên trang cá nhân. Lần này, cô nhắc đến tên của Jack và cho biết muốn khép lại những ồn ào thời gian qua.

"4 năm rồi Jack, em không muốn chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Và em biết anh cũng vậy. Đã có lúc em khao khát được anh nói lời xin lỗi. Em nghĩ 'mình đã sinh con cho anh ấy mà, mình đã ở bên anh ấy từ những ngày đầu mà, tại sao anh lại đối xử với em như thế'. Bây giờ thì em không còn suy nghĩ đó nữa. Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng đã làm sai", cô chia sẻ.

Trước đó, tối 26/5, phía Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1.Tối 28/5, luật sư đại diện cho Thiên An lên tiếng. Đại diện của Thiên An cho biết thời gian qua, diễn viên này có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, sau đó dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dà Thiên An, sinh năm 1998, được biết đến ở vai trò diễn viên, tham gia phim kinh dị Linh miêu ra mắt hồi cuối 2024.