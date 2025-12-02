Thông tin mới về vụ vỡ hồ nước trên núi khiến 1 bé tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng





Người dân mong muốn nhận lại đất trong hiện trường để sản xuất

Theo đó, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã nghị các cơ quan cấp trên và Công an tỉnh Lâm Đồng sớm làm xong hiện trường để người dân nhận lại đất, tái sản xuất nông nghiệp...







Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Hiện nay, người dân trong vùng bị vỡ hồ nước gây thiệt hại rất mong sớm được tái sản xuất, phục dựng lại các vườn táo, thanh long… đã hư hỏng nặng do sự cố nhưng hiện trường vẫn còn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng phong toả để thực hiện công tác điều theo quy định pháp luật. Vì vậy, UBND xã Tuy Phong đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng về vấn đề này…

Cũng theo UBND xã Tuy Phong, tối 1/11 vừa qua, khi sự cố lũ quét xảy ra, xã Tuy Phong đã chỉ đạo 5 Tổ công tác kiểm đếm, thống kê, đầy đủ thiệt hại về đất đai, hoa màu, vật nuôi, cây trồng của bà con nhân dân và các công trình bị hư hại.

Xã Tuy Phong cũng tổ chức hậu cần đảm bảo cho các hộ dân bị ảnh hưởng, huy động mọi nhân lực, vật lực để dọn dẹp nhà cửa, đất đai giúp bà con ổn định cuộc sống, sản xuất.

Nhiều tài sản, hoa màu của bà con nông dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do hồ nước trên núi Tân Lai bị vỡ... Ảnh: CTV

Thống kê thiệt hại sơ bộ (tính đến ngày 29 /11/2025) tổng số hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại: 391 hộ (bao gồm: đất, táo, các loại hoa màu, vật nuôi và các vật dụng trong nhà…)

Tuyến kênh chính Cây Cà bị đứt gãy nhiều đoạn, gây gián đoạn nghiêm trọng khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông xuân. Nhiều tuyến kênh nội đồng cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tuyến kênh suối măng Cây Cà bị đứt gãy 46m, bồi lắp 2100m gây chia cắt cho khoảng 60 hộ dân đang canh tác tại khu vực gò sạn.

Nhiều tuyến đường dân sinh bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Ngày 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định hỗ trợ cấp 20 tấn gạo cứu cho các hộ dân bị thiệt hại nặng…

Mọi công tác khắc phục, xã Tuy Phong vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện…

Khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật

Như Dân Việt thông tin, tối 1/11, hai hồ nước trên núi Tân Lai, của Công ty Trang trại Việt Phong Phú nằm trên địa bàn xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng bị vỡ và nước trên hồ tạo thành lũ lớn tràn xuống chân núi làm bé gái 13 tuổi tử vong trong đêm.

Cùng đó là tài sản, hoa màu, nhà cửa của người dân ở xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng…

Những vườn táo của bà con nông dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do hồ nước trên núi Tân Lai bị vỡ... Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS.

Trước đó, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Quang Tính, giám đốc Công ty Trang trại Việt Phong Phú nhìn nhận, vụ vỡ hồ vừa qua dù sao đi nữa thì cũng có trách nhiệm của ông và có một phần do mưa lớn...