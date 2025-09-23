Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Thứ ba, ngày 23/09/2025 11:33 GMT+7

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026

+ aA -
Thuỳ Anh Thứ ba, ngày 23/09/2025 11:33 GMT+7
Năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tuổi nghỉ hưu cụ thể của lao động nam và lao động nữ năm 2026

Cách tính tuổi nghỉ hưu và những trường hợp đặc biệt lĩnh lương hưu được quy định cụ thể theo Bộ luật Lao động, đồng thời việc nghỉ hưu trước tuổi hiện nay cũng có quy định cụ thể.

Theo Bộ Luật Lao động, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ, cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, vào năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.

Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý nếu đảm bảo số năm đóng tối thiểu (15 năm) thì một số trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm tại vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên khi làm các công việc nêu trên (gồm thời gian làm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021) thì được nghỉ hưu trước tuổi, song không quá 5 năm so với người làm ở điều kiện bình thường.

Vào năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Ảnh: A.T

Với người khai thác than trong hầm lò, nếu có đủ 15 năm trở lên làm việc này thì người đó được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với người làm ở điều kiện bình thường.

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân và một số đối tượng đặc thù khác khi nghỉ việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 15 năm trở lên có thể nghỉ hưu trước tuổi song tối đa là 5 năm, trừ khi có quy định khác.

Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 15 năm trở lên, không phụ thuộc điều kiện về tuổi đời.

Sau một thời gian thực hiện Bộ Luật lao động, cá nhân nhiều người lao động cho rằng, tuổi nghỉ hưu vẫn rất cao, chưa phù hợp với đại đa số người lao động.

Bà Lê Thị Tám - một công nhân ngành may mặc ở xã Đông Anh (Hà Nội) cho biết, năm nay 50 tuổi mà sức khỏe bà đã yếu nhiều, đau lưng, thoái hóa cột sống, mắt mờ. Nếu phải làm thêm 10 năm nữa e là không được.

"Tôi cho rằng nên điều chỉnh lại tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với từng công việc. Nếu lao động có trí tuệ, có sức khỏe có thể đăng ký đi làm thêm, nhưng là công nhân như chúng tôi thì không thể về hưu ở tuổi 60 được. Nếu về sớm lại trừ tỷ lệ %, lương hưu chẳng còn lại được bao nhiêu", chị Tám nói.

Các trường hợp đặc biệt được hưởng lương hưu sớm

Bộ Luật lao động cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng phải là người bị suy giảm khả năng lao động. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài hơn và lương hưu sẽ bị trừ tỉ lệ do nghỉ hưu trước tuổi (giảm 2%/năm nghỉ hưu trước tuổi).

Cụ thể, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi.

Bộ Luật lao động quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng phải là người bị suy giảm khả năng lao động. Ảnh: D.B

Người có từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cũng thuộc nhóm hưởng lương hưu thấp hơn.

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách xác định tuổi khi hồ sơ không rõ ngày, tháng sinh như sau: Nếu hồ sơ chỉ ghi năm sinh, ngày sinh sẽ lấy ngày 1/1 của năm đó. Nếu chỉ ghi tháng và năm sinh, ngày sinh sẽ lấy ngày đầu tiên của tháng đó.

Trường hợp vừa có thời gian đóng bắt buộc và tự nguyện thì chế độ hưu trí tính tổng thời gian của hai loại hình này. Nếu có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên và đủ điều kiện về tuổi thì được hưởng lương hưu theo chính sách của bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài trường hợp suy giảm sức khỏe, mới đây Luật Nhà giáo cũng quy định giải quyết lương hưu cho giáo viên mầm non về hưu trước tuổi (5 năm) so với quy định.

Cụ thể, theo Luật Nhà giáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026), giáo viên mầm non có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu bình thường, và quan trọng là, nếu có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi này. Điều này giúp giáo viên mầm non có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi mà vẫn nhận lương hưu đầy đủ, mà không bị ảnh hưởng bởi quy định chung về giảm tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu sớm.

Tham khảo thêm

Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Một quốc gia tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi, cao nhất Châu Âu

Một quốc gia tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi, cao nhất Châu Âu

Điều kiện, chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trong Nghị định 177 cán bộ, công chức, viên chức cần biết

Điều kiện, chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trong Nghị định 177 cán bộ, công chức, viên chức cần biết

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: "Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi" khiến ai cũng bật cười

Một khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cậu bé tiểu học ở Thanh Hóa khi phải học bài được mẹ quay lại khiến ai cũng phải bật cười.

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc

Xã hội
Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận "kết đắng"

Xã hội
Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận 'kết đắng'

Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh

Xã hội
Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh

Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi

Xã hội
Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi

Đọc thêm

Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16, có ông ngoại là Phó Trưởng đoàn tại Hội nghị Paris lịch sử
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16, có ông ngoại là Phó Trưởng đoàn tại Hội nghị Paris lịch sử

Văn hóa - Giải trí

Sau khi xem phim "Mưa Đỏ", hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ xúc động về ông ngoại - nhà ngoại giao nổi tiếng Hà Văn Lâu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: 'Học sinh đã lệch chuẩn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng thì rất khó'
Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: "Học sinh đã lệch chuẩn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng thì rất khó"

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, những học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn mà chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường thì rất khó.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Phan Văn Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I
Tin tức

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Phan Văn Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Tin tức

Sáng 23/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 443 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của hơn 140.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Vietnam Airlines 'bắt tay' Singapore Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế
Kinh tế

Vietnam Airlines "bắt tay" Singapore Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế

Kinh tế

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển của Vietnam Airlines cho biết, việc hợp tác với Singapore Airlines sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế và tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn hàng không đẳng cấp.

Nhập tịch Việt Nam cho thủ môn Việt kiều Slovakia cao 1m88
Thể thao

Nhập tịch Việt Nam cho thủ môn Việt kiều Slovakia cao 1m88

Thể thao

Theo tiết lộ, CLB Công an TP.HCM đang hỗ trợ nhập tịch Việt Nam thủ môn Việt kiều Slovakia Patrik Lê Giang. Nếu mọi chuyện thành công, khung gỗ ĐT Việt Nam trong thời gian tới sẽ vô cùng nóng bỏng.

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?
Thể thao

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?

Thể thao

Nếu Ninh Bình FC là chiếc Ferrari mạnh mẽ và tốc độ, thì Hoàng Đức và Đức Chiến chính là động cơ của cỗ máy này. Vậy đâu là điểm yếu của "chiếc Ferrari" Ninh Bình FC?

Diện mạo “Đà Lạt” của Quảng Ngãi sẽ thay đổi lớn khi 3 dự án quy mô 25.000 tỷ hoàn thành
Kinh tế

Diện mạo “Đà Lạt” của Quảng Ngãi sẽ thay đổi lớn khi 3 dự án quy mô 25.000 tỷ hoàn thành

Kinh tế

3 dự án đầu tư khu đô thị, với tổng vốn gần 25.000 tỷ đồng mà Quảng Ngãi đang triển khai thủ tục để tìm, chọn nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành, 3 dự án này sẽ làm thay đổi bộ mặt và đưa vị thế khu du lịch Măng Đen lên một tầm vóc mới.

Tàu hút bùn ở Cà Mau đã được đăng kiểm sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Tàu hút bùn ở Cà Mau đã được đăng kiểm sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Liên quan đến việc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau không thể gia hạn đăng kiểm tàu hút bùn do vướng Công văn số 123/BGTVT – KHCN&MT đã được Dân Việt liên tục phản ánh trong thời gian qua, mới đây Cục đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, cho phép đăng kiểm theo quy định.

2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận ra tòa trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy tại Tập đoàn Tuấn Ân
Pháp luật

2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận ra tòa trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy tại Tập đoàn Tuấn Ân

Pháp luật

Ngày 23/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Đà Nẵng liên tục truy quét vàng tặc, hàng chục đợt kiểm tra vẫn “nóng”
Bạn đọc

Đà Nẵng liên tục truy quét vàng tặc, hàng chục đợt kiểm tra vẫn “nóng”

Bạn đọc

Thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp, dù lực lượng chức năng đã tổ chức hàng chục đợt kiểm tra, truy quét.

TP.HCM nghiêm cấm cán bộ nhà nước đi nước ngoài dùng kinh phí do doanh nghiệp, tổ chức tư nhân đài thọ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nghiêm cấm cán bộ nhà nước đi nước ngoài dùng kinh phí do doanh nghiệp, tổ chức tư nhân đài thọ

Chuyển động Sài Gòn

Không xét duyệt hoặc đề nghị xét duyệt việc cử các đoàn, cá nhân đi công tác nước ngoài không rõ mục đích và nghiêm cấm việc tổ chức đi nước ngoài sử dụng kinh phí do doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân đài thọ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền"

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái- đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia.

Lắng nghe nông dân nói: Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 'nóng' về xúc tiến thương mại, xuất khẩu và logistic
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo "nóng" về xúc tiến thương mại, xuất khẩu và logistic

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Agribank thúc đẩy phát triển bền vững với chương trình ưu đãi “xanh”
Kinh tế

Agribank thúc đẩy phát triển bền vững với chương trình ưu đãi “xanh”

Kinh tế

Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26 của Chính phủ, Agribank đang tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm tạo nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và tiêu dùng bền vững.

Tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân nghèo vươn lên làm giàu
Xã hội

Tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân nghèo vươn lên làm giàu

Xã hội

Với sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn và tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, cùng ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chị Ma Thị Định ở xã Hữu Lân (cũ) nay là xã Thống Nhất, từ một hộ nghèo đã vươn lên làm giàu, trở thành chủ nhân của đàn ngựa bạch quý giá.

TP. Huế dự kiến để nhà báo được quyền “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan nhà nước trên mạng lưới phát ngôn
Tin tức

TP. Huế dự kiến để nhà báo được quyền “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan nhà nước trên mạng lưới phát ngôn
9

Tin tức

Nhà báo, phóng viên có thể được phản hồi và “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan nhà nước qua hệ thống mạng lưới phát ngôn của TP. Huế.

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Nông dân thu nhập khá, thoát nghèo từ cây dược liệu atiso (Bài 1)
Nhà nông

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Nông dân thu nhập khá, thoát nghèo từ cây dược liệu atiso (Bài 1)

Nhà nông

Nhờ trồng và liên kết trồng cây dược liệu là atiso, nhiều người dân tại tỉnh Lâm Đồng đã có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế, góp phần phát triển ổn định ngành dược liệu địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được quyền cấp phép xuất bản bản tin
Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được quyền cấp phép xuất bản bản tin

Chuyển động Sài Gòn

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin, chấp thuận thay đổi nội dung xuất bản tin, cũng như thu hồi giấy phép xuất bản khi cần thiết.

Nghệ An: Phát hiện bé gái 4kg bên trạm điện cùng chiếc giỏ đồ có 15 triệu đồng
Xã hội

Nghệ An: Phát hiện bé gái 4kg bên trạm điện cùng chiếc giỏ đồ có 15 triệu đồng

Xã hội

Khi đi thể dục, người dân ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An phát hiện một bé gái ở gần trạm điện. Bên cạnh bé gái còn có chiếc giỏ đồ, tờ thông tin ghi tên cháu là Nấm và 15 triệu đồng.

Tòa công sứ Pháp dùng khuôn dấu thế nào để đóng văn bản hành chính năm 1889?
Đông Tây - Kim Cổ

Tòa công sứ Pháp dùng khuôn dấu thế nào để đóng văn bản hành chính năm 1889?

Đông Tây - Kim Cổ

Các quan chức của Tòa Công sứ Pháp đã dùng khuôn dấu như thế nào để đóng vào các văn bản hành chính trong buổi đầu thiết lập thành phố nhượng địa Tourane/Đà Nẵng năm 1889?

Britney Spears sống cô lập sau khi kết thúc quyền giám hộ
Văn hóa - Giải trí

Britney Spears sống cô lập sau khi kết thúc quyền giám hộ

Văn hóa - Giải trí

Sau khi chấm dứt quyền giám hộ từ cha ruột, Britney Spears dần rút lui khỏi công chúng, sống khép kín, thiếu hỗ trợ về tinh thần và chỉ còn kết nối với thế giới qua mạng xã hội.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV công bố con số bất ngờ về diện tích rau VietGAP ở Việt Nam
Nhà nông

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV công bố con số bất ngờ về diện tích rau VietGAP ở Việt Nam

Nhà nông

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo một công bố năm 2024, tổng diện tích được chứng nhận VietGAP của cả nước đạt khoảng 150.000 ha cho 6 nhóm cây trồng, trong đó riêng rau chỉ đạt hơn 8.000 ha trên tổng số 1,15 triệu ha – tức chưa đến 1%.

SeABank cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội
Kinh tế

SeABank cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội

Kinh tế

Dòng vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam khẳng định nước ta đang nổi lên như ‘cứ điểm mới’ của các tập đoàn đa quốc gia. Vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường tài chính cởi mở tiếp tục tạo lợi thế thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế.

Đề xuất giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu với phương tiện, Cục Đăng kiểm nói gì?
Kinh tế

Đề xuất giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu với phương tiện, Cục Đăng kiểm nói gì?

Kinh tế

Ông Lê Hồng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho biết, dự thảo không làm phát sinh nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp và người dân tại thời điểm này.

TP.HCM: Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đồng bộ thông tin, giảm thủ tục giấy tờ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bình 'kiểm' và âm mưu bắt cóc, tống tiền người nổi tiếng, hầu tòa
Pháp luật

Bình "kiểm" và âm mưu bắt cóc, tống tiền người nổi tiếng, hầu tòa

Pháp luật

Tại TAND khu vực 7, TP.HCM đang diễn ra phiên xét xử Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm") cùng 13 đồng phạm về một loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Bình bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm với những âm mưu táo tợn, bao gồm cả kế hoạch bắt cóc, quay clip nhạy cảm để tống tiền các ngôi sao nổi tiếng.

Đề xuất cơ chế miễn trừ cho 7 dự án BOT điện
Kinh tế

Đề xuất cơ chế miễn trừ cho 7 dự án BOT điện

Kinh tế

Theo đánh giá, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung các dự án phải nộp dự kiến của 6/7 dự án BOT điện của các Tập đoàn đa quốc gia sẽ khoảng 425,83 triệu USD.

'Chậm' và 'rất chậm' việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng
Tin tức

"Chậm" và "rất chậm" việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh còn "chậm so với lộ trình", việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội "rất chậm".

'Cơ trưởng' Xuân Phúc - người 'sướng' nhất phim 'Tử chiến trên không' và những bí mật trong buồng lái
Văn hóa - Giải trí

"Cơ trưởng" Xuân Phúc - người "sướng" nhất phim "Tử chiến trên không" và những bí mật trong buồng lái

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Xuân Phúc đảm nhận vai cơ trưởng Phong trong "Tử chiến trên không" đã có những chia sẻ cùng Dân Việt về quá trình tìm hiểu nguyên mẫu và hành trình nhập vai đầy thú vị.

Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 bức ảnh về những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến được trưng bày tại Công viên Lam Sơn, tái hiện không khí hào hùng 80 năm trước, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'