Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026

Tuổi nghỉ hưu cụ thể của lao động nam và lao động nữ năm 2026

Cách tính tuổi nghỉ hưu và những trường hợp đặc biệt lĩnh lương hưu được quy định cụ thể theo Bộ luật Lao động, đồng thời việc nghỉ hưu trước tuổi hiện nay cũng có quy định cụ thể.

Theo Bộ Luật Lao động, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ, cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, vào năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.

Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý nếu đảm bảo số năm đóng tối thiểu (15 năm) thì một số trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm tại vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên khi làm các công việc nêu trên (gồm thời gian làm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021) thì được nghỉ hưu trước tuổi, song không quá 5 năm so với người làm ở điều kiện bình thường.

Vào năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Ảnh: A.T

Với người khai thác than trong hầm lò, nếu có đủ 15 năm trở lên làm việc này thì người đó được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với người làm ở điều kiện bình thường.

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân và một số đối tượng đặc thù khác khi nghỉ việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 15 năm trở lên có thể nghỉ hưu trước tuổi song tối đa là 5 năm, trừ khi có quy định khác.

Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 15 năm trở lên, không phụ thuộc điều kiện về tuổi đời.

Sau một thời gian thực hiện Bộ Luật lao động, cá nhân nhiều người lao động cho rằng, tuổi nghỉ hưu vẫn rất cao, chưa phù hợp với đại đa số người lao động.

Bà Lê Thị Tám - một công nhân ngành may mặc ở xã Đông Anh (Hà Nội) cho biết, năm nay 50 tuổi mà sức khỏe bà đã yếu nhiều, đau lưng, thoái hóa cột sống, mắt mờ. Nếu phải làm thêm 10 năm nữa e là không được.

"Tôi cho rằng nên điều chỉnh lại tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với từng công việc. Nếu lao động có trí tuệ, có sức khỏe có thể đăng ký đi làm thêm, nhưng là công nhân như chúng tôi thì không thể về hưu ở tuổi 60 được. Nếu về sớm lại trừ tỷ lệ %, lương hưu chẳng còn lại được bao nhiêu", chị Tám nói.

Các trường hợp đặc biệt được hưởng lương hưu sớm

Bộ Luật lao động cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng phải là người bị suy giảm khả năng lao động. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài hơn và lương hưu sẽ bị trừ tỉ lệ do nghỉ hưu trước tuổi (giảm 2%/năm nghỉ hưu trước tuổi).

Cụ thể, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi.

Bộ Luật lao động quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng phải là người bị suy giảm khả năng lao động. Ảnh: D.B

Người có từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cũng thuộc nhóm hưởng lương hưu thấp hơn.

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách xác định tuổi khi hồ sơ không rõ ngày, tháng sinh như sau: Nếu hồ sơ chỉ ghi năm sinh, ngày sinh sẽ lấy ngày 1/1 của năm đó. Nếu chỉ ghi tháng và năm sinh, ngày sinh sẽ lấy ngày đầu tiên của tháng đó.

Trường hợp vừa có thời gian đóng bắt buộc và tự nguyện thì chế độ hưu trí tính tổng thời gian của hai loại hình này. Nếu có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên và đủ điều kiện về tuổi thì được hưởng lương hưu theo chính sách của bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài trường hợp suy giảm sức khỏe, mới đây Luật Nhà giáo cũng quy định giải quyết lương hưu cho giáo viên mầm non về hưu trước tuổi (5 năm) so với quy định.

Cụ thể, theo Luật Nhà giáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026), giáo viên mầm non có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu bình thường, và quan trọng là, nếu có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi này. Điều này giúp giáo viên mầm non có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi mà vẫn nhận lương hưu đầy đủ, mà không bị ảnh hưởng bởi quy định chung về giảm tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu sớm.