Thợ lặn trôi dạt 40 phút vì bị bỏ quên, được cứu nhờ "gậy tự sướng"

Một nữ thợ lặn Trung Quốc đã bị bỏ mặc trôi dạt trên biển gần 40 phút ở Maldives mà đến nay vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ khách sạn tổ chức chuyến lặn.

Chị Xu Man, thợ lặn có chứng chỉ với 9 năm kinh nghiệm, trở thành thợ lặn cứu hộ năm 2024. Chị cùng bạn là Zhang Li tới Maldives du lịch.

Ngày 1/9, hai người đặt gói lặn biển tại Trung tâm Lặn và Thể thao dưới nước Plumeria, một khu nghỉ dưỡng được đánh giá cao. Tuy nhiên, chuyến khám phá yên bình nhanh chóng biến thành cơn ác mộng sinh tồn.

Ngay trước khi xuống nước, các dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện. Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi bình khí phải có cả bộ điều chỉnh chính và phụ. Tuy nhiên, bình khí của Zhang Li bị hỏng bộ điều chỉnh chính. Thay vì thay thiết bị, hướng dẫn viên chỉ bảo Zhang dùng bộ dự phòng và vẫn tiếp tục buổi lặn.

Xu nói rằng có những dấu hiệu báo trước cho thấy mọi việc không ổn ngay cả trước khi buổi lặn bắt đầu. Ảnh: Baidu

Sau khi lặn xong, khi nhóm chuẩn bị nổi lên, hướng dẫn viên không triển khai phao báo hiệu vị trí trên mặt nước – thiết bị an toàn quan trọng giúp tàu thuyền phát hiện thợ lặn. Thay vào đó, ông chỉ giơ tay vẫy hy vọng thu hút sự chú ý của tàu.

“Tôi nhìn quanh và nhận ra tàu lặn đã cách chúng tôi vài trăm mét, có thể quá xa để nhìn thấy", Xu kể. Chị nói có cảm giác dòng chảy mạnh dưới nước đã đẩy họ xa điểm lặn ban đầu.

Khi nhận thấy vẫy tay không hiệu quả, hướng dẫn viên mới cố triển khai phao báo hiệu vị trí trên mặt nước nhưng phao bị rò khí, không thể đứng vững. Sóng lớn liên tục dập vào mặt khiến Xu kiệt sức, phải cố ngoi đầu khỏi mặt nước.

Cuối cùng, hướng dẫn viên chấp nhận đề xuất của Xu: buộc phao báo hiệu vị trí trên mặt nước bị rò vào gậy selfie chị mang theo và giơ cao lên trên sóng. May mắn thay, một tàu đánh cá đã phát hiện “cột” gậy selfie và cứu cả ba người.

Theo dữ liệu quay phim, Xu lên mặt nước lúc 13 giờ 40 và được cứu lúc 14 giờ 16, tức trôi dạt gần 40 phút. “Lúc đó chúng tôi đã trôi xa đến mức không còn nhìn thấy tàu lặn hay các đảo gần đó. Về cuối, tôi có cảm giác khủng khiếp rằng chúng tôi có thể chết ngoài kia”, Xu kể.

Chị báo vụ việc cho quản lý khách sạn và đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của dịch vụ lặn. Tuy nhiên, khách sạn từ chối xin lỗi, chỉ giảm 20 USD cho Xu trong khi vẫn tính nguyên giá với Zhang.

Xu đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội Trung Quốc và chính thức khiếu nại tới cơ quan du lịch Maldives cùng Hiệp hội Hướng dẫn Lặn Quốc tế (PADI). “Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Nhiều cư dân mạng đã để lại đánh giá tiêu cực trên các nền tảng đặt phòng, khách sạn từng bị gỡ niêm yết nhưng gần đây lại xuất hiện dưới tên mới”, chị nói.

“Điều tôi lo nhất là khách sạn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu họ không nghiêm túc, những du khách khác có thể gặp nguy hiểm tương tự”, Xu nhấn mạnh. Vụ việc làm dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng. Một người bình luận: “Cô gái, cô đã sống sót. Chắc chắn phúc lành sẽ đến. Hãy đấu tranh với khách sạn tới cùng". Một người khác viết: “Ý tưởng thiên tài: dùng gậy selfie để cứu mạng. Cây gậy đó xứng đáng nhận huy chương".