Thị trường văn phòng khu Nam TP.HCM đang nổi lên như một điểm đến cho các doanh nghiệp công nghệ tìm kiếm không gian làm việc hiện đại, tiện nghi và hiệu quả chi phí, theo báo cáo phân tích mới nhất của công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield.

Với nguồn cung văn phòng chất lượng cao, giá thuê cạnh tranh và tỷ lệ lấp đầy tăng trưởng ổn định, khu vực này (tức quận 7 trước ngày 1/7/2025) được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trong thời gian tới, công ty này dự báo.

Theo báo cáo nói trên (ngày 8/8), tính đến quý 2/2025, khu Nam TP.HCM ghi nhận tổng nguồn cung đạt 256.881m2 sàn văn phòng đến từ 3 tòa nhà hạng A và 9 tòa nhà hạng B.

Khung cảnh khu Nam TP.HCM (quận 7 cũ), nơi thị trường văn phòng có giá thuê được xem là khá cạnh tranh. Ảnh TL

Giai đoạn 2007-2011 đánh dấu bước ngoặt phát triển của khu vực này, khi hàng loạt công ty lớn trong và ngoài nước như Manulife (năm 2007), Unilever (năm 2008), Nam Long (2010) và Vinamilk (2011) lần lượt chuyển trụ sở chính về các tòa nhà do chính họ phát triển và vận hành.

Từ năm 2009 đến nay, thị trường tiếp tục đón nhận nhiều dự án văn phòng quy mô lớn như Saigon Paragon, Phú Mỹ Hưng Tower, UOA Tower, COBI I & II, The Grace Tower, The 678, Mapletree Business Centre và Victory Tower.

Dự kiến trong 2-5 năm tới, khu vực này sẽ tiếp tục mở rộng với thêm 87.575m2 sàn văn phòng từ các dự án như Millennial Tower của UOA Group và Hongfu Plaza của HongFu Group.

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận 7 (cũ) hiện nay là 26,7 USD/m2/tháng, ổn định so với năm trước. Điều này cho thấy mức độ ổn định trong chiến lược giá của chủ đầu tư. Giá thuê văn phòng hạng B ở mức 17,3 USD/m2/tháng, chỉ là mức tăng rất nhẹ.

Mức giá thuê này so với khu vực trung tâm thành phố chỉ bằng khoảng 50% ở cả phân khúc hạng A và B. Vì vậy, khu Nam có lợi thế rõ rệt về giá thuê.

Vào gần cuối quý 2/2025, phân khúc hạng A tại khu Nam đạt tỷ lệ lấp đầy 93.5% (so với tỷ lệ lấp đầy hơn 88,7% cùng kỳ năm 2024) theo dữ liệu của Cushman & Wakefield. Tương tự, phân khúc hạng B cũng cho thấy sự ổn định và tăng trưởng với tỷ lệ lấp đầy 88% (so với 80% vào cùng kỳ năm trước).

Biểu đồ tỷ lệ lấp đầy và nguồn cung văn phòng ở quận 7 (cũ) từ năm 2021 đến quý 2/2025. Nguồn: Cushman & Wakefield.

Báo cáo phân tích mới nhất của Cushman & Wakefield chỉ ra: Động lực tăng trưởng của thị trường văn phòng khu vực tiếp tục được dẫn dắt bởi nhu cầu thuê từ các ngành công nghệ thông tin, công nghệ cao, trung tâm năng lực toàn cầu của các công ty đa quốc gia, tập đoàn sản xuất lớn, ngân hàng…

Triển vọng tích cực cho khu vực càng được củng cố nhờ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4 đang được triển khai, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng kết nối.

Theo nhận định và đánh giá của Cushman & Wakefield, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, khu Nam và bán đảo Thủ Thiêm đã ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực văn phòng.

Thủ Thiêm nằm phía bên kia của sông Sài Gòn, đối diện với các quận cũ là Bình Thạnh, quận 1, quận 4, quận 7, được kết nối thông suốt với phía bờ bên này nhờ hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son. Trong tương lai gần sẽ có thêm hai cầu Thủ Thiêm 3 và 4.

Trong báo cáo gửi Chính phủ mới đây, UBND TP.HCM cho biết Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được quy hoạch tại Khu đô thị Thủ Thiêm và quận 1 cũ. Tổng diện tích 783ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD).

Với vị trí chiến lược và hạ tầng đồng bộ, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ tích hợp đầy đủ các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, fintech, bảo hiểm, logistics và dịch vụ cao cấp. Đây không chỉ là nơi giao dịch dòng tiền mà còn là nền tảng thu hút vốn ngoại, tạo hàng nghìn việc làm giá trị cao, giúp TP.HCM giữ vai trò điều phối dòng vốn toàn vùng kinh tế phía Nam.



