Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:39 GMT+7

Thống nhất chính sách mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM

+ aA -
Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:39 GMT+7
Từ ngày 1/1/2026, chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP.HCM mới
Theo Sở y tế TP.HCM, đây là động thái nhằm đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi, thay thế cho ba quy định riêng biệt tồn tại trước đó.

Cụ thể, trước khi sáp nhập, mỗi địa phương (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương) đều có chính sách riêng về mức quà mừng thọ, chúc thọ. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về quyền lợi giữa những người cao tuổi ở cùng độ tuổi nhưng tại các địa bàn khác nhau.

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố thăm chúc thọ Người cao tuổi . Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Theo Hội đồng nhân dân TP.HCM mới, việc duy trì ba chính sách riêng biệt không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện, mà còn tạo cảm giác thiếu công bằng xã hội. Do đó, việc ban hành một nghị quyết mới, thống nhất trên toàn thành phố là cần thiết.

Dự kiến theo quy định mới, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp từ 6 tháng trở lên tại TP.HCM mới sẽ được chúc thọ, mừng thọ. Các mốc tuổi được hưởng chính sách bao gồm 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Mức quà tặng sẽ tăng dần theo từng mốc tuổi, thể hiện sự kính trọng, tri ân sâu sắc của chính quyền đối với người cao tuổi. Ngoài ra, những người đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố cũng được thụ hưởng chính sách này một cách đầy đủ và bình đẳng.

Chính sách mới không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn, tôn vinh đạo lý "kính lão trọng thọ" của dân tộc. Đây là cam kết của chính quyền TP.HCM mới trong việc xây dựng một nền hành chính nhân văn, lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thêm hãng hàng không mới sẽ khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Thêm hãng hàng không mới sẽ khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM lấy người dân làm trung tâm, gắn kết xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

TP.HCM lấy người dân làm trung tâm, gắn kết xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

