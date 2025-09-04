Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành

Ngày 4/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về thời tiết cả nước dịp Lễ khai giảng năm học 2025-2026 vào ngày 5/9. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 đặc biệt hơn khi được tổ chức kết nối trực tuyến kết hợp Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GDĐT).

Học sinh cả nước sẽ có ngày khai giảng đặc biệt. Ảnh minh họa: Phạm Hưng

Theo đó, Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, riêng Bắc Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng chiều và đêm ngày 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 4-5/9: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ 25-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Với thời tiết này, trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội, cho biết: “Hiện tại trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng ngày mai. Chương trình sẽ có 2 phần là lễ khai giảng do trường tổ chức cho học sinh, sau đó các em sẽ lên lớp xem tiếp sóng Đài truyền hình Việt Nam Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục.

Nhà trường tổ chức khai giảng trong khoảng 20-30 phút. Lúc này sân trường có bóng mát, không bị nắng, thuận lợi cho tổ chức sự kiện. Học sinh được dặn dò mặc đồng phục, mang theo mũ để đảm bảo sức khỏe”.